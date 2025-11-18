MiTAC Computing、スーパーコンピューティング2025で先進的なAIクラスターと冷却ソリューションを発表

セントセントルイス、2025年11月17日 /PRNewswire/ -- 高性能かつエネルギー効率に優れたサーバーソリューションの世界的リーダーであるMiTAC Computing Technologyは、Supercomputing (SC) 2025（11月18～20日、ミズーリ州セントルイス）のブース3916に参加することを発表します。「AI Cluster Power - Cool Fast Scale Faster」をテーマに、MiTAC は、液体冷却とエネルギー効率の高い設計に重点を置いた単一サーバーからクラスター統合までの機能を実演し、要求の厳しい AI および HPC ワークロードに対応するモジュール式の拡張性の高いラック インフラストラクチャを紹介します。MiTAC は、AMD、Broadcom、CoolIT、Intel、KIOXIA、Micron、NVIDIA、Samsung、Solidigm と連携して、高度なコンピューティングと高効率データ センターの加速に取り組んでいます。



AI Cluster Power. Cool Fast. Scale Faster.



ラックスケールのイノベーション 標準アーキテクチャから AI クラスターの卓越性まで

SC 2025 で、MiTAC Computing は、オープン アーキテクチャと従来のエンタープライズ データ センターの両方に対応する、液冷式および空冷式の AI および HPC ラックを含む、クラスター規模の展開向けのラック レベルのソリューションのフルラインナップを紹介します。

AMD Instinct™ MI355X GPU搭載AI水冷ラック | 超大規模AI向けに最適化

高密度 48U EIA AI 液冷ラック MR1100 シリーズは、ハイパースケール AI のトレーニングと推論を対象としています。この堅牢なソリューションは、64 ～ 256 個の AI GPU をサポートします。最新の AMD Instinct™ MI355X GPU、AMD EPYC™ 9005 CPU、AMD Pensando™ Pollara 400 AI NIC とコールドプレート技術を活用し、400/800 Gb/s ネットワーク アーキテクチャでスロットルのない AI スループットを保証します。

AMD Instinct™ MI350X GPU搭載AI空冷ラック | 高速インターコネクトを備えた標準化されたアーキテクチャ

MiTAC は、MiTAC G8825Z5 システムAMD Instinct™ MI350X/MI325X GPU を 4 つ搭載した標準 EIA 45U 空冷 AI ラック MR1100A を発表しました。800Gb/s ネットワーク スイッチ Broadcom Tomahawk 5 チップセットは、低遅延のデータ転送を保証し、GC68C-B8056 管理サーバーと TS70A-B8056 ストレージ サーバーは、スケーラブルな AI/HPC クラスターの迅速な展開を可能にします。

OCP ORv3 液冷ラック | モジュール式電源と高度な熱管理

MiTAC の 43OU OCP ORv3 液体冷却ラック MR は、持続可能な HPC 向けに設計されており、AMD EPYC™ 9005 シリーズ プロセッサを搭載した最大 14 台の C2811Z5 マルチノード サーバーを収容します。MiTAC Lake Erie ストレージ、33kW パワーシェルフ、およびを統合しますCoolIT 200kW CHx200+ インラック CDU。このモジュール設計により、高密度コンピューティング サーバーの安定したエネルギー効率の高い動作が保証されます。

AIアクセラレーションプラットフォーム

・G4527G6：この4U AIアクセラレータは、NVIDIA MGX™アーキテクチャに基づいて構築され、最大8つのNVIDIA RTX PRO™6000 Blackwell Server Edition GPUをホストします。デュアル Intel® Xeon® 6767P CPU を搭載しSolidigm D7-P5520 SSD、ディープラーニングに不可欠な速度を提供します。

・G4826Z5：最大 8 個の AMD Instinct™ MI355X GPU をサポートする、MiTAC AI クラスター用の液体冷却コンピューティング ノード。完全な液体冷却機能を備え、Broadcom P2200G ネットワーク アダプタが含まれています。

・G8825Z5：最大 8 個の AMD Instinct™ MI325X または MI350X GPU をサポートする高性能 AI プラットフォーム。また、トレーニング サイクルを加速するために不可欠な AMD Pensando™ Pollara 400 AI NIC と Micron 6550 ION NVMe SSD も搭載しています。

HPC およびクラウド コンピューティング フレームワーク

・G4520G6：最新の Intel® Xeon® 6 CPU を搭載したこの適応性の高いサーバーは、Micron DDR5 DRAMを活用して、クラウドおよび HPC の役割で優れたワット当たりパフォーマンスを実現します。また、NVIDIA RTX PROTM 6000 Blackwell Server Edition や NVIDIA Hopper GPU のサポートなど、幅広い拡張オプションも備えています。

・C2811Z5：OCP 準拠の液冷マルチノード サーバーで、AMD EPYC™ 9005 シリーズ プロセッサを使用します。NVMe E1.S インターフェイスと Micron 9550 NVMe SSD で最適化されており、集中的な HPC で持続的な高速データ配信を保証します。

エンタープライズデータソリューション

・M2810Z5：このサーバーを導入することで、最高のストレージ パフォーマンスが実現されキオクシア XD8 E1.S Gen5 SSD、IO 集約型データベース アプリケーションの最大帯域幅が確保されます。

R2520G6：デュアル Intel® Xeon® 6700P シリーズ プロセッサーを搭載した大容量 2U サーバーが統合されていますSolidigm D7-PS1010 SSD。PCIe 5.0 帯域幅により、データ ウェアハウスと分析の安定性が保証されます。

・M2510G6：この高信頼性プラットフォームは、ミッションクリティカルなエンタープライズ設定と要求の厳しいデータ処理向けに Samsung MZTL67T6HBLC-00AW7 SSD をサポートします。

R2513G6：このプラットフォームは、膨大なデータ保持ニーズを持つ組織向けにカスタマイズされた、Seagate EXOS M 30TB HDD を使用して最大のアーカイブ容量を提供します。

世界中のAIとHPC導入におけるMiTACの価値を証明するグローバルな成功事例

SC 2025 では、MiTAC は、包括的なラックレベルのソリューションの提供における実証済みの専門知識と、クラスター規模の統合への取り組みを強調した実際の成功事例を紹介します。

・MiTACとフランスのCSPが持続可能なHPCの先駆者となり、世界クラスのPUEと運用コストの削減を実現Qarnot と提携し、Capri 3 OCP サーバーを使用してサーバーの熱の 95% を回収して再利用することで、PUE 1.01 を達成し、ヨーロッパのクライアントの運用コストを 50% 削減しました。この展示では、Broadcom N1400GD ネットワーク アダプタの統合についても強調されています。

・ORv3 プラットフォームとリソース効率を特徴とする米国データセンターでの OCP 導入が加速: MiTAC は、世界的な IT ソリューション プロバイダーである CTCA と提携し、米国のデータ センター全体にわたる OCP の展開を加速しました。この成功は、ORv3 準拠の OCP サーバーと高度なラック統合を活用したものでした。SC ショーケースでは、Samsung M321R8GA0EB2-CCP メモリを搭載した OCP サーバーを特集し、より迅速な展開とリソース効率を強調しています。

・ラック統合により、大手クラウド セキュリティ プロバイダーのグローバル運用が効率化されます。MiTAC は、GC68C-B8056 サーバーを活用して、カスタマイズされた、すぐに導入可能なラック統合サービスを提供しました。このサービスは、世界中の 150 のデータ センターに 380 を超える構成を提供し、48 時間のターンアラウンド タイムを満たし、半年以内に GPU ファーストのインフラストラクチャへの移行を可能にすることで運用を効率化し、MiTAC が提供する一貫性、俊敏性、革新性を実証しました。

・MiTAC とそのソフトウェア定義ストレージ パートナーは、AI トレーニングのボトルネックを解消することで GPU パフォーマンスを最大化します。MiTAC は、大手ソフトウェア定義ストレージ (SDS) パートナーと協力して、GC68A-B8056 サーバーを活用して重要な I/O 制約を排除しました。事前検証済みのアーキテクチャにより、GPU 使用率が 35% 向上し、200 GB/秒を超えるスループットが実現され、AI トレーニングの完了速度が実質的に 3 倍になりました。

SC の詳細情報と製品カタログについては、次の Web サイトをご覧ください。

・MiTAC Computing SC 2025 イベント会場

・Intelプラットフォーム製品カタログ

・AMDプラットフォーム製品カタログ

MiTAC Computing Technology Corporationについて

MiTAC Holdingsの子会社であるMiTAC Computing Technology Corp.は、1990年代にさかのぼる業界の専門知識に裏打ちされた、包括的でエネルギー効率の高いサーバーソリューションを提供しています。MiTAC Computingは、AI、HPC、クラウド、エッジコンピューティングを専門としており、ベアボーン、システム、ラック、クラスターの各レベルにおいて妥協のない品質を保証するための厳格な手法を採用し、性能と統合性を完全に実現しています。あらゆるレベルで品質にこだわるこの姿勢こそが、MiTAC Computingを業界内で際立たせる要因となっています。

グローバルな展開と、研究開発・製造から世界規模のサポートに至るまでのエンドツーエンドの体制を備えるMiTAC Computingは、ハイパースケールデータセンター、HPC、AIアプリケーション向けに、俊敏かつカスタマイズ可能なプラットフォームを提供しています。これにより、最適なパフォーマンスとスケーラビリティを実現し、各企業の多様なビジネスニーズに応えます。AIおよび液冷技術の最新の進歩を活用し、MiTACブランドをIntel DSGおよびTYANのサーバー製品と統合することで、MiTAC Computingは革新的で高効率かつ高信頼性のサーバー技術、そしてハードウェアとソフトウェアを統合したソリューションによって際立ち、企業が将来の課題に対応できるよう支援しています。

MiTAC Computing Technology Corporation公式ウェブサイト：https://www.mitaccomputing.com/

（日本語リリース：クライアント提供）

