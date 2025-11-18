高級不動産の企画開発を手掛ける株式会社VIBROA（ヴィブロア、本社：東京都港区、代表取締役：吉田利行）は2025年11月7日(金)、東京都のヒルトン東京で開かれた英国と日本の文化・商業を祝う最大の祝典「ブリティッシュ・ビジネス・アワード2025（BBA2025）」において、日英パートナーシップ部門にノミネートされましたので、お知らせいたします。

BBAは、日英両国のビジネスにおいて優れた成果と卓越性をみせた企業・団体を計7部門でたたえようと、在日英国商業会議所（BCCJ）が開催。18回目を迎えた今年は、ジュリア・ロングボトム駐日英国大使やリチャード・ライルBCCJ会頭をはじめとして、日英両国の関係者約200人が出席しました。

BBA2025に出席したVIBROA関係者と招待ゲスト

（撮影：Life 14）

BBA2025の日英パートナーシップ部門は、英国企業との協業、連携を推進した大手企業などを表彰。今回は、当社や東京ガス、JR東海、EPSON、明治安田生命、東京海上日動火災保険、クリフォードチャンス、第一生命ホールディングスの計8社がノミネートされました。

当社は、アストンマーティン・ラゴンダ（本社：イギリス）のオフィシャルパートナーとして、国内における不動産を開発。今年6月には東京・南青山に第1号物件となるレジデンス「N°001 MINAMI AOYAMA DESIGNED BY ASTON MARTIN」を竣工したことなどが評価され、今回のノミネートに至りました。

■吉田利行・株式会社VIBORA代表取締役のコメント

このたびのノミネートは、Aston Martin本社との長年の信頼関係、そして日本の建築と英国のクラフトマンシップの融合が評価された結果であり、大変光栄に存じます。今後も日英間のさらなる発展に寄与するプロジェクトを推進してまいります。

■会社概要

株式会社VIBROA（ヴィブロア）

・代表取締役：吉田 利行

・本社所在地：東京都港区赤坂8-6-13

・設立年 ：2019年4月4日

・資本金 ：1,000万円

・事業内容 ：高級不動産の企画開発・販売、プロパティマネジメント、コンサルティング

・公式サイト：https://vibroa.com/