美容室【TSUKI】(所在地：東京都目黒区、代表：平田 克也)は、美容師一人ひとりが自ら発信し、独自の営業ツールとして活用できる新しい情報プラットフォーム『美容師ザ★ベスト』を2025年11月18日に正式オープンいたしました。





『美容師ザ★ベスト』＝ https://biyoshithebest.jp/





サイトのご案内





【「憧れの職業No.1」を再び】

代表の平田 克也自身は、かつて「美容師＝憧れの職業No.1」と言われた時代を知る世代です。

学生時代、雑誌に登場するカリスマ美容師の姿に胸を躍らせ、「自分もこんな風になりたい」と夢を抱き、美容師を目指しました。当時、美容師は厳しい環境にあっても人々を魅了し、カルチャーを動かす影響力があり憧れの存在でした。





ところが現在、長時間労働、低賃金、キャリアの不透明さなどから若者は次々と美容師の道を諦め、3年未満の離職率は36.7％にのぼるとも言われています。(2024年ホットペッパービューティーアカデミー調査結果)また、一度辞めた美容師の約半数はそのまま業界を去るとも言われ、“次世代のカリスマ美容師”が育つ土壌は失われつつあります。





「このままでは、美容業界に未来はない」そうした危機感から、「業界に一石を投じたい」その想いが『美容師ザ★ベスト』立ち上げの原動力となりました。









【美容師一人ひとりが輝く、新しい営業ツール】

『美容師ザ★ベスト』は、美容師が日常の中で得た“おすすめ”を投稿し、ランキング形式で紹介する業界初のプラットフォームです。





ここで発信されるのは、ヘアや美容だけではなく、サロンでお客様と会話するようにおすすめの商材や、いま話題のドラマや映画、ファッション、グルメなど、生活を豊かにする多彩な情報が美容師から届けられます。美容師は“髪を整える人”にとどまらず、“ライフスタイルを提案するパートナー”として全国に発信できます。





・登録は無料。地方でも、フリーランスでも、一人でも。誰もが全国へ自分をPRできる仕組み。

・営業ツールとして活用可能。サロンに依存せず、自分の独自性を打ち出せる。

・リタイア後の美容師も活躍。経験と知識を活かし、どこからでも一人で活動できる。





『美容師ザ★ベスト』は、美容師の新しい働き方を支え、美容師同士、そして美容師とお客様がサロンの枠を超えて全国ネットで繋がり、盛り上がる新しい舞台です。





個人の力を活かしながら、自分自身のブランドを育て、業界全体を再び活性化させるための拠点となります。





美容師さんのメリット





【壁を超えて繋がる新しい美容師のかたち】

『美容師ザ★ベスト』は、すべての美容師に新しい可能性を開くプラットフォームです。

地方で活動している方、フリーランスとして自分の力で挑戦している方、そして長年の経験を活かして再び発信をしたいと考えている方など、誰もがこの場所から自分のスタイルや想いを全国に届けることができます。

サロンに所属していなくても、自分らしい表現で人と繋がれる。

美容師としての“今”を発信し、ファンをつくり、また次の世代に夢を与える存在へ。

『美容師ザ★ベスト』は、地方も個人も、あらゆる壁を超えて繋がり合い、一人ひとりが輝くための新しい時代のステージです。









【個の力が業界全体の再生へ】

『美容師ザ★ベスト』は、美容師の営業ツールにとどまらず、全国のユーザーと繋がり、共に盛り上がる“コミュニティの場”へと進化していきます。





今後は、登録美容師の発信を軸に

・人気ランキングの定期発表

・全国規模の投票イベントやオンライン企画

・注目美容師を特集するインタビューコンテンツ

などを展開予定です。





ユーザーは「推し美容師」を応援しながら情報を楽しみ、美容師はその声援を受けてさらなる活躍の場を広げる。サロンの中だけでは完結しなかった関係性が、全国規模で共有されていきます。

そこから次世代の“カリスマ美容師”が誕生し、やがては美容業界全体を再び盛り上げる。

『美容師ザ★ベスト』は、美容師とお客様が一緒になって未来をつくり上げる、新しいカルチャーの起点となります。





一般ユーザーのメリット





【代表の声】

「美容師を再び憧れの職業にする」そんな想いから『美容師ザ★ベスト』を立ち上げました。

一人ひとりの発信が新しい原動力となり、そこから未来のカリスマ美容師が誕生し、業界全体が再生していくことを願っています。





美容室【TSUKI】代表 平田 克也

1984年生まれ。美容室【SORA】で14年間の経験を積み、2019年に独立。

中目黒でプライベートサロンを経営しながら業界の未来を見据えた発信にも力を注ぎ、美容師一人ひとりが輝ける環境づくりを目指し、日々活動を続けています。





TSUKI 代表 平田 克也





【会社概要】

会社名 ： TSUKI

代表 ： 平田 克也

本社 ： 〒153-0051 東京都目黒区上目黒3-3-6 尾留川ビル4階

事業内容： ヘアサロン

URL ： https://instagram.com/tsuki.hirata

Mail ： tsuki.tokyo@gmail.com