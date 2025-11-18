Access Advanceは、XiaomiがHEVC AdvanceおよびVVC Advance特許プールにライセンサーおよびライセンシーとして参加したことを歓迎

マサチューセッツ州ボストン--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- 主要なビデオコーデック特許プールの運営・管理を行う独立系ライセンスアドミニストレータであるAccess Advance LLCは本日、XiaomiがライセンサーおよびライセンシーとしてHEVC Advance特許プールおよびVVC Advance特許プールに参加したことを発表しました。

「XiaomiをAccess Advanceのライセンスコミュニティに迎えれることを嬉しく思います」と、Access AdvanceのCEOであるPeter Moller氏は述べました。「当社のHEVCおよびVVC特許プールの両方にご参加いただけたことは、ビデオコーデックのライセンス分野における重要なマイルストーンです。同社による広く普及している何万件ものH.265規格の必須特許へのアクセスを提供するHEVC Advance特許プールへの参加、そしてVVC Advance特許プールにおけるライセンサーとライセンシーの両役割は、革新へのコミットメントと、特許権者と特許実施者の利益バランスを取る特許プールの価値が認識されてていることの現れです。さらに、ビデオコーデックライセンスにおける1プールソリューションの実現に向けたAccess Advanceの取り組みに対するXiaomiの支援を示すのでもあります。このプロセスを通して、Xiaomiチームの高いプロ意識と協力的な姿勢に感謝いたします。」Access Advanceは、HEVC AdvanceとVVC Advanceの両方のライセンスを取得している企業に対して、両方のコーデックを搭載した製品に対する実施料を大幅に引き下げることが可能な管理契約であるマルチコーデックブリッジング契約（MCBA）を提供しています。この合理化されたアプローチは、ライセンス管理が簡素化され、複数のビデオコーデック規格を導入する実装企業に大きなコスト削減を提供します。

「ライセンサーとライセンシーとして、Access AdvanceのHEVCおよびVVC特許プールに参加できることを嬉しく思います。」Xiaomiの企業事業開発およびIP戦略担当ゼネラルマネージャーであるNa Wei氏は述べました。「この合意は、バランスの取れた持続可能なイノベーションエコシステムを支援するという当社のコミットメントを反映しています。Xiaomiはグローバル標準化において大きく貢献しており、当社の設立以来、研究開発に継続的かつ多大な投資を行ってきました。私たちは、革新的な技術を通じて世界中の人々がより良い生活を楽しむことができるよう、優れた製品を提供し、消費者の生活向上に努めてまいります。」XiaomiのHEVCおよびVVC Advance特許プールへの参加は、ビデオコーデックライセンスの簡素化された環境の構築に対する業界全体の共通の関心と期待を反映しています。世界をリードする家電メーカーの1つとして、Xiaomiの取り組みは、健全なビデオコーデックエコシステムの継続的な発展を支援するとともに、FRAND(公平、合理的、かつ非差別的)に基づくプールモデル、主要なビデオコーデック規格における広範な特許カバレッジ、そして特許の必要性に関する独立した評価の推進に関してAccess Advanceのプールライセンスフレームワークが果たす建設的な役割を高く評価するものです。

Xiaomi について: Xiaomiは2010年4月に設立され、2018年7月9日に香港証券取引所のメインボードに上場しました（1810.HK）。同社は、スマートフォンとスマートハードウェアを IoTプラットフォームのコア領域で連携させたコンシューマーエレクトロニクスおよびスマート製造企業です。

Xiaomiは、「ユーザーと友達になり、ユーザーの心の中で最もクールな会社になる」というビジョンのもと、革新、高品質なユーザー体験、そして運用効率の向上を継続的に追求しています。同社は、革新的な技術を通じて世界中の人々がより良い生活を楽しむことができるように、誠実な価格で優れた製品を絶え間なく生み出しています。

Xiaomiは、世界を代表するスマートフォン企業の1つです。2025年6月には、月間アクティブユーザー数（MAU）は7億3,120万人に達しました。また、同社は世界有数の消費者向けAIoT（AI+IoT）プラットフォームを構築し、2025年6月30日時点で、プラットフォームに接続されたスマートデバイス（スマートフォン、ラップトップ、タブレットを除く）は9億8,910万台に達しました。Xiaomi製品は、世界100以上の国と地域で展開されており、2025年7月には、7年連続でFortune Global 500に選出されました。

Access Advanceについて：Access Advance LLCは、最も重要なビデオコーデック技術の必須特許をライセンスするための特許プールの開発、運営、および管理を主導するために設立された独立系ライセンスアドミニストレータです。Access Advanceは、特許権者と特許実施者の両方に透明かつ効率的なライセンスメカニズムを提供します。

Access Advanceは、HEVC/H.265技術に必要不可欠な29,000件を超える特許のライセンス供与のためのHEVC Advance特許プール、およびVVC/H.266技術に必要不可欠な4,500件を超える特許のライセンス供与のためのVVC Advance特許プールを運営・管理しています。当社のマルチコーデックブリッジ契約は、HEVC AdvanceとVVC Advanceの両方のプールに参加している的確なライセンシーに対して、単一の割引実施料率構造体系を提供します。さらに、Access Advanceは、HEVC、VVC、VP9、およびAV1コーデックを対象とするビデオストリーミングサービス向けの包括的なライセンスソリューションであるVDPプールを提供しています。詳細については、www.accessadvance.comにアクセスください。

businesswire.comでソースバージョンを見る：https://www.businesswire.com/news/home/20251117686996/ja/

Contacts

メディア連絡先：

Meredith Hollander

ダイレクター、戦略コミュニケーション

Access Advance LLC

電子メール：press@accessadvance.com

ウェブサイト：www.accessadvance.com

ライセンスに関するお問い合わせ：

Eメール：licensing@accessadvance.com

Source: Access Advance LLC





