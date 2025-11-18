株式会社ペンタトニック(所在地：愛知県岡崎市、代表：松井 敏郎)がこれまで企画販売し“名入れマイク”としても人気を集めてきた「マイマイク」がさらに進化し、「推し活マイク」として新登場しました。

今回新たに追加されたカスタムプリント機能により、写真・イラスト・ロゴマークなどをマイク本体にフルカラーでプリント可能に。推しの顔写真を入れたり、チームカラーでデザインしたりと、世界にひとつの“自分専用応援マイク”を作る事ができます。特殊なレーザー加工でおしゃれに！スタイリッシュに世界観を表現する事も可能です！





UVプリント





■高音質でカラオケ店でのそのまま使える本格派マイク！

推しのアイドル、キャラクター、スポーツチーム、ファン同士のコミュニティなど、あらゆるシーンでファンの声を可視化する新しい応援アイテムとして人気が高まっています。

また、スポーツチームやアイドル事務所、アーティストとのコラボレーションモデルや記念デザイン展開もしています。「推しのマイクで推しの歌を歌う」などをはじめ、推し活文化とスポーツ応援文化をつなぐ新時代のファングッズとして注目を集めています。





専用ケースにもプリント可能

名入れ対応でギフト需要も

部屋に飾る為の専用スタンドも準備、スタンドにデザインも可能





【基本スペック】

カラオケ店の持ち込んで電源スイッチをONにするだけ！面倒な設定は一切不要。

音質や衛生面が気になる方からも絶大な支持を受けています。









【商品概要】

カラー ：＜GTM150ワイヤレスマイク＞

シルバー・ゴールド・ブラック・レッド・ブルー・パールホワイト・

ピンクパープル・ミントグリーン・ラベンダーパープル・ネイビーブルー

＜GTM300ワイヤレスマイク＞

シャンパンゴールド・シャンパンロゼ・ライトシルバー・メタルブラック

参考価格：17,800～23,000円(税込)

※UVプリント、レーザー加工 など別途加工代が必要





豊富なカラーバリエーション、オリジナルカラーも対応可能





マイマイク楽天市場店

https://www.rakuten.co.jp/pentatonic/





マイマイク専門店 Yahooショップ

https://store.shopping.yahoo.co.jp/mymic-karaoke/





マイマイク専門店 BASEショップ

https://pentatonic.base.shop/









【会社概要】

商号 ： 株式会社ペンタトニック

所在地 ： 本社 愛知県名古屋市昭和区天神町3-6

営業本部 愛知県岡崎市大門2-2-14

代表者 ： 松井 敏郎

設立 ： 平成12年4月17日

事業内容： 音響機器開発、貿易業務

URL ： https://www.pinecreate.com/pentatonic/about_us