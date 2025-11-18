株式会社佼成出版社(東京都杉並区)は、『はっぱみかん』の世界が楽しめる、LINEスタンプができましたことをお知らせいたします。

読者や書店員の声に応えて、2025年10月31日に待望の復刊をはたした絵本『はっぱみかん』(風木一人・作／山口マオ・絵)。

個性やアイデンティティについて深く考えさせられるテーマを、ユーモラスに描いた唯一無二の絵本として、絵本のプロである書店員からの推薦コメントもたくさん寄せられています。





みかんと仲間たちの、やさしいことばと豊かな表情が、あなたのトークをほんわか包みます。

※佼成出版社公式LINEスタンプです。





LINEスタンプ画像





【LINEスタンプ概要】

スタンプ名：はっぱみかんのとくべつな日常

配信開始日：2025年10月31日(金)

対応機種 ：Android、iOS対応端末

販売価格 ：1セット(16スタンプ)50コイン／120円





LINE スタンプショップURL

https://store.line.me/stickershop/product/31914799/ja





表紙





【書籍紹介】

ぼくは「はっぱみかん」。

たくさんのみかんの中で、ぼくだけ、りっぱな葉っぱがついているんだ。どうだい、すてきでしょ？

いちばんきれいで、いちばん目立つ。だから当然、てっぺんに置いてもらわなきゃね。

おいおい、ただのみかんたち。しっかりぼくを引き立ててくれなきゃこまるよ。





そんなふうに、葉っぱがあることを自慢にしていた「はっぱみかん」ですが、ある日、大事な葉っぱをあっさり失ってしまい、大ショック！！でもその時、仲間のみかんが、大切なことを教えてくれるのです――。





誰もがきっと感じたことのある「特別な自分」へのあこがれと、「特別じゃない自分」を受け入れる切なさ。わがままな「はっぱみかん」ですが、なぜかにくめない存在に見えてくるかも……！？





「本当の自分らしさとは何だろう」と、考えさせてくれる絵本です。





中面１

中面２





【本書の概要】

書名 ： はっぱみかん

発売日 ： 2025年10月31日

販売場所 ： 全国書店・インターネット書店

定価 ： 1,650円(税込)(本体1,500円＋税)

体裁 ： A4変形判／32ページ

ISBNコード： 978-4-333-02310-3

URL ： https://books.kosei-shuppan.co.jp/book/b274844.html









【会社概要】

社名 ： 株式会社佼成出版社

代表者： 代表取締役 中沢 純一

所在地： 〒166-8535 東京都杉並区和田2-7-1

URL ： https://books.kosei-shuppan.co.jp/