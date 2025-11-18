AIデータクラウド活用支援の強化により、企業のデータドリブン経営を多角的に支援

インフォテック株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役：山田 智次)





インフォテック、Snowflake「SELECT」パートナーに認定





インフォテック株式会社は、Snowflake Inc.が提供する「Snowflake AI データクラウド」のSnowflakeパートナーネットワークにおいて AIデータクラウドサービスパートナー「SELECT」に認定されたことを発表いたします。Snowflakeの導入から運用支援までを一貫してサポートし、顧客のビジネス変革をより力強く支援します。









【AIデータクラウドサービスパートナー「SELECT」認定の背景】

Snowflakeは、拡張性・可用性・柔軟性に優れたAIデータクラウドとして国内外で注目を集めています。インフォテックは、これまで多様な業種・業態におけるデータ活用プロジェクトを通じて、Snowflakeの導入から運用支援までを一貫して提供してきました。

その実績と専門性が評価され、今回の「SELECT」認定に至りました。









【提供サービスと支援領域】

インフォテックが提供するデータ活用ソリューション「Datadresser」は、Snowflakeをコアテクノロジーに位置づけ、データ活用基盤の導入・活用を支援します。





＜Datadresserサービスメニュー＞

●Datadresser Assessment：導入アセスメント・要件定義支援

●Datadresser Core：Snowflake環境の構築・最適化、BIツール連携

●Datadresser Engineering：データパイプライン構築、BIダッシュボード開発

●Datadresser Discovery：データ蓄積から分析・可視化、AI導入・活用までを包括的に支援





＜Snowflake AIデータクラウドサービス活用による期待効果＞

●経営層は、AIによる高度なデータ解析・可視化を通じて、迅速かつ的確な意思決定を実現できます。

●企業全体では、データ民主化の推進により、専門スキルがなくても 自らの業務データを自由に分析・活用できます。その結果、業務効率の向上や新たなビジネス価値の創出につながります。

これらのサービスを通じて、企業全体のデータドリブン経営を強力に支援します。





＜関連ソリューション＞

データに着こなしの自由を。「Datadresser」

https://www.iftc.co.jp/solution/data-analytics/datadresser/









【今後の展望】

インフォテックは、Snowflakeとの連携を強化し、データ活用基盤の整備からAI導入・解析支援に至るまで、一連のプロセスを包括的に支援するサービス展開を推進してまいります。









【Snowflake Inc.について】

Snowflake Inc. は、あらゆる組織がデータから価値を引き出すことを可能にするAIデータクラウドを提供しています。このクラウドは、企業のデータを統合し、サイロ化されたデータソースを排除することで、ビジネスユーザーがより迅速かつ効果的にインサイトを得られるように設計されています。Snowflakeは、企業がデータの力を解き放ち、次世代のビジネスを構築するための基盤を提供します。









【インフォテック株式会社について】

インフォテック株式会社は、1969年創業後、現在は東京・新宿を拠点にITサービスを提供し、企業の業務改革やデジタル化、DX推進を支援しています。システム開発や運用、クラウド、データ活用など幅広く対応し、お客様の課題解決に取り組んでいます。









【会社概要】

●会社名 ： インフォテック株式会社

●所在地 ： 東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワー

●設立 ： 1969年10月

●代表者 ： 代表取締役 山田 智次

●資本金 ： 2億500万円

●従業員数： 548名(2025年4月1日現在)

●事業内容： システムの設計、開発、運用、

保守およびそれらに付随する一切の業務

●URL ： https://www.iftc.co.jp/