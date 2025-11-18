論文の読解に特化した、PDFの翻訳精度向上と要約機能を発表「Languise」
BuilBridge UG (haftungsbeschraenkt)(所在地：ドイツ、代表：Kyogo Komiyama)は、LanguiseのPDF翻訳精度の改善と要約の新機能に関するアップデートを発表しました。このアップデートによってユーザーはPDF形式の論文などの文書をより高い精度で翻訳できることに加え、文書ファイルをプレビューしながらチャット形式で任意の情報を抽出することができるようになります。元情報が記載されているページも抽出結果に併記されるためファクトチェックも簡単に行うことができ、論文等の読解をより効率的かつ正確に行えるようになりました。リリースは2025年11月14日(金)で、ユーザーは特別な作業をする必要なく、リリース日以降は自動的に最新モデルを利用できます。
Languiseの詳細： https://languise.com/
翻訳結果の画面
■リニューアルポイント
＊PDFの翻訳精度の向上
PDFを翻訳した際に元のレイアウトが崩れてしまう問題を改善しました。レイアウトが複雑で、翻訳時に維持が難しかった論文なども、より高い精度で翻訳できるようになりました。また、これまで翻訳が難しかった箇条書きを多く含むPDFの翻訳に特化した機能も新設しました。
＊PDF等のファイルから任意の情報を抽出
チャット形式でPDFやWORD等のファイルからチャット形式で任意の情報を抽出して要約する機能を追加しました。要約結果には抽出した情報が元の文章の何ページに載っているかも表示されます。
＊原文ファイルをプレビューしながら要約
PDF等のファイルから任意の情報を抽出する際、元となる文書ファイルをプレビュー表示できるようになりました。これにより元の文章を読みながら内容に関してLanguiseとチャットすることができます。
＊その他の新機能
WORDファイルに対する誤字脱字の修正と文法の修正をより高い精度で行えるようになりました。
■対象商品
商品名 ： Languise
リニューアル日： 2025年11月14日(金)
価格 ： 月額1,200円(税込)から(無料のお試しプランあり)
■会社概要
商号 ： BuilBridge UG (haftungsbeschraenkt)
代表者 ： Managing Director Kyogo Komiyama
所在地 ： Lutticher Str. 36, 40547, Duesseldorf, Germany
設立 ： 2024年4月
事業内容： AIソフトウェアの開発と販売
資本金 ： 2,000EUR
【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】
BuilBridge UG お客様相談窓口
お問い合せフォーム： https://languise.com/contactus