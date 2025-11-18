321×エムズプロモーション(運営：株式会社エムズクリエイト、本店所在地：岡山県岡山市)は、小学六年生アイドル「みなつ」が、当社所属ライバーとしてライブ配信アプリ「ミクチャ(MIXCHANNEL)」にてアイドルライバーとしてデビューしたことをお知らせいたします。





JAPAN MODELS 2025時





■小学六年生ながら多方面で活躍する次世代アイドル「みなつ」

みなつは、小学六年生にして多数のモデル・アンバサダー経験を持つキッズアイドルです。

可愛らしい華やかさと、人を惹きつけるステージ力をあわせ持ち、子ども・保護者双方から人気を集めています。





活動歴：

・Cuugal アイドル部「スプラウト学園」名古屋2期生

・Cuugal 掲載 サポートモデル

・第1期 エンジェルハート公式アンバサダー

・いがらしゆみこ美術館 プリンセスアンバサダー

・学生ランウェイ2025 S-OSAKA(大阪)選抜モデル

・I&I featuring LGYankees & Calyn TsukishimaのMV出演(公開待ち)





ランウェイ出演時





■ミクチャで配信活動をスタート

今回、みなつはライブ配信アプリ「ミクチャ(MIXCHANNEL)」にてアイドルライバーとしてデビュー。

歌・雑談・撮影の裏話・モデル活動のレポートなど、小学生ならではの等身大の魅力を発信していきます。





ファンと一緒に成長する“キッズアイドル配信”として、親しみやすい雰囲気と明るいキャラクターが期待されています。









■本人コメント

「Cuugal文化祭ブランドランウェイモデルオーディション参加をきっかけにもっとたくさんの人に自分のことを知ってもらいたくて、ミクチャで配信を始めました！モデルのお仕事や学校のこと、色んなお話をしながら楽しい時間をつくれたら嬉しいです。応援よろしくお願いします♪」





アイドル活動





■今後の活動

ミクチャでのライブ配信に加え、撮影モデル・ランウェイ出演・アンバサダー活動・アイドル活動などキッズモデルとして幅広く活動を続けていきます。









【会社概要】

会社名 ： 株式会社エムズクリエイト

屋号 ： 321×エムズプロモーション

岡山本社： 岡山県岡山市南区福富西1丁目4-1 SRビル1F

東京本社： 東京都北区赤羽1丁目7-9 赤羽第一葉山ビル4F

設立 ： 2014年7月1日

事業内容： ライバーマネジメント事業、SNS運用支援、配信者育成

URL ： https://321liver.net