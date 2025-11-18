LGYankeesプロデュースアーティスト「mana」、321×エムズプロモーション所属ライバーとしてPococha(ぽこちゃ)にてデビュー！
321×エムズプロモーション(運営：株式会社エムズクリエイト、本店所在地：岡山県岡山市)は、LGYankeesプロデュースアーティストであり、宮城県仙台市を拠点に活動する「mana(マナ)」が、当社所属ライバーとしてライブ配信アプリ「Pococha(ぽこちゃ)」にてデビューしたことをお知らせいたします。manaはTBS『モニタリング』の“透明カラオケボックス in 仙台”にも出演経験があり、2025年12月3日には新曲『Jewel』をリリース予定です。
mana
■仙台発、注目の新人アーティスト「mana」
manaは宮城県仙台市を拠点に活動し、癖になる歌声と幅広い音楽表現を持つ次世代のアーティストです。
ポップスからラップまでジャンルを縦横無尽に歌いこなすスタイルを強みに、Pococha配信では歌とゆったり雑談を組み合わせた癒し系ライブを展開します。
■TBS『モニタリング』透明カラオケボックス企画に出演
manaはTBS『人間観察バラエティ モニタリング』の人気コーナー「透明カラオケボックス in 仙台」に出演し、その歌声が視聴者から高い評価を受けました。
地元仙台での活動から、全国へと活躍の場を広げています。
■LGYankeesプロデュースの新曲『Jewel』を2025年12月3日にリリース
2025年12月3日、LGYankeesプロデュースのもと制作された新曲『Jewel』をリリース予定。
manaの持つ独特な歌声と癖になるリズム感がLGYankeesサウンドと融合した1曲で、配信リスナーからも早くも期待が高まっています。
■mana コメント
「歌を通して気持ちを届けたい、という想いで活動しています。Pocochaでも仙台から全国の皆さんに元気や癒しを届けられたら嬉しいです！」
■今後の配信予定
Pocochaにて定期的に歌枠・雑談枠を開催。
リスナーとの交流を大切にしながら、アーティスト活動と並行して継続的にライブ配信を行っていきます。
LGYankees
【会社概要】
会社名 ： 株式会社エムズクリエイト
屋号 ： 321×エムズプロモーション
岡山本社： 岡山県岡山市南区福富西1丁目4-1SRビル1F
東京本社： 東京都北区赤羽1丁目7-9 赤羽第一葉山ビル4F
設立 ： 2014年7月1日
事業内容： ライバーマネジメント事業、SNS運用支援、配信者育成
URL ： https://321liver.net
ファウンダーゆうこす