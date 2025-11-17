莉犬(すとぷり)、『言ノ葉ワンダーランド』神戸追加公演！プレイガイド最終先着販売スタート！

株式会社STPR

株式会社STPR (本社：東京都渋谷区 代表：柏原真人、以下STPR)は、弊社所属の2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の「莉犬」が、2025年8月に日本武道館で開催したワンマンライブに続き、2025年12月に神戸ワールド記念ホールにてワンマンライブ『言ノ葉ワンダーランド LIVE in 神戸ワールド記念ホール』を開催いたします。これにあわせて、2025年11月17日(月)にプレイガイド最終先着販売を開始したことをお知らせいたします。

2025年8月に大反響を呼んだ莉犬自身初の日本武道館公演『言ノ葉ワンダーランド LIVE in 日本武道館』に続き、このたび、兵庫・神戸で追加公演が決定いたしました。関西圏でのワンマンライブは、2019年以来約6年ぶりとなります。

この追加公演、『言ノ葉ワンダーランド LIVE in 神戸ワールド記念ホール』は、12月13日(土)と14日(日)の2日間、全3公演で開催されます。自身の世界観を詰め込んだ“言ノ葉”のステージが、神戸ワールド記念ホールで熱く繰り広げられます。

これにあわせて、2025年11月17日(月)21:00より、プレイガイド最終先着販売を開始いたしました。

年内最後となるこの特別なステージで、「莉犬」が心を込めて「言ノ葉ワンダーランド」の世界をお届けします。この瞬間を逃さず、ぜひ会場で心に残る思い出を共にお楽しみください。

■「莉犬」からリスナーの皆さまへメッセージ

日本武道館公演のあと、想像を超える反響をいただき、「もう一度観たい！」「関西でも会いたい！」というリスナーの皆さんの声が本当にたくさん届きました。

その後押しがあって、年内に『言ノ葉ワンダーランド』の追加公演を開催できることになりました。

改めて、本当にありがとうございます！

会場は神戸ワールド記念ホール。12月13日(土)・14日(日)の2日間で全3公演を行います。今回こそ関西でリスナーの皆さんにお会いできることがとても嬉しいです。前回観てくれたリスナーさんには“もう一度味わえる感動”を、来られなかったリスナーさんには“あの景色を初めて体験する喜び”を届けたいと思っています。

この追加公演は、リスナーの皆さんが「会いたい」と声にしてくれたから実現しました。追加公演ならではの楽しさも加えながら、また新しい思い出を一緒に作れたらと思います。

追加公演も最高のライブにしたいです！

またまたライブ会場を“ワンダーランド”にしちゃいます！

2025年の締めくくりに、神戸で最高の時間を一緒に過ごそうね！！

■「莉犬」ワンマンライブ追加公演『言ノ葉ワンダーランド LIVE in 神戸ワールド記念ホール』概要

【公演タイトル】 言ノ葉ワンダーランド LIVE in 神戸ワールド記念ホール

【開催日時】

-2025年12月13日(土) 開場17:00／開演18:00

-2025年12月14日(日)

1部 開場12:00／開演13:00

2部 開場17:00／開演18:00

【会場】 神戸ワールド記念ホール

〒650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町6-12-2

【特設サイト】 https://rinu-budokan2025.stpr.com/

■チケット販売情報

[【追加公演】プレイガイド最終先着販売 ]

【受付期間】

2025年11月17日(月)21:00～2025年11月26日(水)23:59

【受付ページ】

イープラス：https://eplus.jp/rinu/

ローソンチケット：https://l-tike.com/riinu/

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/rinu/

【チケット価格】

●指定席：8,800円(税込)



【注意事項】

※3才以上有料

※全席指定席

※先着販売となります

※チケットは全て電子チケットとなります

※11/23(日)23:59以降はクレジットカード支払いのみとなります

STPR IDについて

STPR IDは、STPRが提供する各種サービスを1つのIDでご利用いただける無料アカウントです。

ご登録ページ：https://id.stpr.com/

■莉犬 Profile

株式会社STPR が活動をサポートする2.5 次元アイドルグループ「すとぷり」のメンバー。赤色担当。インターネット動画配信を中心に人気を博し、YouTube チャンネル登録者数は224万人、TikTok フォロワー数130万、各SNS の合計フォロワー数856万人にのぼる。(2025年11月現在)

歌ってみたを中心に、アニメ制作も手掛けるなど多彩に活躍。2024年7月公開の「すとぷり」初となるアニメ映画『劇場版すとぷり はじまりの物語～Strawberry School Festival!!!～』では、主演声優に抜てきされるなど、声優としても活動の幅を広げている。同年10月には冠ラジオ番組がスタート。2025年5月にはオリジナルアニメの漫画が発売。同年8月には、3rdフルアルバムリリース＆日本武道館でのワンマンライブ2DAYSを開催。

オフィシャルリンク

公式YouTube：https://www.youtube.com/@riinukun/

公式LINE：https://page.line.me/576xjmdi

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@riinukun

公式Instagram：https://www.instagram.com/riinukun/

公式X：https://twitter.com/rinu_nico

すとぷり 公式サイト：https://strawberryprince.stpr.com/

■株式会社STPRについて

「クリエイティビティと情熱で、世界をもっと楽しくする」というPurpose(パーパス：目的)に向かって、次元を超えた魅力的なコンテンツを創り出し、エンターテインメントの可能性拡張を目指す【総合エンタメプロデュースカンパニー】です。2018年6月15日に創業し、2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の活動をプロデュース＆サポート、自主音楽レーベル「STPR Records」の運営や、ライブやイベントの企画制作、クリエイターのキャラクタービジュアルをプロデュース、グッズの企画制作販売を行うMD(マーチャンダイジング)事業を展開。



現在は、YouTubeやTikTokなどのプラットフォームと提携し、音楽原盤や映像コンテンツを軸としたライセンス管理や収益化サポート、プロモーション等を含めたソリューション提供を行う『MCN事業』等も拡大中。

2022年、事業拡大に伴い、新オフィスを「渋谷ヒカリエ」最上階へと移転。オフィス内には音楽スタジオ＆モーションキャプチャースタジオが併設されており、コンテンツスタジオ【STPR Studio】を設立。XRコンテンツの企画制作を行うSTPR Studio事業を開始。2023年にはシンガポール法人を設立し、クリエイターやコンテンツのアジア展開も実施。2024年からは、M&AやCVCなどの投資事業を本格的に開始。



会社名：株式会社STPR

所在地：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ34F

設立：2018年6月

代表者：柏原 真人

URL：https://stprcorp.com/