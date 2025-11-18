峠を駆け抜けるようなスピード感と、どこか懐かしいエネルギーが同居する――新たなサウンドが誕生した。

楽曲制作からミックスまで、すべてをセルフプロデュースで手がけるマルチアーティストMizuki Alexandraが、最新シングル「Moment of 0 and 100」を2025年11月14日にデジタルリリースした。





「Moment of 0 and 100」





本作は、“0で100での瞬間”をテーマにした情感豊かなエレクトロ・ロックチューン。

ドライブシーンを想起させる高揚感のあるリズムと、昭和アニメ主題歌を彷彿とさせるキャッチーで力強いメロディラインが融合し、スピード感あふれるダイナミックな世界観を構築している。

セルフプロデュースならではの濃密な音像が、アーティストの新境地を鮮烈に印象づける一曲となった。





配信マルチリンク ： https://li.sten.to/momentof0and100

YouTube リリックビデオ： https://www.youtube.com/watch?v=-XmsNTodpnw









【リリース情報】

「Moment of 0 and 100」 ／ Mizuki Alexandra

リリース日 ： 2025年11月14日

フォーマット： デジタル配信









【アーティストプロフィール】

Mizuki Alexandra(ミズキ・アレクサンドラ)

北海道札幌市出身。作曲・作詞・歌唱・演奏からトラックメイク、ミキシング、マスタリングに至るまでを自身で手掛けるマルチアーティスト。

都内でDJ／ビートメイカーとしてキャリアをスタートし、現在はソロアーティストとして活動中。ジャンルにとらわれない独自の音楽世界を築き続けている。









【関連リンク】

楽曲配信リンク ： https://li.sten.to/MizukiAlexandra

公式ウェブサイト： https://mizukialexandra.com

Instagram ： https://www.instagram.com/mizuki_alexandra_/

X ： https://www.x.com/mizukialexandra