昭和アニソン × 疾走系エレクトロ・ロック Mizuki Alexandra、最新シングル「Moment of 0 and 100」 配信開始！
峠を駆け抜けるようなスピード感と、どこか懐かしいエネルギーが同居する――新たなサウンドが誕生した。
楽曲制作からミックスまで、すべてをセルフプロデュースで手がけるマルチアーティストMizuki Alexandraが、最新シングル「Moment of 0 and 100」を2025年11月14日にデジタルリリースした。
「Moment of 0 and 100」
本作は、“0で100での瞬間”をテーマにした情感豊かなエレクトロ・ロックチューン。
ドライブシーンを想起させる高揚感のあるリズムと、昭和アニメ主題歌を彷彿とさせるキャッチーで力強いメロディラインが融合し、スピード感あふれるダイナミックな世界観を構築している。
セルフプロデュースならではの濃密な音像が、アーティストの新境地を鮮烈に印象づける一曲となった。
配信マルチリンク ： https://li.sten.to/momentof0and100
YouTube リリックビデオ： https://www.youtube.com/watch?v=-XmsNTodpnw
【リリース情報】
「Moment of 0 and 100」 ／ Mizuki Alexandra
リリース日 ： 2025年11月14日
フォーマット： デジタル配信
【アーティストプロフィール】
Mizuki Alexandra(ミズキ・アレクサンドラ)
北海道札幌市出身。作曲・作詞・歌唱・演奏からトラックメイク、ミキシング、マスタリングに至るまでを自身で手掛けるマルチアーティスト。
都内でDJ／ビートメイカーとしてキャリアをスタートし、現在はソロアーティストとして活動中。ジャンルにとらわれない独自の音楽世界を築き続けている。
【関連リンク】
楽曲配信リンク ： https://li.sten.to/MizukiAlexandra
公式ウェブサイト： https://mizukialexandra.com
Instagram ： https://www.instagram.com/mizuki_alexandra_/
X ： https://www.x.com/mizukialexandra