ノーコード型クラウドERPを提供するGEN株式会社(本社：東京都目黒区、代表取締役CEO：白木 禎治)は、全国6都市を巡る「GEN CLOUD ERP 全国ツアー 2025-2026」を開催いたします。

第1回は2025年11月27日、東京・日本橋「景色(KESHIKI)」にて開幕。続く第2回は12月11日、大阪・梅田「JAM BASE」内 会員制交流スペース Syn-SALON にて開催します。





GEN CLOUD ERP 全国ツアー





本ツアー「The Roads Ahead」は、“これからの道を、ともに歩く旅へ”をテーマに、全国の中小企業や変化を形にしようとする人たちと対話しながら、現場から生まれるDXのリアルを共有していくプロジェクトです。

全国のGENユーザーと「共に考える」ことを目的に、各地でハンズオン体験・ユーザーとのトークセッション・個別相談会などを実施。ノーコード型クラウドERPを通じて、企業が“自分たちのやり方で進む力”を生み出すことを支援していきます。





ツアー開催地





【東京・日本橋 開催】

日時 ：2025年11月27日(木)13:30～18:00

会場 ：景色(KESHIKI)

内容 ：MARK 5アップデート紹介、ユーザートーク、個別相談、デモ体験

参加費：無料(事前申込制)





江戸の五街道の起点・日本橋。GENはこの地をツアーの出発点に、“はたらく”の現在地と未来をつなぐ新たな道を歩み始めます。









【大阪・梅田 開催】

日時 ：2025年12月11日(木)13:30～18:00

会場 ：JAM BASE 内 会員制交流スペース Syn-SALON

コラボレーター：ロジザード株式会社

参加費 ：無料(事前申込制)





日本橋「景色」で芽生えた対話は、梅田「JAM BASE」でさらに広がります。“技術ではなく、人の交わりから生まれるDX”をテーマに、現場の知見を共有します。









【今後の開催予定】

2025年11月27日(木)：東京(日本橋)『景色(KESHIKI)』

2025年12月11日(木)：大阪(梅田)『JAM BASE 4階「Syn-SALON」』

2026年1月22日(木) ：福岡『ONE FUKUOKA BLDG.「蔦屋シェアラウンジ」』

2026年2月19日(木) ：岡山『杜の街グレース「KURUNラウンジ」』

2026年3月11日(水) ：札幌『さっぽろ創世スクエア「SCARTSスタジオ」』

2026年4月23日(木) ：名古屋『名古屋JRゲートタワー「カンファレンス・Bタイプ」』





各会場では、最新版GEN MARK 5アップデート紹介やユーザーとのトークセッションを通じ、現場の知恵と技術が交わる共創の時間をお届けします。





対話と学びをシェア





【代表コメント】

「GENは、ノーコード型クラウドERPという枠を超え、現場の声と共に進化する存在でありたいと考えています。日本橋『景色』での第一歩、そして大阪・梅田での出会いを起点に、全国各地の変化を形にしようとする人たちと共に、新しい道を描いていきます。」

GEN株式会社 代表取締役 白木 禎治









【会社概要】

GEN株式会社

日本の「創る」ビジネスに、シンプルで本質的な解決を。GENは、このフィロソフィーを大切に歩んできました。2000年、ものづくりのIT支援を目的に生まれ、2009年にはサブスク型クラウド生産管理サービスを開始。そして2018年、日本初ノーコード型クラウドERPの提供を始め、誰もが自在に業務システムを創り上げられる未来を切り開きました。その後も、多くの出会いに導かれながら、機能を磨き、デザインを育み、ビジネスの形や体験を少しずつ広げてきました。今では、9つのクラウドERPを届けるメーカーとして、日本のものづくりに静かに寄り添い続けています。





社名 ： GEN株式会社

所在地 ： 東京都目黒区中目黒1丁目1-17 LANTIQUE 5F

設立 ： 2000年

事業内容： クラウドERPの開発・提供

URL ： https://www.gen-square.com





製品モックアップ