値下げ通知機能をリリース

合同会社気づけば（代表：福田貫太）が運営する国内最大級のゲーミングPC検索サイト「gg（https://good-gamers.jp/）」は、お気に入り登録したゲーミングPCに値下げが発生した際、サイト内でユーザーへお知らせする“値下げ通知機能”を公開しました。ゲーミングPC市場は、週替わりのセールやキャンペーン、在庫調整による値下げ・値上げなど、価格変動が非常に激しいのが特徴です。そのため「欲しいPCが安くなる瞬間を逃しやすい」という課題がありました。今回の新機能により、ユーザーは自分で何度も公式サイトを巡回する必要がなくなり、気になるゲーミングPCが値下げした瞬間を確実にキャッチできるようになります。結果として、よりお得でストレスのない購入判断が可能になります。

ゲーミングPCの価格は毎日のように変動する ─ “値段の追跡”は難しい

https://good-gamers.jp/

ゲーミングPCの価格は毎日のように変動します。BTOメーカーでは、週替わりのセールやキャンペーン、在庫調整等による値下げ・値上げが頻繁に発生するため、価格は常に動き続けています。実際にWeb上では「ゲーミングpc 買い時」「ゲーミングpc セール 時期」「ゲーミングpc 安い時期」などのキーワードで頻繁に検索されています。こうした背景から、ユーザーは「安くなる瞬間を待って購入したい」のに、変動の頻度が高すぎてベストタイミングを見逃してしまう──そんな課題が生まれていました。ggではこれまで、公式サイトのセール・キャンペーンを踏まえて反映した“最新価格”を毎日更新し、さらに価格推移グラフで過去の動きを可視化することで、価格判断をサポートしてきました。そして今回、さらに一歩進んで、お気に入り登録したPCが値下がりした際に通知する新機能をリリースしました。「値下げを自分で追い続ける必要がない」体験を実現し、より賢くお得に購入できる環境を整えています。

機能概要

今回の新機能は、ユーザーがお気に入り登録したPCの値下げを、gg上で自動的に知らせる通知機能です。本体価格の値下げはもちろん、期間限定のセールやキャンペーン割引にも反応します。お気に入り登録しておくだけで自動的に通知がくる、実用性の高いシンプルなフローになっています。■ 通知機能のポイント- 右上の人型アイコンに通知バッジ表示：値下げしたPCがあることがひと目でわかります。- お気に入り一覧で“変動額”を表示：「-5,000円」など、いくら値下げされたのかすぐに確認できます。■ 使い方- ggでゲーミングPCを検索- 気になるモデルを「お気に入り」（※）- 価格が変動すると右上の人型アイコンに通知バッジが付く- お気に入り一覧で値下げ額をチェック- 既読ボタンで通知を整理（※）お気に入り機能を利用するためには、ggに会員登録をする必要があります。メールアドレスとパスワードでの登録、もしくはLINEログインが可能です。

メーカー横断での価格比較はggが最適

“お得なゲーミングPCを見つけたい”ユーザーにとって、ggの横断検索は非常に強力です。メーカー・GPU・CPU・メモリ・カラー・冷却方式など多様な条件から複数メーカーを一括比較できるため、同一スペックで最も人気なモデルや、セールで一時的に激安になっているモデルを簡単に探すことができます。今回の値下げ通知機能を組み合わせることで、気になるゲーミングPCが値下げした瞬間を逃さず把握でき、“常に最安値に近い1台を追い続けながら検討する”という価格重視ユーザーに最適な体験が可能になります。今後はLINEやメールでの値下げ通知にも対応予定で、“最適な1台に最短でたどり着ける検索体験”を目指して機能を強化していきます。

運営情報

合同会社気づけば代表：福田貫太コーポレートサイト：https://kidukeba.co.jp/国内最大級のゲーミングPC検索サイト「gg」：https://good-gamers.jp/ゲーミングPCのクーポン・セール情報専門メディア「イヤバズ」：https://eb.good-gamers.jp/Mail：k_fukuda@kidukeba.co.jpTel：050-1726-3811引用、転載、取材など大歓迎しております。