【2025年蹴り納め】11月22日(土)、第6回ニッカ関東杯を開催【フットサル大会】

ニッカホーム株式会社

住宅リフォーム事業を手掛ける ニッカホーム株式会社(https://www.nikka-home.co.jp/)（本社：愛知県名古屋市緑区篭山、代表取締役社長：西田裕久、以下 ニッカホーム）関東支社は、社内レクリエーションとして実施している「ニッカホーム関東杯（フットサル大会）」を、2025年11月22日(土)に開催します。

今年7月の開催から約半年ぶりとなる第6回大会で、全国100店舗以上を展開する当社の関東エリアスタッフが集い、職種や世代を越えて交流を深める社内イベントです。

新卒内定承諾者も参加し、働く環境の魅力を体感できる機会としても注目されています。

＊2025年11月現在

第6回 ニッカホーム関東杯 概要

今回6回目を迎えるニッカホーム関東杯は、社員同士の交流促進と、組織の一体感を醸成することを目的に開催している人気レクリエーションイベントです。

サッカー経験者から未経験者までが混ざり合い、公平にチーム編成を行うことで “誰でも楽しめるスポーツイベント” として定着しています。

当日は、ニッカホーム関東支社へ入社予定の26年新卒内定承諾者も参加予定。

多世代がスポーツを通じて交流する、当社ならではの社内文化を象徴する取り組みです。

【日程】2025年11月22日(土)

【時間】10：00～16：00

【会場】フットサルスタジオライズ豊洲（FUTSAL STUDIO RISE TOYOSU）(https://futsal-studio.jp/)

【住所】〒135-0062 東京都江東区東雲2丁目11-2

第5回大会は24チーム170名以上が参加

前回の第5回大会では、関東支社の社員に加え、26年度入社予定の新卒内定承諾者、協力会社スタッフなど、延べ170名以上が参加。

合計24チームが約6時間にわたり熱戦を繰り広げ、プレーの上手さだけでなく、仲間を応援する声や笑顔が絶えないイベントとして盛り上がりました。

多くの参加者が「ニッカホームらしい温かい社風を感じられた」とコメントするなど、企業文化の浸透にも大きく貢献した社内行事です。

第5回ニッカホーム関東杯の模様第5回ニッカホーム関東杯の模様第5回ニッカホーム関東杯の模様第5回ニッカホーム関東杯の模様社内イベント・レクリエーションを積極的に開催する理由

ニッカホームでは、社員同士の関係性を深め、働きやすい環境をつくるため、スポーツイベントや社内レクリエーションを積極的に開催しています。

フットサル大会や草野球大会*に加え、関東支社では昨年に続き年間表彰式を実施。

多様なアワードを設け、社員の努力や成果を称えることで、モチベーション向上にもつなげています。

スポーツを介して上司・部下、部署間の壁が自然となくなり、普段の業務では見えない一面を知ることができるのも大きな魅力です。

これらの取り組みは、企業としての “人を大切にする文化” を象徴するものであり、働く環境づくりの重要な柱となっています。

＊次回大会開催未定

25年5月開催のニッカホーム関東年間表彰式の模様25年5月開催のニッカホーム関東年間表彰式の模様25年8月開催のニッカホーム関東草野球の模様25年10月開催のニッカホーム関東草野球の模様ニッカホームは「本気で仕事も遊びも楽しむ仲間」を募集中

ニッカホームは、「地域密着のリフォーム専門店」として、お客様の暮らしを支えるだけでなく、社員一人ひとりの成長や働きがいにもこだわっています。

当社が求める人物像は以下の通りです：

・主体的に仕事を進めたい

・自分の仕事に責任を持ちたい

・喜んでもらえる仕事がしたい

・多様な経験を積みながら成長したい

・人を蹴落とすような競争が苦手

・成果をしっかり評価されたい

建築・住まい・ものづくりが好きな方、そして “本気で働き、本気で遊べる” 仲間を歓迎しています。

＜各種応募フォーム＞

ニッカホーム 新卒採用ぺージ：https://freshers.nikka-home.co.jp/

＊25年11月現在、2026年新卒採用サイトとして稼働中

ニッカホーム 中途採用ぺージ：https://recruit.nikka-home.co.jp/

ニッカホーム 職人採用ぺージ：https://shokunin.recruit-nikka.com/

ニッカホーム 関東採用担当：榊原・大八木

nikkakanto-human_resources@nikka-home.co.jp

ニッカホーム株式会社 会社情報

【会社名：ニッカホーム株式会社】

住所：〒458-0007 愛知県名古屋市緑区篭山二丁目1225番地

創業：1987年1月（個人商店として開業）

代表者：代表取締役 会長 榎戸 欽治

代表取締役 社長 西田 裕久

資本金：8,000万円

社員数：グループ全体 1,695名（2025年4月現在）

年商：グループ全体 711.6億円（2024年度）

施工実績：グループ全体 83,179件（2024年）

累計812,111件を超える施工実績

事業内容：新築・増改築・店舗設計・リフォーム全般（内装工事・外装工事・

塗装工事・水廻り工事・外構工事・下水道切替工事）

住宅設備機器の販売・施工

建築資材・小物などの企画・製造・販売

ニッカホーム株式会社 関東支社

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】



ニッカホーム株式会社 関東支社

〒158-0083

東京都世田谷区奥沢八丁目5-4 2F

電話：03-5752-5201

FAX：03-5752-5202

メール：web.kanto@nikka-home.co.jp

広報担当：土田

ニッカホーム株式会社のプレスリリース一覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/74598