台湾、「知能感知からAI意思決定まで 次世代の俊敏な生産ラインを構築」技術発表会を2025年iREX東京で披露

東京、2025年11月18日/PRNewswire/ -- 12月3日から6日まで東京ビッグサイトで開催される「2025年国際ロボット展（iREX）」にて、台湾パビリオン（ブース番号 E7-28）を設置します。会期中には「知能感知からAI意思決定まで 次世代の俊敏な生産ラインを構築」をテーマとした製品発表会とビジネスマッチング会を開催いたします。



iREX 台灣展示館



パビリオンには台湾のトップ企業20社が集結し、スマート製造、ロボット応用、AI駆動の自動化など最先端のソリューションを展示。ハードウェアとソフトウェアを統合した台湾の技術力を通じ、日台間のビジネス協力を促進し、新たな商機を創出することを目指します。

本イベントは台湾経済部国際貿易署の支援のもと、精密機械研究開発センター（PMC）と台湾知能自動化・ロボット協会（TAIROA）が共同で実施します。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

（日本語リリース：クライアント提供）

