カプセルトイの卸問屋である有限会社トミヤ(本社：大阪府門真市、代表取締役社長：富 一人)は、天王寺動物園コラボ第5弾、「サンリオキャラクターズ」としては第2弾となる「はぴだんぶい 天王寺動物園コラボフィギュア」を2025年11月18日(火)より販売開始します。このフィギュアは、天王寺動物園限定販売商品となります。


はぴだんぶい 天王寺動物園コラボフィギュア



■はぴだんぶい天王寺動物園コラボフィギュア全6種のラインナップ！

ラインナップは、カバとポチャッコ、キリンとけろけろけろっぴ、マレーグマとタキシードサム、シロフクロウとあひるのペックル、ドリルとハンギョドン、チュウゴクオオカミとバッドばつ丸、の全6種。サンリオのキャラクター「はぴだんぶい」の仲間たちが天王寺動物園の動物たちと仲良く寄り添いフィギュア化。


はぴだんぶい 天王寺動物園コラボフィギュア全6種


■「はぴだんぶい」とは？

2020年サンリオキャラクターズより、ポチャッコ、タキシードサム、けろけろけろっぴ、バッドばつ丸、ハンギョドン、あひるのペックル、の個性あふれる6にんの男のコたちが「ハッピーになりたい男子たち、V字回復をねらう」という意味をこめたユニット「はぴだんぶい」が結成された。5周年を迎えた2025年以降より「みんなとなら、どんなことも“だいじょうぶい”！」をスローガンに、歌に漫才に様々な企画に奮闘しながらわいわいたのしく活動中！公式ファンネームは「だんびぃ」。



■「はぴだんぶい」の仲間たち

ポチャッコは、好奇心旺盛でいつも元気いっぱいにかけまわるスポーツ好きの男のコ。タキシードサムは、青いタキシードがトレードマークのおしゃれで社交的なペンギン。けろけろけろっぴは、仲間想いの明るい性格ま冒険心あふれるカエルの男のコ。バッドばつ丸は、少しひねくれ者だけれど、どこか憎めない悪ガキタイプで、夢は世界征服(？)。ハンギョドンは、笑いをとるのが得意な半魚人の男のコだけど、実はさみしがり屋でロマンチストな一面も。あひるのペックルはダンスが得意だけど、おっとりとした性格で、まっすぐで優しい心の持ち主。


【SNSアカウント】

はぴだんぶい X　　 ： https://x.com/hapidanbui

はぴだんぶい TikTok： https://www.tiktok.com/@hapidanbui_sanrio



■天王寺動物園とサンリオキャラクターズのコラボ商品は園内限定販売！

天王寺動物園とサンリオキャラクターズによる特別コラボ企画として、「はぴだんぶい 天王寺動物園コラボフィギュア」を園内限定で販売いたします。

園内のガチャガチャ自販機でのみ購入可能な本商品は、動物たちとサンリオキャラクターが寄り添う姿を立体的に表現した、地域連携ならではの限定アイテムです。

天王寺動物園の魅力とサンリオキャラクターの世界観が融合した、訪園の記念としても楽しめるフィギュアシリーズとなっています。


カバとポチャッコ


マレーグマとタキシードサム


チュウゴクオオカミとバッドばつ丸


シロフクロウとあひるのペックル


キリンとけろけろけろっぴ


ドリルとハンギョドン


■商品概要

商品名　　　　：はぴだんぶい 天王寺動物園コラボフィギュア

発売日　　　　：2025年11月18日

販売価格　　　：全6種　各500円(税込)

ラインナップ　：カバとポチャッコ、キリンとけろけろけろっぴ、

　　　　　　　　マレーグマとタキシードサム、

　　　　　　　　シロフクロウとあひるのペックル、ドリルとハンギョドン、

　　　　　　　　チュウゴクオオカミとバッドばつ丸

販売チャネル　：天王寺動物園内(ガチャガチャ)自販機にて販売



■会社概要

1979年創業。関西を中心にあらゆるメーカーのカプセル(ガチャガチャ)用商品の販売を行っている老舗問屋。また、メーカー品だけでなく自社開発商品や地域限定商品など幅広いニーズに対応する商品を多く手掛け、大阪では最もカプセル商品に精通しているプロ集団。


商号　　： 有限会社トミヤ

代表者　： 代表取締役社長　富 一人

所在地　： 〒571-0038　大阪府門真市柳田町2-5

創業　　： 1979年

事業内容： 玩具卸・販売業

URL　　 ： https://www.tomiya-gacha.co.jp/