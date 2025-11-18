個別指導塾WAM浜松校(静岡県浜松市、教室長：山下 絢香)は、FunTre株式会社(東京都、代表取締役社長：谷田 部 敦)と共同で、小学5年生から中学3年生とその保護者を対象とした特別教育セミナー「親子で学ぶ 東大院生が実践していた学習法」を2025年11月30日(日)に開催いたします。

東京大学大学院理学系研究科を卒業し、グローバル企業での新規ビジネス創出、1000社以上の企業コンサルティングを手がけてきたFunTre株式会社 代表取締役社長・谷田部 敦氏が講師を務め、「これからの時代を生き抜く学び方」を親子で学べる貴重な機会となります。

参加費は無料、先着10組限定での開催です。





外観





【開催の背景】

現代の子どもたちを取り巻く教育環境は、大きな転換期を迎えています。

● 大学入試改革：暗記中心から「思考力・判断力・表現力」重視へ

● AI時代の到来：単なる知識よりも「考える力」が求められる時代

● グローバル化：世界で活躍できる人材が求められている





そんな中、保護者の多くが抱える悩みがあります。

「うちの子、勉強が嫌いで…」

「どうすれば学習意欲を高められるの？」

「地方からでも、世界で活躍できる子に育てられる？」





本セミナーでは、東京大学大学院を卒業し、グローバルに活躍してきた谷田部氏が、これらの悩みに答えます。単なる「勉強法」ではなく、「学ぶことの楽しさ」「世界で戦える力」を親子で体感できる90分間です。









【講師プロフィール】

講師





谷田部 敦(やたべ あつし)

FunTre株式会社 代表取締役社長 東京大学大学院理学系研究科卒





＜経歴＞

● 2009年、東京大学大学院理学系研究科卒業

● 大手外資系メーカーに就職、欧米やアジアで新規ビジネス創出に携わる

● FunTre株式会社を創立し、企業のデジタル化やDXをサポート

● これまで約1000社以上のWEBマーケティングコンサルティングに携わる





＜実績＞

● 2024年ベストベンチャー100選出

● 著書『小さな会社の勝算』(2024年出版)：全国書店やAmazonランキングで1位を獲得

● 鳥取県地域活性化雇用創造プロジェクト推進協議会アドバイザー

● 東京大学産学連携本部 アントレプレナー道場 メンター





＜信念＞

「世界一を目指すなら、世界一努力すること」

世界でヒットしている動画を月に1000本以上研究し、再現性のある動画集客の仕組み化に成功。現在は東京を拠点にコンサルティング会社を経営しながら、美容院経営、保育園経営、食品事業経営なども行い、マーケティングDXやデジタルマーケティングの研究を継続。

地方自治体からも委託を受け、各地域で講演活動を行い、栃木県や鳥取県、宮崎県、福岡県、高知県、千葉県、岐阜県、長崎県などで地域活性化プロジェクトに携わっている。









【セミナー内容】

＜第1部：子ども向け(45分)＞

「東大生の勉強法、実は○○だった！」

● プログラム

1. オープニング【東大ってどんなところ？】

2. 東大生が実践していた学習法

3. 未来を担う皆さんに伝えたいこと

4. 質問タイム





＜第2部：保護者向け(45分)＞

「わが子の可能性を引き出す習慣」

● プログラム

1. これからの教育について

2. 東大生と親がやっていたこと

3. 浜松から世界へ

4. WAM浜松校×FunTreの取り組み

5. 質疑応答









【このセミナーで得られること】

＜お子様＞

● 東大生が実践していた具体的な勉強法

● 「勉強って面白い！」と思える体験

● 世界で活躍する人の生の声

● これからの時代に必要な「考える力」のヒント





＜保護者様＞

● わが子の学習意欲を高める具体的な方法

● AI時代の教育トレンドの理解

● 地方から世界で活躍する子を育てる戦略

● 1000社を見てきた経営者の「人材育成」の知見

● 大学入試改革への対応法





＜参加特典＞

希望者に無料学習相談(個別30分)









【こんな方におすすめ】

● 子どもの学習意欲を高めたい

● 効果的な勉強法を知りたい

● 東大生の学び方に興味がある

● これからの教育について考えたい

● 地方から世界で活躍する子に育てたい

● AI時代に必要な力を知りたい

● 大学入試改革への対応を知りたい

● 子どもとの関わり方を見直したい









【開催概要】

イベント名： 親子で学ぶ「東大院生が実践していた学習法」特別セミナー

日時 ： 2025年11月30日(日)13:30～15:00(13:00受付開始)

会場 ： 個別指導塾WAM浜松校

静岡県浜松市中央区田町226-6 丸八平野ビル2階東

アクセス ： JR浜松駅より徒歩10分 (遠州鉄道遠州病院駅より徒歩5分)

対象 ： 小学5年生～中学3年生とその保護者

定員 ： 親子10組(20名)※先着順

参加費 ： 無料

申込方法 ： Googleフォームより事前申込

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMPp5oXqMPxx5HvLSfdQaqxoLcL709hmAYqCT5Xhrhgt2s_w/viewform

主催 ： 個別指導塾WAM浜松校

問い合わせ： 個別指導塾WAM浜松校 TEL：053-401-3037









【主催者コメント】

＜個別指導塾WAM浜松校 教室長 山下 絢香＞

「私は常々、『学ぶことは楽しいこと』という信念を持って、お子様一人ひとりに寄り添った指導を心がけております。

今回、東京大学大学院を卒業され、世界で活躍されてきた谷田部代表をお招きできることは、浜松の子どもたちにとって、かけがえのない機会だと確信しております。

単なる勉強のテクニックではなく、『なぜ学ぶのか』『どう学ぶのか』という本質を、親子で一緒に考えていただける90分間です。

特に、チャイルドコーチングアドバイザーとして、お子様の心理面もサポートしている私としては、谷田部代表の『世界一を目指すなら、世界一努力すること』という信念が、お子様の学習意欲を引き出すきっかけになると期待しています。

浜松から、世界で活躍する子どもたちを一緒に育てていきましょう。皆様のご参加を心よりお待ちしております」





＜FunTre株式会社 代表取締役社長 谷田部 敦＞

「私は東京大学を卒業後、グローバル企業で新規ビジネスを立ち上げ、その後1000社以上の企業コンサルティングに携わってきました。

その経験の中で強く感じるのは、『学ぶ力』こそが、人生を切り拓く最大の武器だということです。

東大に合格したから成功したのではありません。『学ぶことの楽しさ』を知り、『考える習慣』を身につけたから、世界で戦えるようになったのです。

そして、それは決して東京にいなければできないことではありません。浜松のような地方都市だからこそ、グローバルな視点を持つことで、大きな可能性が開けます。

今回のセミナーでは、私が東大時代に実践していた学習法や、世界各国で見てきた教育のあり方、そして1000社のコンサルティングで学んだ『伸びる人の共通点』を、惜しみなくお伝えします。

お子様には『学ぶって面白い！』と感じてもらい、保護者の皆様には『わが子の可能性はこんなに大きい』と気づいていただける時間にしたいと思います。

ぜひ親子でご参加ください。浜松でお会いできることを楽しみにしております」









【個別指導塾WAM浜松校について】

教室風景





個別指導塾WAM浜松校は、小学生から高校生までを対象とした個別指導塾です。





＜特徴＞

個別指導塾WAM浜松校は、1対1または最大1対2の対話型授業で、一人ひとりの理解を「自分で解ける」まで丁寧に導きます。

読む・考える・集中する力など、すべての教科に通じる“学びの土台”を重視し、短時間でも成果を感じられる学習サイクルを構築。

ことばの学校・STEMON(STEAM教育)・AI教材・コグトレなど多彩なプログラムを組み合わせ、学力だけでなく思考力・創造力・非認知能力の育成にも力を入れています。

家庭と連携しながら、安心して学べる環境でお子さまの“自分で学ぶ力”を育てます。





＜教育理念＞

「自立・自律・自考・自調・自走」の5つの“自”を育み、自分で考え、行動し、学び続ける力を養うことが私たちの理念です。

知識の詰め込みではなく、子どもたちが自らの可能性を信じ、未来を切り拓く力を身につける教育を目指しています。









【申込・問い合わせ先】

＜セミナー申込＞

Googleフォーム： https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMPp5oXqMPxx5HvLSfdQaqxoLcL709hmAYqCT5Xhrhgt2s_w/viewform





＜問い合わせ＞

個別指導塾WAM浜松校

● 所在地 ： 〒430-0944 静岡県浜松市中央区田町226-6 丸八平野ビル2階東

● 電話 ： 053-401-3037

● 営業時間： 13:00～22:00

● HP ： https://hamamatsuwam.com/