フォーマットしてしまったHDDのデータを復元できるフリーソフト
「間違えてHDDをフォーマットしてしまった」「PCがクラッシュしてデータが消えた」-そんな絶望的な状況に直面していませんか？大切な写真や仕事のファイルなど、失われたデータのことを考えると頭が真っ白になりますよね。
実は、データを上書きしていなければ、フォーマットされたHDDからでも高い確率でファイルを復元できる可能性があります。そして、その復元作業を強力にサポートしてくれる無料で試せるツールがあるのです。
この記事では、フォーマット後のHDDデータ復元を成功させるための重要なポイントと、数あるソフトの中から特に信頼性が高く、初めての方でも安心して使えるデータ復元ソフトウェアをご紹介します。
Tenorshare 4DDiG Freeを無料体験：https://x.gd/BE9cj
Tenorshare社が提供しているデータ復元ソフト「Tenorshare 4DDiG Free」最新バージョンは11月17日（月）に発表されました。データ復元ソフトTenorshare 4DDiG Free の新しいバージョンでは、フォーマットしたHDDのデータ復元に対応できました。
1. データ復元の成否を分ける「時間」と「対応」
HDDのフォーマットからデータを復元する場合、以下の2点が極めて重要です。
（1） データの書き込みをすぐに停止する: フォーマット後も、データ自体はまだHDD内に残っています。しかし、新しいデータが書き込まれるとその場所に上書きされ、復元が不可能になってしまいます。フォーマットに気づいたら、すぐにそのHDDの使用を中止してください。
（2） 信頼できる復元ソフトを選ぶ: 市場には多くの復元ソフトがありますが、復元率や使いやすさには大きな差があります。無料だからといって安易に選ぶのではなく、安全性が高く、確かな実績を持つソフトを選ぶことが成功への鍵です。
2. なぜデータ復元ソフトが必要なのか？
HDDのフォーマットには、クイックフォーマットとフルフォーマットがありますが、多くのケースで行われるクイックフォーマットでは、目次（インデックス）情報が消去されるだけで、データの実体は残っています。
データ復元ソフトは、この消去された目次情報を辿り、HDDに残っている断片化されたデータを再び繋ぎ合わせることで、元のファイルとして復活させる仕組みです。
3. おすすめのHDD復元フリーソフト：Tenorshare 4DDiG Free
数多くのレビューで高い評価を得ているのが、[Tenorshare 4DDiG Free]です。このソフトは、フォーマットされたドライブからのファイル復元に特に強みを持っています。
4DDiGの最大のメリットは、スキャン後のプレビュー確認に加え、合計2GBまでのデータを無料で実際に復元できる点です。
「本当に復元できるのか？」という不安を、実際に小さなファイルや数枚の写真などを復元して確認できるため、有料版に移行する前にその性能をしっかり試すことができます。無料で目的のファイル（合計2GBまで）が復元できれば、そのまま解決です！
ステップ1．Tenorshare 4DDiGが起動後の画面で、フォーマットしたHDDをパソコンに接続し、スキャンします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334609&id=bodyimage1】
