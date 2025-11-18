SNSで話題のAI雪加工をEdimakorで体験：一枚写真が雪国ヒロインに
SNSで人気急上昇中の「AI雪加工」ブームに合わせ、動画編集ソフト HitPaw Edimakor は、冬の映画風ビジュアルを手軽に作れる AI写真エフェクト を提供しています。
ユーザーは写真を1枚アップロードするだけで、雪が舞う冬景色や“雪国ヒロイン”風の高品質画像を数秒で生成可能です。
今年、Meituなどを中心にAI雪加工が国際的なトレンドとなっており、日本国内でもSNSを中心に投稿が増加。Edimakorではこのニーズに応えるため、冬向けテンプレートの追加や色調・光量の自動調整など、冬の表現に特化した複数の新テンプレートを提供しています。
さらに、生成した写真を活用すれば、後から ショート動画への応用 も可能。静止画だけでなく、SNS向けの冬演出コンテンツ制作にも幅広く対応できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334608&id=bodyimage1】
Part1. AI雪加工とは？冬の写真を映画風に変える最新トレンド
AI雪加工とは、人工知能（AI）を活用して、写真に雪や冬の光、映画のような雰囲気を自動で付与する技術です。
従来の手作業による写真編集と比べ、短時間で高品質な仕上がりが得られることから、SNSを中心に人気が急上昇しています。
特に、人物やペット、風景の写真に適用することで、“雪国ヒロイン”風の雰囲気や冬映画のワンシーンのようなビジュアルを簡単に再現可能です。
また、色調や光量、雪の量といった要素もAIが自動で調整するため、初心者でも手軽に美しい冬写真を生成できます。
今年はMeituなどを中心に火が付き、国内でもSNS投稿が増加。
Edimakorでは、このトレンドに対応する形で、冬向け写真エフェクトテンプレートを提供しており、ユーザーは1枚の写真をアップロードするだけで、短時間で冬らしい写真を完成させることができます。
Part2. Edimakorで冬写真を作る方法
HitPaw Edimakor を使えば、わずか1分ほどで無加工・無水印のAI雪加工写真を作成できます。
Step1. Edimakor を起動し、ツールボックスから 「写真エフェクト」 を選択。
Step2. 表示される 「AIポートレート」 カテゴリから好みの雪系テンプレートを選ぶ。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334608&id=bodyimage2】
Edimakorを無料体験:https://reurl.cc/k81pxG
Step3. 加工したい写真をアップロードし、枚数 や 出力サイズ を設定。右下の 「作成する」 をクリックすると、AIが自動で冬の雰囲気に仕上げてくれます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334608&id=bodyimage3】
Edimakorの写真エフェクトもっとを見る:https://reurl.cc/GGxa8D
Step4. 完成した写真は 「マイプロジェクト」 に保存され、すぐにプレビューや保存先の確認が可能。
他にも AIフィギュア化やAI証明写真 など多彩なAI写真エフェクトのテンプレートが用意されており、冬以外の表現も楽しめます。
Part3：写真を活用した多彩な応用例
Edimakorで生成した冬写真は、静止画として楽しむだけでなく、さまざまな応用も可能です。
1. ポスター風・ストーリー表現
生成した写真に短いテキストや映画風のセリフを加えることで、簡単にポスター風のビジュアルを作成できます。
文字を加えることで、写真に物語性やストーリー感を持たせることも可能です。
2. ペットやぬいぐるみの冬仕様化
