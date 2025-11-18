【新機能】空冷・水冷での絞り込み検索に対応──国内最大級のゲーミングPC検索サイト「gg」がアップデート
電源のW数・80PLUS認証情報も新たに掲載し、より精密な比較検索を実現
合同会社気づけば（代表：福田貫太）が運営する国内最大級のゲーミングPC検索サイト「gg（https://good-gamers.jp）」は、デスクトップPCの商品ページにCPUクーラー（空冷・水冷）の情報を追加し、冷却方式による絞り込み検索に対応しました。
さらに、電源ユニットの出力（例：850W）や80PLUS認証（GOLD／BRONZE／PLATINUMなど）の情報も新たに掲載。
冷却性能と電源の安定性という“PCの心臓部”を比較できる、より実践的な検索体験を提供します。
ゲーミングPC検索サイト「gg」
https://good-gamers.jp/
---
CPUクーラーの冷却方式で比較できる新機能
ゲーミングPCを選ぶ際、CPUクーラーの冷却方式（空冷・水冷）は温度管理や静音性に大きく影響する重要な要素です。
CPUは“パソコンの頭脳”とも呼ばれ、その性能を長く安定して発揮させるには、適切な冷却環境が欠かせません。
今回のアップデートにより、ユーザーは冷却性能や静音性を比較しながら、用途やプレイスタイルに合った最適なゲーミングPCを選べるようになりました。
また、各メーカーごとに表記が異なっていた冷却方式の情報を、データ整備によりすべて統一フォーマットで整理・表示。
空冷・水冷といった仕様が一目でわかるようになり、複数メーカー間での横断比較がよりスムーズになりました。
---
電源のW数・80PLUS認証を可視化、安定性を重視した比較が可能に
CPUクーラーの種類に加えて、電源ユニットの出力（W数）と80PLUS認証（BRONZE／GOLD／PLATINUMなど）の情報も新たに追加。
これにより、ユーザーはGPUやCPUの性能だけでなく、電源の安定性・効率性を含めた総合的な比較が可能となりました。
「長時間プレイでも安定して動作するPCを選びたい」「高性能GPUに見合う電源構成を確認したい」といったニーズにも応えます。
---
新機能追加の背景と今後の展開
空冷か水冷かについては、ゲーミングPCを検討している人の誰もが気になるポイントです。
今回のアップデートは、実際にX公式アカウント（https://x.com/earbuds_plus）にユーザーから寄せられた「冷却方式でも検索したい」という声をきっかけに開発されました。
また、メーカーによって表記がバラバラだった冷却方式や電源の情報を、ggでは独自に整理して統一フォーマットで表示できるようにしました。
これにより、複数メーカーの製品を並べて比較しやすくなり、自分に合ったゲーミングPCをよりスムーズに見つけられるようになっています。
今後もユーザーの声をもとに機能を拡張していく予定です。
ggはこれからも、メーカーを超えて比較できるゲーミングPCデータベースとして、goodな選択を全てのgamerに届けていきます。
---
会社概要
会社名：合同会社気づけば
代表：福田貫太
事業：ゲーミングPC検索サイト「gg」クーポン・セール情報専門メディア「イヤバズ」の運営
コーポレートサイト：https://kidukeba.co.jp/
運営サイト：
https://good-gamers.jp/（gg）
https://eb.good-gamers.jp/（イヤバズ）
配信元企業：合同会社気づけば
プレスリリース詳細へ