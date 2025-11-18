【印刷業界向けセミナー】難しくない課題解決営業～印刷営業が今すぐ始める５STEP～
スマホコンテンツ制作ツール「キュリア」を運営する株式会社ミリアド（本社:東京都渋谷区、代表取締役
CEO:樋口 清政）は、2025年12月4日（木）/12月18日（木） AM11:00から、印刷業界向けに、難しくない課題解決営業～印刷営業が今すぐ始める５STEP～ と題して、セ
ミナーを開催することをお知らせいたします。
価格競争、案件の短納期化、既存顧客の発注減--。
多くの印刷会社が、営業活動の「次の一手」を模索しています。
そこで注目されているのが、“課題解決型営業” という考え方です。
皆さんも耳にしたことはあると思います。
しかし、ただ「顧客の課題を見つけて提案する」と言われても、
実際に「どう進めればいいのか分からない」という声も少なくありません。
そこで本セミナーでは、印刷営業が実践できる
課題の発見から提案までの【5つの手順】を、具体例を交えて解説します。
課題解決型の営業は、特別なスキルを持つ人だけのものではありません。
実は、誰でも“手順”を踏めば再現できる営業手法なのです。
この機会に社内でも共有いただき、お誘い合わせのうえ是非ご参加くださいませ。
▼こんな方にオススメ
・価格競争に頼らない営業スタイルを確立したい方
・属人化した営業手法から脱却したいマネジメント層の方
・組織として提案力を高めたい経営層の方
内 容：難しくない課題解決営業～印刷営業が今すぐ始める５STEP～
会 期：2025年12月04日（木）／12月18日（木）
時 間：11:00～11:45
会 場：Zoomを使用したWEBセミナー
主 催：株式会社ミリアド
費 用：なし
申 込：12月04日（木）
https://qlear.cloud/miliad-marketing/seminar_251204
12月18日（木）
https://qlear.cloud/miliad-marketing/seminar_251218
※2日程で開催しますが、どちらも内容は同一ですので、
ご都合のよろしい日程を選択してご参加くださいませ。
■キュリアとは?
キュリアとは、デジタルスタンプラリーやスマホサイト、キャンペーンコンテンツ（ガチャやスクラッチな
ど）を『誰でも』『最短1分で』『制作上限なし』で作成できるサービスです。
配信もデザインQRコードやNFCシールなどを活用して、利用者にダウンロードの手間をかけずに届けること
ができます。
2019年6月のサービス開始以降、「新規顧客の開拓の武器が欲しい」「受注単価アップの付加価値提案をした
い」といった企業からご好評をいただいています。
詳細はこちら: https://qlear.net/
※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
■株式会社ミリアドについて
商号 : 株式会社ミリアド（英文社名:Miliad, inc.）
代表者 : 代表取締役 CEO樋口 清政
所在地 : 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-2-3 渋谷フクラス17F
設立 : 2018年11月
事業内容: ノーコードツール「キュリア」の開発、運営
URL : https://www.miliad.co.jp
「世界に1ミリの変革を」というコーポレートスローガンを掲げ、世の中で当たり前に使っていただけるよう
なシンプルなサービスをリリースし、利用する企業と受け取るユーザーの両方が幸せになれる機会を創造し
ていきます。
■SDGsへの取り組みについて
当社は、SDGsの重点目標として「ジェンダー平等」と「働き方改革」を掲げ、積極的に推進してまいりました。
