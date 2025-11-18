武道と兼ねてアームレスリングやボディビルで培った圧倒的なパワーを専門的な強みとして前面に！アジアのパワー系アクション俳優の先駆者 大東賢
「パワー系アクション俳優」という特定のジャンルにおいて、アジア全体を見渡しても、その先駆者として自らをブランディングし、活動している人物は非常に希少な存在であるとされています。
日本の大東賢（だいとう けん）さんは、日本の映画界において「パワー系アクション俳優」という肩書きを堂々と名乗り、その先駆者として精力的に活動しています。
大東賢さんはアームレスリングの元日本王者という実績に裏打ちされた「力の説得力」をアクションに取り入れ、独自路線を開拓しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334499&id=bodyimage1】
従来の香港アクション映画などで見られる力強いアクションを得意とする俳優はいましたが（例：サモ・ハン・キンポー）、彼らは主にカンフーや武術の技術体系の中で「力強さ」を表現していました。
それに対し、大東賢さんのように、アームレスリングやボディビルで培った圧倒的なパワーを専門的な強みとして前面に押し出し、「パワー系アクション俳優」という特定の分野を確立しようとするアプローチは、アジアのアクション映画界全体で見ても非常にユニークで、大東賢さんは現代的なアジアのパワー系アクション俳優の先駆者と言えるでしょう。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334499&id=bodyimage2】
大東賢監督・主演映画『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』は、インドネシアのバリ島の教育機関や芸術祭での上映が決定するなど、アジアでも注目を集め始めています
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334499&id=bodyimage3】
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」監督・主演のパワー系アクション俳優の先駆者である大東賢さんはアームレスリング元日本王者、全盛期の前腕の太さは４５センチ、大阪府アームレスリング連盟元理事、握力有名人名簿掲載者、日本アクション俳優握力No.1等、カンフーアームレスラーの異名等で一風変わったアクション映画監督です。
憧れの倉田保昭さんのアクションクラブ大阪で修業し、アクション監督としてのキャリアを積み重ね、パワーアクショングロウ（力現道）を１９９８年に創案、運送業でのアルバイト経験が映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」の創作の一部となっています。
大東賢さんは倉田保昭さん、藤岡弘、さん、堀田眞三さん、掛布雅之さん等の大スターとの交流があり、その交流からパワーを得て、アジアでは希少な存在のパワー系アクション俳優の先駆者と表現し、監督として日本のアクション映画界にアームレスラーやボディビルダー等も活躍できるアクション映画製作を目指し、日本のアクション映画界に新風を巻き起こしています。
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」にはムスタング大佐役でボディビル元日本王者の白川奉信さんが出演しています。白川奉信さんもパワー系アクション俳優として活動している俳優です。
「年内最後の上映会と舞台挨拶」
ならまちシアター青丹座（奈良県）
12月30日（火）
14時00分～17時00分
舞台挨拶とトークショーあり
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334499&id=bodyimage4】
日本の大東賢（だいとう けん）さんは、日本の映画界において「パワー系アクション俳優」という肩書きを堂々と名乗り、その先駆者として精力的に活動しています。
大東賢さんはアームレスリングの元日本王者という実績に裏打ちされた「力の説得力」をアクションに取り入れ、独自路線を開拓しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334499&id=bodyimage1】
従来の香港アクション映画などで見られる力強いアクションを得意とする俳優はいましたが（例：サモ・ハン・キンポー）、彼らは主にカンフーや武術の技術体系の中で「力強さ」を表現していました。
それに対し、大東賢さんのように、アームレスリングやボディビルで培った圧倒的なパワーを専門的な強みとして前面に押し出し、「パワー系アクション俳優」という特定の分野を確立しようとするアプローチは、アジアのアクション映画界全体で見ても非常にユニークで、大東賢さんは現代的なアジアのパワー系アクション俳優の先駆者と言えるでしょう。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334499&id=bodyimage2】
大東賢監督・主演映画『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』は、インドネシアのバリ島の教育機関や芸術祭での上映が決定するなど、アジアでも注目を集め始めています
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334499&id=bodyimage3】
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」監督・主演のパワー系アクション俳優の先駆者である大東賢さんはアームレスリング元日本王者、全盛期の前腕の太さは４５センチ、大阪府アームレスリング連盟元理事、握力有名人名簿掲載者、日本アクション俳優握力No.1等、カンフーアームレスラーの異名等で一風変わったアクション映画監督です。
憧れの倉田保昭さんのアクションクラブ大阪で修業し、アクション監督としてのキャリアを積み重ね、パワーアクショングロウ（力現道）を１９９８年に創案、運送業でのアルバイト経験が映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」の創作の一部となっています。
大東賢さんは倉田保昭さん、藤岡弘、さん、堀田眞三さん、掛布雅之さん等の大スターとの交流があり、その交流からパワーを得て、アジアでは希少な存在のパワー系アクション俳優の先駆者と表現し、監督として日本のアクション映画界にアームレスラーやボディビルダー等も活躍できるアクション映画製作を目指し、日本のアクション映画界に新風を巻き起こしています。
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」にはムスタング大佐役でボディビル元日本王者の白川奉信さんが出演しています。白川奉信さんもパワー系アクション俳優として活動している俳優です。
「年内最後の上映会と舞台挨拶」
ならまちシアター青丹座（奈良県）
12月30日（火）
14時00分～17時00分
舞台挨拶とトークショーあり
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334499&id=bodyimage4】