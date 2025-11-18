ベビカムがママの“手のぬくもり”をテーマに「クリスマスハンドメイドコンテスト2025」を開催！今回は最新ベビーカーなど出産準備にも役立つ豪華副賞が。受賞者発表は参加者プレゼントありのライブイベントで！

