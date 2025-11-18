ベビカムがママの“手のぬくもり”をテーマに「クリスマスハンドメイドコンテスト2025」を開催！今回は最新ベビーカーなど出産準備にも役立つ豪華副賞が。受賞者発表は参加者プレゼントありのライブイベントで！
手づくりで、家族に“あたたかい時間”を。
妊娠・出産・育児のコミュニティサイト「ベビカム」（運営：ベビカム株式会社）は、妊娠中・育児中の方のハンドメイド作品を募集する年末特別企画 「Babycome クリスマスハンドメイドコンテスト2025」 を開催します。
募集期間：2025年11月17日（月）～12月26日（金）
「手作りで生まれる、うちのクリスマス」。
子どものために作ったクリスマス作品はもちろん、親子で一緒に作ったもの、妊娠中に作った作品やお料理・お菓子も大歓迎！
過去の作品でも応募可能で、妊婦さん・ママ・パパ・家族みんなが参加できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334190&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334190&id=bodyimage2】
「子どもの笑顔が見たくて」「子供と一緒に」作る楽しさ
子どもの好きな色を選んだり、小さな手で触るところを想像したり。
そんな「つくる時間」は、ママ自身の心がほぐれる時間でもあります。
ママの手のぬくもりから伝わる愛情や、手づくりを通して生まれる笑顔をたくさんの人と共有してほしい。
そんな思いから、このコンテストは生まれました。
テーマは「クリスマスを楽しむハンドメイド」
・手芸、リース、オーナメント、インテリア小物、ラッピング
・テーブルコーディネート、お料理や手作りお菓子もOK！
妊娠中の“出産準備ハンドメイド”や、子どもと一緒に作ったクリスマススイーツなど、「うちのクリスマス」を彩る作品を気軽に投稿してください。
応募方法（3ステップで簡単！）
[1] 作品を撮影（スマホOK）
[2] ベビカムひろばにログインし、カテゴリ「#クリスマスハンドメイド」 を選んで投稿
[3] 他の参加者の作品にもコメントして楽しみましょう♪
過去に作った作品での応募も可能です。
応募はどなたでも無料です。
※特設ページはこちら（https://www.company.babycome.jp/xmashmcontest）
副賞も豪華！
今回のコンテストは副賞もパワーアップ！
たくさん準備しているうちの一部だけご紹介します。
・アラジン グラファイトトースター2枚焼き（グリーン）
・サーモス 「＆ONDO（アンドオンド）起毛であったかルームソックス（ショート丈）AL-C502G」
・サンコー バケツランドリー2
その他、出産準備にうれしい豪華ベビーカーなどもご用意しています。
副賞の詳細は後日お知らせします。続報をお楽しみに！
受賞カテゴリー
「ベビカム賞」「愛情賞」「頑張った賞」「技術賞」「デザイン賞」「ウェルカムベビー賞」「クリスマスミール賞」など、今回は賞の部門も拡大！
作品のストーリーや思いも加味します。
みなさんの「我が家だからできる“クリスマスの手づくり”」を楽しみにしています。
参加者限定のプレゼントが当たる“ライブイベント”も！
コンテストの受賞者は、ライブイベントで発表！
ライブイベントでは、参加者限定プレゼントも予定しており、妊婦さん・ママたちが気軽に集える時間を準備中です。
詳細は後日発表します。
開催概要
名称：Babycome クリスマスハンドメイドコンテスト2025
主催：ベビカム株式会社
期間：2025年11月15日（土）～12月26日（金）
結果発表：2026年1月上旬予定
応募方法：ベビカムひろばから投稿
妊娠・出産・育児のコミュニティサイト「ベビカム」（運営：ベビカム株式会社）は、妊娠中・育児中の方のハンドメイド作品を募集する年末特別企画 「Babycome クリスマスハンドメイドコンテスト2025」 を開催します。
募集期間：2025年11月17日（月）～12月26日（金）
「手作りで生まれる、うちのクリスマス」。
子どものために作ったクリスマス作品はもちろん、親子で一緒に作ったもの、妊娠中に作った作品やお料理・お菓子も大歓迎！
過去の作品でも応募可能で、妊婦さん・ママ・パパ・家族みんなが参加できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334190&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334190&id=bodyimage2】
「子どもの笑顔が見たくて」「子供と一緒に」作る楽しさ
子どもの好きな色を選んだり、小さな手で触るところを想像したり。
そんな「つくる時間」は、ママ自身の心がほぐれる時間でもあります。
ママの手のぬくもりから伝わる愛情や、手づくりを通して生まれる笑顔をたくさんの人と共有してほしい。
そんな思いから、このコンテストは生まれました。
テーマは「クリスマスを楽しむハンドメイド」
・手芸、リース、オーナメント、インテリア小物、ラッピング
・テーブルコーディネート、お料理や手作りお菓子もOK！
妊娠中の“出産準備ハンドメイド”や、子どもと一緒に作ったクリスマススイーツなど、「うちのクリスマス」を彩る作品を気軽に投稿してください。
応募方法（3ステップで簡単！）
[1] 作品を撮影（スマホOK）
[2] ベビカムひろばにログインし、カテゴリ「#クリスマスハンドメイド」 を選んで投稿
[3] 他の参加者の作品にもコメントして楽しみましょう♪
過去に作った作品での応募も可能です。
応募はどなたでも無料です。
※特設ページはこちら（https://www.company.babycome.jp/xmashmcontest）
副賞も豪華！
今回のコンテストは副賞もパワーアップ！
たくさん準備しているうちの一部だけご紹介します。
・アラジン グラファイトトースター2枚焼き（グリーン）
・サーモス 「＆ONDO（アンドオンド）起毛であったかルームソックス（ショート丈）AL-C502G」
・サンコー バケツランドリー2
その他、出産準備にうれしい豪華ベビーカーなどもご用意しています。
副賞の詳細は後日お知らせします。続報をお楽しみに！
受賞カテゴリー
「ベビカム賞」「愛情賞」「頑張った賞」「技術賞」「デザイン賞」「ウェルカムベビー賞」「クリスマスミール賞」など、今回は賞の部門も拡大！
作品のストーリーや思いも加味します。
みなさんの「我が家だからできる“クリスマスの手づくり”」を楽しみにしています。
参加者限定のプレゼントが当たる“ライブイベント”も！
コンテストの受賞者は、ライブイベントで発表！
ライブイベントでは、参加者限定プレゼントも予定しており、妊婦さん・ママたちが気軽に集える時間を準備中です。
詳細は後日発表します。
開催概要
名称：Babycome クリスマスハンドメイドコンテスト2025
主催：ベビカム株式会社
期間：2025年11月15日（土）～12月26日（金）
結果発表：2026年1月上旬予定
応募方法：ベビカムひろばから投稿