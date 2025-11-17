【MUFG】スタートアップを支援する「MUFG Startup Summit 2025」を12月16・17日に開催！

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ

＜「MUFG Startup Summit 2025」＞

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ （以下、MUFG）は、2025年12月16・17日の2日間、「MUFG Startup Summit 2025」を開催します。

「MUFG Startup Summit」とは、スタートアップ支援のための取り組みの一つとして2024年度より開催しており、イベントを通じてビジネス機会の創出や事業成長を加速させる実践的経営ノウハウを提供し、昨年度は2日間で約3,000名が参加する大規模なイベントとなりました。

本年は、著名人によるパネルディスカッションの他、80社超のスタートアップが参加するピッチやブース展示、参加者によるネットワーキングなどのコンテンツをパワーアップさせ、スタートアップと事業会社が真につながる「出会いの場」を提供しスタートアップコミュニティをさらに盛り上げていきます。

さらに、MUFGが主催するMUFGビジネスサポート・プログラム「Rise Up Festa」の第12回最終審査会を初めて同時開催する予定です。Rise Up Festaは、新規性・独創性を有する事業や既存の事業領域を超えて新たな事業に取り組むスタートアップに対し、MUFGのネットワークや経営支援等、これまでに培ってきた豊富なノウハウを最大限活かし、中長期的にサポートしていくプログラムです。書類審査・プレゼン審査を通過し、MUFG社員による3か月間のブラッシュアッププログラムを経た7社のスタートアップによるプレゼンテーションにご期待ください！

MUFGでは、「世界が進むチカラになる。」というパーパスのもと、スタートアップ支援の決意を表明するタグライン「さぁ、世界を驚かせに行こう！」を掲げています。今後も「MUFG Startup Summit」をはじめ、MUFGの持つソリューション機能や国内外の幅広いネットワークを活用し、スタートアップが進むチカラになることで、産業発展や社会課題解決の実現に貢献していきます。

【MUFG Startup Summit 2025 概要】

・日時：2025年12月16日（火）・17日（水）10:00-18:00（9:30開場・受付開始）

・会場：TAKANAWA GATEWAY Convention Center

（東京都港区高輪2-21-2 THE LINKPILLAR 1 SOUTH B2F）

・HP：https://www.bk.mufg.jp/houjin/lp/summit/index.html?utm_source=prtimes&utm_medium=affiliate&utm_campaign=summit_2025_startup(https://www.bk.mufg.jp/houjin/lp/summit/index.html?utm_source=prtimes&utm_medium=affiliate&utm_campaign=summit_2025_startup)