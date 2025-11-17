整形外科や整体でも治らない長年の腰痛、原因は「靴」かもしれない。静岡県藤枝市の整体院導が「足の測定」から始める根本改善サービスを本格提供開始。

整体院導

静岡県藤枝市に拠点を置く整体院導（代表：石川凱）は、長年の腰痛や体の不調に悩む人々、特に50代以上の方々を対象に、専門的な「足の測定」を通じて根本原因にアプローチする新サービスの提供を本格的に開始しました。多くの人が見過ごしがちな「合わない靴」が引き起こす体の歪みに着目し、一人ひとりに最適な靴の選定とオーダーメイドのインソールを通じて、生涯歩き続けられる体づくりをサポートします。

【なぜ、あなたの腰痛は治らないのか】

「この痛みと、一生付き合っていくしかないのか…」

電気治療、マッサージ、痛み止めの注射、牽引、そして筋力トレーニング。

あらゆる治療法を試し、多くの時間とお金を費やしても、一向に改善の兆しが見えない長年の腰痛。

その場は少し楽になっても、翌日にはまた元の痛みに戻ってしまう。

そんな「イタチごっこ」のような日々に、多くの方が悩まされています。



私たち整体院導には、そうしたお悩みを抱えた60代、70代のお客様が数多く来院されます。

特に多いのが、病院で「脊柱管狭窄症」や「変形性ひざ関節症」と診断された方々です。

長年の生活習慣の中で体に負担が蓄積し、骨の変形に至ってしまったケースです。

しかし、なぜ同じような年齢、性別、仕事をしていても、変形する人としない人に分かれるのでしょうか。

その答えは、日常生活の中に隠された「体に悪い習慣」にあります。

そして、その中でも特に見過ごされがちでありながら、最も深刻な影響を及ぼしているのが、毎日履いている「靴」なのです。



この記事では、なぜ従来の治療法では腰痛が根本的に治らないのか、そして、その本当の原因である「靴」にどうアプローチすれば良いのか、私たちの新しい取り組みと共にご説明します。

【良かれと思って選んだ「楽な靴」が体を蝕む。あなたの体で起きている「負の連鎖」】

高齢になるにつれて、多くの方が「柔らかくて、軽くて、履きやすい靴」を選ぶようになります。

かがむのが大変だから、靴紐を結ぶのが面倒だから、という理由で、脱ぎ履きのしやすい靴は重宝されます。

しかし、その良かれと思って選んだ選択が、実は体を蝕む「負の連鎖」の始まりなのです。



私たちの足は、片足だけで約26個もの骨で構成されています。

この複雑な構造を安定させ、体全体を支えるためには、靴には「体を守る鎧」としての役割が求められます。

踵をしっかりと固定し、ねじれに強く、それでいて歩行時には親指の付け根がスムーズに曲がる。

これが理想的な靴の条件です。



ところが、柔らかい靴は足の関節を十分に支えることができません。

例えるなら、腰痛の人がコルセットを着けずに重いものを持つようなものです。

靴の中で足は前後左右に動き、ねじれ、不安定な状態に陥ります。



土台である足元がグラグラすると、体は何とかバランスを取ろうとします。

その結果、ふくらはぎや太もも、そして腰回りの筋肉が過剰に緊張し、体をガチガチに固めて転倒を防ごうとするのです。

この防御反応こそが、慢性的な痛みや凝りの正体です。



この状態で整体やマッサージに行くと、一時的に筋肉は緩みます。

しかし、帰り道でまた不安定な靴を履いて歩き始めた瞬間から、体は再び筋肉を固め始めます。

これが、治療してもすぐに痛みが戻ってしまう「イタチごっこ」のメカニズムです。

硬くなった筋肉を緩めるのは対処療法に過ぎず、筋肉を硬くさせている大元、つまり「合わない靴」という原因を取り除かない限り、根本的な解決には至りません。

【きっかけは自身の苦しい体験。アキレス腱断裂から学んだ「靴」の絶対的重要性】

私たちがここまで「靴」の重要性を確信するに至ったのには、代表である石川自身の壮絶な体験が大きく影響しています。



一昨年の5月、石川はアキレス腱を断裂し、手術を受けました。

リハビリを経て8月には歩けるようになりましたが、その後4ヶ月もの間、歩くたびに足がパンパンに腫れ上がるほどの激しい痛みに悩まされ続けました。

病院では「治っている」と言われるものの、痛みは一向に消えません。



治療家としてあらゆる知識を総動員し、自身でケアを試みても結果は出ませんでした。

まさに暗闇の中にいるような心境の中、最後の望みをかけて、専門家の下で自分の足に完璧に合った靴を選び、インソールを作成しました。

そして、その靴に足を入れた瞬間、奇跡が起きました。

4ヶ月間、何をしても消えなかった痛みが、たった一度履いただけで嘘のように消え去ったのです。



この体験は、治療家としての考え方を根底から覆すものでした。

「どれだけ優れた施術をしても、患者さんが毎日履いている靴が合っていなければ、私が治療院でやっていることは無意味になってしまう」

この強烈な気づきが、現在の「足の測定から始める根本改善サービス」の原点となっています。

【体の専門家だからできる「本当の靴選び」】

「靴屋さんで足のサイズを測ってもらったけど、良くならなかった」という方もいらっしゃるかもしれません。

なぜでしょうか。



確かに、靴の専門店は素材やデザインには詳しいですが、「体」の専門家ではありません。

お客様の体の歪みや痛みの状態、歩き方の癖までを分析し、それらと連動させて最適な一足を選定することは極めて困難です。

最新の3D測定器でさえ誤差が生じ、販売店はクレームを恐れて大きめのサイズを勧める傾向にあります。



私たちのサービスは、体の構造と機能を熟知した専門家が、あなたの体を根本から改善するために最適な靴を見つけ出す、全く新しいアプローチです。

１．徹底したカウンセリングと現状分析

まず、現在のお悩みの症状、これまでの治療歴などを詳しくお伺いします。

そして、今履いている靴の中敷きを取り出し、実際にご自身の足で踏んでいただきます。

これだけで、どれだけサイズが合っていないかが一目瞭然となり、多くの方が驚かれます。

２．専門機材による足のデータ化

次に、「フットプリント」というスタンプ型の機材で足形を採取します。

これにより、体重が足裏のどこに集中しているか、指の向きは正常か、土踏まずは落ちていないかなど、足の状態を客観的にデータ化します。

さらに、体重をかけた状態と、かけていない状態の両方で、足の縦幅、横幅、周径を精密に測定します。

３．足の状態をスコアで評価し、未来を予測

収集したすべてのデータを基に、あなたの足の状態を100点満点でスコアリングします。

75点以下は、何らかの不調を抱えているか、将来的に発症するリスクが高い状態です。

例えば、「踵に体重が集中している」というデータが出た場合、膝や股関節、背骨が硬くなることが研究で示されています。

私たちは、こうした医学的知見とこれまでの臨床データに基づき、「このままでは将来、変形性ひざ関節症になる可能性が高いですよ」といった未来のリスクまでお伝えします。

４．あなただけの一足をピンポイントで提案

これらの分析結果を総合的に判断し、あなたの足の形、歩き方、そして体の悩みを解決するために最も適した市販の靴を、ブランド名や型番まで含めてピンポイントで提案します。

「ニューバランスの585というモデルの、この横幅サイズがあなたに合います」というレベルまで具体的にお伝えできるのが、私たちの最大の強みです。

５．オーダーメイドのインソール作成と継続的なサポート

最適な靴が決まったら、さらにその効果を最大化するためのオーダーメイドインソールを作成します。

その後も、体全体のバランスを整えるための施術や、栄養指導、トレーニングなどを組み合わせ、トータルであなたの健康をサポートしていきます。

足の状態は一年で変化するため、定期的な見直しを通じて、常にベストな状態を維持し続けます。

【手術寸前から米俵を担ぐまで回復した82歳の物語】

私たちのサービスで、劇的な変化を遂げた方がいらっしゃいます。

82歳の男性Aさんです。

Aさんは長年、脊柱管狭窄症に苦しみ、病院からは「手術が必要」と告げられていました。

痛みは深刻で、自宅の廊下をまともに歩くことさえできない状態でした。

しかし、私たちはAさんの状態を慎重に評価し、手術の絶対的な基準には達していないと判断。

まずは体への負担が少ないアイシングと、赤ちゃんの動きに戻る「はいはい」から始めるという、独自のプログラムを提案しました。



そして、彼の不調の根源を探る中で、驚くべき事実が判明します。

Aさんが長年愛用していた靴は、実際の足のサイズより3cmも大きかったのです。

この大きすぎる靴が歩行を乱し、体に過剰な負担をかけ続け、脊柱管狭窄症を悪化させる最大の原因となっていました。

私たちは施術と並行して、Aさんの足に完璧にフィットする靴を選定し、オーダーインソールを導入しました。

すると、Aさんの体は目覚ましい回復を見せ始めました。

1ヶ月後には痛みが和らぎ、歩ける距離が伸びていきました。

そして、サービス開始からわずか5ヶ月後。

あれほど深刻だった痛みはすっかり消え、なんと今では30kgの米俵を担いで仕事ができるまでに回復されたのです。

Aさんの事例は、私たちに教えてくれます。年齢や診断名を理由に諦める必要はないこと。

そして、足元という根本原因に正しくアプローチすれば、体には本来、自ら回復していく力が備わっているということを。

【特別キャンペーンのお知らせ】

今回、この記事を読んで「私の長年の悩みも、もしかしたら靴が原因かもしれない」と感じてくださった方のために、特別な機会をご用意しました。

私たちの根本改善アプローチの第一歩を、より多くの方に体験していただくため、「初回限定 特別割引キャンペーン」を開始します。

通常、初回13,000円（税込）でご提供しているカウンセリングと施術を、この記事をご覧になった方限定で、特別価格4,980円（税込）にてご提供させていただきます。

【諦める前に、あなたの足元を見直してください】

もしあなたが、何をしても治らない痛みで、好きな旅行や趣味を諦めかけているのなら。

もしあなたが、この先の人生を自分の足で元気に歩き続けたいと心から願うのなら。

どうか、諦める前に一度、ご自身の足元を見直してみてください。



合わない靴によって引き起こされる痛みは、「不要な痛み」です。

まずは専門家による正しい測定でご自身の足を知り、土台である靴を整える。

そして、その上で体全体のバランスを整えていく。

この正しい順序を踏めば、あなたの体はきっと、本来の輝きを取り戻すはずです。



私たちは、静岡県藤枝市というこの場所から、「一生涯歩き続けられる体作り」という新しい文化を発信していきたいと考えています。

その第一歩を、ぜひ私たちと一緒に踏み出しましょう。ご連絡を心よりお待ちしております。

【会社名：整体院導(みちびき) 会社概要】

会社名：整体院導(みちびき)

代表者名：石川 凱

所在地：静岡県藤枝市田沼１丁目１９－７ B号室

https://share.google/K6xfDlF0KZgNoIIrM

ホームページ：https://michibiki-seitai.com/

お問い合わせ：こちらのサイトからお問い合わせください

https://michibiki-seitai.com/contact/(https://michibiki-seitai.com/)

電話番号：054-625-8815