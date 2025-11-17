オフィシャルサーキュラーストア「ReLIKE（リライク）」が渋谷「RAYARD MIYASHITA PARK」のTHE [　] STOREにてPOPUP出店決定

Free Standard株式会社

Free Standard株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：張本貴雄）は、オフィシャルサーキュラーストア「ReLIKE（リライク）」を、株式会社SUPER STUDIOと三井不動産株式会社が「RAYARD MIYASHITA PARK」にて展開する「THE [ ] STORE（ザ・ストア）」で、2025年11月17日（月）から11月30日（日）までの約2週間、期間限定ショップとしてオープンすることをお知らせいたします。

■オフィシャルサーキュラーストア「ReLIKE（リライク）」

リライクは、新しいかたちでヒトとモノをつなげるオフィシャルサーキュラー（循環）ストアです。

ブランド独自の正規ルートで収集し、真贋判定や正規メンテナンスを施したアイテムを次のヒトにつなげていきます。

Free Standardは、2022年のRetailor（リテーラー）提供開始以降、多くのブランド・メーカー様にオフィシャルリユースプロジェクトを提供して参りました。オフィシャルリユース商品が市場に認知されていくにつれ、消費者・生活者の方々からは、「ひとつのブランドだけでなく、複数ブランドのオフィシャルリユース商品を見たい」という声が聞かれるようになりました。

また、企業からは「収集量の増加に伴って、適切な形で新しい消費者に届ける販路構築を進めたい」という声や、「単に古着が安く買える場所ではなく、背景にある思いや品質の高さを伝える場で販売してもらいたい」という声が増えてきております。

そこで、リユースも含めて循環型の取り組みをしているブランド様の商品を取り揃えたサーキュラーストアを企画し、2024年、フォレストゲート代官山にて短期POPUPを3回実施、2025年3月に渋谷1号店、4月に吉祥寺2号店を出店しました。いずれも想定以上の反響を頂いたことから、さらなる展開を検討する中で、三井不動産株式会社、株式会社SUPER STUDIOとのご縁をいただきました。

今回POPUP出店するのは渋谷「RAYARD MIYASHITA PARK」North 2階にある「THE [ ] STORE」です。THE [ ] STORE は、"行くたび新しいブランドに出会える"がコンセプトの次世代型ショップで、数週間に一度、ブランドが入れ替わります。本POPUPでは、近年注目されている「ブランド認定リユース」という、安心とお得を両立させ、環境配慮にもつながる新たな消費体験をお客様に提供して参ります。

■ “ここならでは”のショッピング体験

～世界で最も安心してリユース購入できる場所になるための3つの保証～

１.本物保証

ReLIKE（リライク）でお取り扱いのアイテムは、ブランド自身が会員のお客様やスタッフから収集したアイテムのみを販売しております。真贋についてもブランド独自のデータとナレッジを元に全てのアイテムを検品し、再販売される全てのアイテムは、正規ルートで販売されたアイテムであることを保証いたします。

２.品質保証

従来のリユースアイテムは、メンテナンスやクリーニングを行わずに再販売されることが常識とされてきました。私たちReLIKE（リライク）では、ブランドが定めた正規メンテナンスガイドラインを遵守した付加価値を提供することで、常に高品質なアイテムをご提供いたします。

３.下取り保証

ReLIKE（リライク）で再販売されるすべてのアイテムは、本物かつ高品質なアイテムとなります。そのため、2年・3年と時を経て好みが変わり、着用しなくなった場合でも、必ずReLIKEが再下取りを保証いたします。一度販売して終わりではなく、一つのアイテムが何度でも人と出会えるオープンな循環消費をつくることがReLIKE（リライク）の使命です。

■店舗概要

店舗名：オフィシャルサーキュラーストア『ReLIKE（リライク）』

場所：東京都渋谷区神宮前六丁目 20番10号 RAYARD MIYASHITA PARK North 2F THE [ ] STORE

開催期間：2025年11月17日（月）～2025年11月30日（日）

営業時間：11：00～21：00

定休日：なし

アクセス： JR・東京メトロ各線・京王井の頭線「渋谷」駅から徒歩3分

■Free Standard株式会社について

住所：東京都渋谷区桜丘町1-2 渋谷サクラステージ セントラルビル14階

代表者：張本 貴雄

設立年：2020年

事業概要：

消費財の一次生産者であるブランド・メーカーが独自の二次流通市場を構築可能にするリコマースオペレーティングシステム「Retailor（リテーラー）」を提供する会社です。リテーラーでは、ブランド独自のリユースサイト構築から、必要に応じて商品収集・真贋確認・商品メンテナンス・保管・撮影・登録といった機能をセミカスタマイズで提供することが可能です。

会社URL：https://freestandard.co.jp/