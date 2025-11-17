株式会社ITFLと株式会社ONOMU、融合型パートナーシップを締結

株式会社ITFL

ITソリューション事業・SES事業立ち上げの創業支援を展開する株式会社ITFL（以下「ITFL」、本社：東京都府中市、代表取締役社長：松村 友樹）は、ブランドデザイン・クリエイティブ領域を強みとする株式会社ONOMU（以下「ONOMU」は、2025年11月1日、両社の事業・思想・強みを融合させるパートナーシップを締結いたしました。

この提携は、単なる協業や業務委託を超え、

「技術」と「デザイン」

「理性」と「感性」

「実装」と「表現」

が一体化することで、新しい価値創造のかたちを追求するものです。

【事業融合の背景】

現代の企業課題は、単純なIT導入やWeb制作では解決できません。

企業の成長には、

・データとテクノロジーに基づく合理性

・ブランドとしての意味と美しさ

・顧客体験の魂を揺さぶる世界観

そのすべてが必要です。

しかし現実には、IT×クリエイティブを同時に高いレベルで支援できる存在は非常に少ないです。

そこで、互いの不足を補い合うのではなく、溶け合うように一体化し、新たな唯一無二の価値創造体として立ち上がるという構想が生まれました。

【事業融合のポイント】

１. 両社の思想の融合

ITFLの掲げる「挑戦する人を支えるIT」とONOMUの掲げる「世界観を形にするデザイン」がひとつの理念として統合します。

「企業の未来を、ITとデザインの両輪で描く」という新たなコアメッセージが誕生。

２. 価値創造プロセスの一体化

要件定義→設計→デザイン→開発→ローンチ→運用のすべての工程を、ひとつのチームが一体で担う体制へ。

これにより、

・伝わる世界観

・意味のある体験

・実現できるシステムが高速で循環し、プロダクトの完成度が劇的に向上。

３. 新サービス構想

両社の知識・技術・感性が混ざり合う共同実験室を設立。

・ブランド×DXコンサル

・企業ストーリー設計

・プロダクトと表現の同時開発

・新規事業立ち上げ支援の未来に向けた共創モデルを提供する。

【今後の展望】

今後両社は、

・共同ブランド体制の正式ローンチ

・ブランド×DX支援の総合化

・新規事業の共同開発

・企業の世界観とIT基盤の同時構築支援

・地域企業・スタートアップ向けの共創支援

など、融合を基盤とした幅広い展開を進めます。

【会社概要】

株式会社ITFL

所在地：東京都府中市宮西町2-8-2 松原ビル

代表者：代表取締役 松村 友樹

設立：2024年8月

資本金：500,000円

事業内容：ITソリューション（SES）事業、創業支援（SES事業立ち上げ支援）、M&A支援

法人HP：https://itfl.jp/

株式会社ONOMU

所在地：東京都中野区中野3-4-4

代表者：小野村 崇

設立：2023年3月

資本金：1,000,000円

事業内容：人材事業、コミュニティ事業、イベント企画事業

法人HP：https://onomu.co.jp/

＜本件に関するお問合せ先＞

株式会社ITFL コーポレート部 大崎悠平

Mail：yuhei_osaki@itfl.jp

TEL：080-3121-5094(#)