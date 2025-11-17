天神・大名のコワーキングスペース「DESIGNITE」オープン1周年記念感謝祭のご案内

アール・エフ・ヤマカワ株式会社

オフィス家具メーカーのアール・エフ・ヤマカワ株式会社（本社：三重県津市、代表取締役社長：木村 奬、以下「R.F.ヤマカワ」）が運営する、福岡・天神大名のコワーキングスペース「DESIGNITE（デザナイト）」では、2025年11月27日（木）にオープン1周年記念感謝祭を開催いたします。

2024年11月に“ショールーム兼コワーキングスペース”という新たな取り組みとして誕生して以来、数多くのビジネスパーソンや、スタートアップの皆様にご利用いただき、1周年を迎えることができました。日頃の愛顧の感謝を込め、当日は特別企画をご用意いたします。

ご利用に関するお問い合わせやイベントの詳細については、下記までお問い合わせください。

DESIGNITEオープン1周年記念感謝祭詳細：https://designite.jp/1st-anniversary-thanks-day/

「 DESIGNITE 」オープン1周年記念感謝祭

イベント名 ：「DESIGNITE」オープン1周年記念感謝祭

日時 ：2025年11月27日（木）9：00 ～ 18：00

場所 ：DESIGNITE R.F.YAMAKAWA

（住所：福岡県福岡市中央区大名1丁目1-31 大名テラス3階）

https://maps.app.goo.gl/N8UhgW3e8GGn3drXA

イベント特典：

・コーヒー専門店による無料サービス(限定60名)

・「DESIGNITE」有料スペース（要予約）当日の9時～18時の無料利用※1

・R.F.ヤマカワの製品を抽選でプレゼント※2

・マンスリープラン新規契約でAmazon Gift card （\2,000）を進呈※3

※各特典・プレゼントは数量限定のため、なくなり次第終了いたします。

※内容は予告なく変更・終了となる場合がございます。

※1 11月27日（木）9時から18時に入店チェックインされた、ドロップインまたは月額会員の方、「いいオフィス」アプリから予約。

※2 11月27日（木）9時から18時までに入店チェックインをされた方

※3 先着5名様、対象プランや詳細については、DESIGNITEオープン1周年記念感謝祭詳細ページをご覧ください。

コワーキングスペースDESIGNITEとは

「DESIGNITE」は、R.F.ヤマカワが福岡・天神で展開するショールーム兼コワーキングスペースです。



都市再開発「天神ビッグバン」から着想を得て、“点火（IGNITE）”＝小さな火種が大きな成長へつながる力をコンセプトに、自社の理念である “DESIGN” を掛け合わせて名付けられました。

スタートアップや、九州進出を目指す中小企業など、「ここから新しく始めたい」人や企業の挑戦にオフィス家具メーカーならではの「働く空間の心地よさ」を体感できる場所として、福岡・九州エリアの企業やスタートアップの拠点づくりを支援しています。

コワーキングスペース概要

住所：福岡県福岡市中央区大名1丁目1-31 大名テラス 3階

アクセス：西鉄電車福岡駅より徒歩約7分

https://maps.app.goo.gl/N8UhgW3e8GGn3drXA



コワーキングスペース店舗専用サイト：https://designite.jp/(https://designite.jp/)

営業時間：7時～21時

フリーダイヤル0120-553-877 （平日9：00～17：00）

料金

ドロップイン（1DAY）：2,200円（税込）

月額料金（オープン）：16,500円（税込）

その他プラン：貸会議室、1名用個室、バーチャル（登記のみ）あり

利用人数：54席

申し込み方法：お使いのスマートフォンに「いいオフィス」アプリを

ダウンロードください。

URL：https://e-office.space/(https://e-office.space/)



運営会社

創業から60年以上、中小企業向けに高デザイン・高機能・高コスパな商品提供を行うオフィス家具メーカー。また、働き方に合わせたオフィスプランニングや、学習塾等の教育機関、宿泊施設などの空間プランニングも行う。その他、「オフィス」を構成するあらゆるエリアに必要な商品を自社で企画し、デザイン設計、製造から販売に至るまですべて一貫して行う。企業サイト：https://www.rf-yamakawa.co.jp/(https://www.rf-yamakawa.co.jp/)