天神・大名のコワーキングスペース「DESIGNITE」オープン1周年記念感謝祭のご案内
オフィス家具メーカーのアール・エフ・ヤマカワ株式会社（本社：三重県津市、代表取締役社長：木村 奬、以下「R.F.ヤマカワ」）が運営する、福岡・天神大名のコワーキングスペース「DESIGNITE（デザナイト）」では、2025年11月27日（木）にオープン1周年記念感謝祭を開催いたします。
2024年11月に“ショールーム兼コワーキングスペース”という新たな取り組みとして誕生して以来、数多くのビジネスパーソンや、スタートアップの皆様にご利用いただき、1周年を迎えることができました。日頃の愛顧の感謝を込め、当日は特別企画をご用意いたします。
ご利用に関するお問い合わせやイベントの詳細については、下記までお問い合わせください。
DESIGNITEオープン1周年記念感謝祭詳細：https://designite.jp/1st-anniversary-thanks-day/
「 DESIGNITE 」オープン1周年記念感謝祭
イベント名 ：「DESIGNITE」オープン1周年記念感謝祭
日時 ：2025年11月27日（木）9：00 ～ 18：00
場所 ：DESIGNITE R.F.YAMAKAWA
（住所：福岡県福岡市中央区大名1丁目1-31 大名テラス3階）
https://maps.app.goo.gl/N8UhgW3e8GGn3drXA
イベント特典：
・コーヒー専門店による無料サービス(限定60名)
・「DESIGNITE」有料スペース（要予約）当日の9時～18時の無料利用※1
・R.F.ヤマカワの製品を抽選でプレゼント※2
・マンスリープラン新規契約でAmazon Gift card （\2,000）を進呈※3
※各特典・プレゼントは数量限定のため、なくなり次第終了いたします。
※内容は予告なく変更・終了となる場合がございます。
※1 11月27日（木）9時から18時に入店チェックインされた、ドロップインまたは月額会員の方、「いいオフィス」アプリから予約。
※2 11月27日（木）9時から18時までに入店チェックインをされた方
※3 先着5名様、対象プランや詳細については、DESIGNITEオープン1周年記念感謝祭詳細ページをご覧ください。
コワーキングスペースDESIGNITEとは
「DESIGNITE」は、R.F.ヤマカワが福岡・天神で展開するショールーム兼コワーキングスペースです。
都市再開発「天神ビッグバン」から着想を得て、“点火（IGNITE）”＝小さな火種が大きな成長へつながる力をコンセプトに、自社の理念である “DESIGN” を掛け合わせて名付けられました。
スタートアップや、九州進出を目指す中小企業など、「ここから新しく始めたい」人や企業の挑戦にオフィス家具メーカーならではの「働く空間の心地よさ」を体感できる場所として、福岡・九州エリアの企業やスタートアップの拠点づくりを支援しています。
コワーキングスペース概要
住所：福岡県福岡市中央区大名1丁目1-31 大名テラス 3階
アクセス：西鉄電車福岡駅より徒歩約7分
https://maps.app.goo.gl/N8UhgW3e8GGn3drXA
コワーキングスペース店舗専用サイト：https://designite.jp/(https://designite.jp/)
営業時間：7時～21時
フリーダイヤル0120-553-877 （平日9：00～17：00）
料金
ドロップイン（1DAY）：2,200円（税込）
月額料金（オープン）：16,500円（税込）
その他プラン：貸会議室、1名用個室、バーチャル（登記のみ）あり
利用人数：54席
申し込み方法：お使いのスマートフォンに「いいオフィス」アプリを
ダウンロードください。
URL：https://e-office.space/(https://e-office.space/)
運営会社
創業から60年以上、中小企業向けに高デザイン・高機能・高コスパな商品提供を行うオフィス家具メーカー。また、働き方に合わせたオフィスプランニングや、学習塾等の教育機関、宿泊施設などの空間プランニングも行う。その他、「オフィス」を構成するあらゆるエリアに必要な商品を自社で企画し、デザイン設計、製造から販売に至るまですべて一貫して行う。企業サイト：https://www.rf-yamakawa.co.jp/(https://www.rf-yamakawa.co.jp/)