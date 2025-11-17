日欧のGXテクノロジー・スタートアップとのビジネスマッチングを求める企業の参加を大募集！

ベルギー・フランダース政府貿易投資局

日本、オーストリア、ドイツ、ベルギー・フランダースの優れたテクノロジー・スタートアップが一堂に会し、投資や協業、海外進出の機会創出、関係者間のネットワーク構築などを目指す日欧テクノロジー・スタートアップイベント「TechBIZKON IX: GX Factory Tech - Innovations for Sustainable Manufacturing」が2025年12月４日（木）に東京で開催されます。

本年のテーマは「製造／建設分野におけるGX」。各主催国から選出されたスタートアップが自社の製造・建設業のGXを支える革新的なテクノロジーを発表します。CO2鉱物化や空気分離、輸送システム、フローリアクター技術など、多様な技術が脱炭素社会の実現に挑みます。サステナブルな未来を描く最新テクノロジーにご注目ください。

<2024年に開催したTechBIZKON VIIIの模様＞

現在、GX技術に興味のある日本企業の参加を募集しています。各スタートアップとは、開催日である12月4日に加え、11月25日、26日および12月5日に個別ミーティングで今後のビジネスをお話しいただくことも可能です。オープンイノベーション、事業開発、購買、輸入、研究開発、CVCのご担当者の方々にとって、新しいビジネスコンタクトやイノベーションのチャンスに満ちた、またとない機会です。奮ってご参加ください！

■ TechBIZKON IX: GX Factory Tech - Innovations for Sustainable Manufacturing

開催日時： 2025年12月4日（木）13:00～21:30

形式： ハイブリッド（リアル会場＋オンライン）

使用言語： 英語のみ

会場： Inspired.Lab（東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル6階）

詳細： https://www.b2match.com/e/techbizkon-ix-gx-factory-tech

当日のスケジュール

13:00 - 15:00 個別B2Bミーティング（会場内、要事前予約）

15:40 - 16:30 パネルディスカッション

16:30 - 18:15 ピッチコンテスト

18:25 - 18:45 ピッチコンテスト授賞式

19:20 - 21:30 ネットワーキング・レセプション

（参加国のワインやビールをお楽しみいただけます）

■ 参加スタートアップ一覧（2025年11月5日現在）

【オーストリア】

FreyZein：https://www.freyzein.com/ （セルロース高機能繊維）

Inmox：https://inmox.com/ （設備状態監視）

MUST Visibility：https://www.must-visibility.com/ （サプライチェーンの透明化）

Sequestra：https://www.sequestra.tech/ （CO2を鉱物化・貯留）

SolarWing：https://solarwing.io/en （ソーラー充電）

SpeedPox：https://www.speedpox.com/ （高速硬化エポキシ樹脂）

【ドイツ】

Gizil GmbH：https://www.gizil.de/ （デジタルツイン）

ecoro GmbH：https://ecoro-road.com/v1/en/ （自動化貨物輸送エコシステム）

【ベルギー・フランダース】

A-membranes：https://a-membranes.com/ （親和性制御セラミック膜分離技術）

Carboganic：https://www.carboganic.eu/ （バイオカーボン複合材技術）

Creaflow：https://creaflow.be/ （光・電気化学用フローリアクター技術）

NovelYeast：https://www.linkedin.com/company/novelyeast-bv/(https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQEijeOZnmkBUwAAAZqBopQ44qrlYb26P0Wo7h2TOks33WU7xmHlInBGAgnlsu2eSsrwoVZHf0uHnRTUb8386o6PLiBLI8HrxRv_PkNQsdM44yD9Ob0IjnukoBnwBMDtAhSJ0iA=&original_referer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fnovelyeast-bv%2F) （産業用酵母）

Sentera Europa：https://www.sentera.eu/(https://www.sentera.eu/en) （空気質センサー・換気制御）

【日本】

ファーメランタ：https://fermelanta.com/ （微生物による植物成分の発酵生産技術）

Greenphard Energy：https://greenphard.com/ （設備を仮想蓄電池に変える電力需給最適化技術）

OOYOO：https://www.ooyoo.co.jp/ （高性能ガス分離膜によるCO2・空気分離）

PEELラボ：https://www.peel-lab.com/ja （果実・野菜の“皮”を再活用した植物由来レザー）

Zメカニズム技研：https://www.zmechanism.jp/ （摩擦・振動などのエネルギー損失を減らす高効率機械構造）

■来場登録 および 個別B2Bミーティング希望登録

12月4日（木）のイベント当日は13:00から会場内特設B2Bブースにて各国のスタートアップとの直接面談が可能です。また、2025年11月25日（火）、26日（水）、12月5日（金）の3日間限定でオンライン個別ミーティングが開催されます。なお、本イベントおよびB2Bミーティングへのご参加には事前登録が必要です。下記サイトよりお申込みください。

来場登録、B2B面談申し込みはこちらから

https://www.b2match.com/e/techbizkon-ix-gx-factory-tech

■ピッチコンテスト ベスト登壇者へのプライズ

ピッチコンテストに登壇するスタートアップには、以下のプライズを主催各国から贈呈します。

・GO AUSTRIA Golden Ticket

オーストリアのウィーンで2週間にわたって開催されるアクセラレーションプログラム。オーストリアとヨーロッパの市場調査に加え、ウィーンで新しい投資家やコラボレーションパートナーを見つけることができます。渡航費と宿泊費を支給。

提供：Global Incubator Network (GIN)

詳細：https://www.gin-austria.com/programs/goAustria

・Expand in Germany

de:hub GreenTech Rostockでのコーチング。（詳細内容は調整中）

提供：Digital Hub Initiative

詳細：https://www.de-hub.de/en/the-hubs/rostock-greifswald/

・Explore Europe Award

ベルギー・フランダースでの1週間集中アクセラレーションプログラム。専門家によるマスタークラスと顧客開拓サポートを提供。渡航前にオンラインによる予備セッションを行います。渡航費支給。

提供：Flanders Investment & Trade (FIT)

詳細：https://www.startupflanders.com(https://www.startupflanders.com/en)

・Plug and Play Award

世界最大級のアクセラレーター／ベンチャーキャピタルであるPlug and Playのメンバーなどによるメンタリングセッション（5回）を無料で提供します。

提供：Plug and Play Japan株式会社

詳細：https://japan.plugandplaytechcenter.com/

■TechBIZKONとは

「TechBIZKON」（テックビズコン）は、日欧のスタートアップ、大手企業、ベンチャーキャピタル、アクセラレーターなどが一堂に会する、スタートアップ特化型イベントです。オーストリア、ドイツ、ベルギー・フランダース、日本が主催で、参加国のスタートアップエコシステム間での長期的な技術・ビジネス交流を促進することを目的に、2017年の初開催以来毎年開催され、今年が9回目となります。これまでに、ハイテク、AI、デジタルヘルス、グリーンテクノロジー、モビリティ、DXを支えるマイクロエレクトロニクス、アグリテック／フードテックなど多彩なテーマを取り上げてきました。

本イベントには各国のスタートアップに加え、大手企業や投資家、公的機関などが参加し、投資・協業・海外進出の機会創出やネットワーク構築を目指します。日本のスタートアップの中には、本イベントをきっかけにヨーロッパへ現地法人を設立した例もあります。

前回の模様はこちらからご覧いただけます。

http://www.techbizkon.com/past-editions.html

主催：

・ オーストリア大使館商務部（ADVANTAGE AUSTRIA Tokyo）

・ 在日ドイツ商工会議所（AHK Japan）

・ ベルギー・フランダース政府貿易投資局（FIT）

・ Plug and Play Japan株式会社



共催：

・ 日欧産業協力センター（EU-Japan Centre for Industrial Cooperation）

・ ドイツ科学・イノベーション フォーラム 東京（DWIH Tokyo）



スポンサー：

・ ダイヤモンド：ABA-Invest in Austria

・ プラチナ：Global Incubator Network Austria



後援：

・ 株式会社脱炭素化支援機構（JICN）

※主催／共催／後援企業・団体は今後追加・変更になる可能性があります。