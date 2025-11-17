【無料セミナー開催】株式会社給与アップ研究所×株式会社砺、「財務×労務」二刀流で実現する攻めのコスト削減セミナーを開催

株式会社給与アップ研究所

株式会社給与アップ研究所（本社：東京都千代田区、代表取締役：高橋恭介）は、財務コンサルティングの株式会社砺（あらと）（本社：東京都千代田区、CEO：豊泉康一郎氏）と共同で、企業の「利益体質化」と「業務効率化」を同時に実現するオンラインセミナー『財務×労務【二刀流】コスト削減セミナー』 を開催いたします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/80381/table/70_1_1af3d0a374df4c8baef2cc6284d74728.jpg?v=202511180756 ]

セミナー概要

“財務”と“業務”のムダをなくして、会社経営をもっと強くする。

本セミナーでは、単なるコスト削減ではなく、

「利益を最大化しながら成長投資を可能にする」ための“攻めのコスト改革”を実践的に解説します。

■ プログラム構成

第1部：財務の適正化（株式会社砺 COO 堀田蔵人氏）

全国381法人のコンサル実績を持つ株式会社砺が、

介護・製造・小売・建設業など幅広い事例をもとに、

「経費のムダを削りながら利益を伸ばす」最新の財務最適化手法を紹介します。

第2部：業務の適正化（株式会社給与アップ研究所 執行役員 田尾 豊）

業務の可視化とAI分析を活用し、

「人件費を削らずに生産性を上げる」業務棚卸メソッドを解説。

1時間で現場のムリ・ムダ・ムラを可視化し、経営判断につなげる実践ワークを行います。

■ 登壇者プロフィール

株式会社砺（あらと）COO 堀田 蔵人 氏

大手百貨店系カード会社で営業・企画・システムを経験後、砺へ参画。

全国381法人の中小企業支援を手がけ、財務改善と人材活用の両面で成果を上げる。

本セミナーでは、全国の中小企業における最新コスト削減事例をエピソード付きで紹介。

株式会社給与アップ研究所 執行役員 田尾 豊

経営コンサルティングファームで戦略・人事・業務改革プロジェクトを歴任。

その後、医療・HR領域で事業責任者を経験し、上場フェーズを牽引。

現在は給与アップ研究所で業務改革・評価制度設計・DX支援を統括。

本セミナーで得られること

- 固定費を減らしながらも、組織力を落とさない“利益構造の再設計”- 財務指標と業務実態をリンクさせる分析手法- 実際に削減・効率化を実現した企業事例（製造業・医療・建設業など）

こんな方におすすめ！

・経費削減や固定費最適化を検討している経営者・管理職

・生産性向上と人件費バランスに課題を感じている方

・財務と業務の両視点から「攻めの経営改善」を学びたい方

お申込みはこちら :https://cost.arato-inc.co.jp/salary-up002?fbclid=IwY2xjawN6dW1leHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZAEwAAEeB20ZwOqvCbDgiyRrobBjlqcQ6ezDKOIHEBaaVbeWB8smfKF9lAdfQjBRjIo_aem_BMpwPG-aZSJoqbrag7XOvw

【会社概要】

株式会社給与アップ研究所

所在地：〒102-0083 東京都千代田区麹町6-6-2 番町麹町ビルディング5階

設立：2021年1月

資本金：10,000,000円

代表者：代表取締役 高橋 恭介

URL：https://www.salary-up.com/

事業内容：

・生成AI評価制度「壁打ち」プラン

・「営業まるごとDX」工数予実伴走支援サービス

・業務最適化マッチング「ジョブオペ(R)︎ BPO」