ブラインドボックス仕様のカメラ！？フィルム風トイデジ「SnapRoll」新登場

ピンコイ株式会社

台湾発・アジア最大級のグローバル通販サイト「Pinkoi」を運営するピンコイ株式会社は、日経トレンディ「2026年ヒット予測」に同ブランド製品が選出されるなど、話題性の高い香港発カメラブランド「Escura（エスクーラ）」の新作「SnapRoll（スナップロール）」を、Pinkoi限定価格で先行予約開始しました。

さらに、発売を記念して期間限定でお得なキャンペーンも実施します。

■手のひらサイズ フィルム風トイデジ「SnapRoll」の魅力

・開ける瞬間も楽しい、全7種のブラインドボックス仕様

全6種＋シークレット1種のデザインがランダムに入ったブラインドボックス形式。どのカラーが届くかは開けてからのお楽しみ。友達や大切な人と、お揃いのデザインを選ぶのもおすすめです。

・昔のフィルムカメラを1:1で再現！ノスタルジックなフォルム

「SnapRoll」は、かつての135フィルムカメラを忠実に再現した1:1デザインが特徴。小さくても本格的なカメラらしさがあり、わずか22gの超軽量ボディでキーホルダー感覚で持ち歩けます。バッグや鍵に付けて、“いつでもどこでもレトロ写真”を楽しめるアイテムとなっています。

・写真も動画もOK！フィルターでレトロな色味を再現

1.3インチディスプレイを搭載し、写真も動画も撮影可能。ノーマル写真やフォトフレームつきの写真が撮影できるほか、4種類のフィルターを搭載。懐かしいフィルムの質感をリアルに再現します。さらにMicro SDカード対応で、フィルムカメラのように撮影枚数を気にすることなく使えるのも魅力。

■ 製品概要

商品名：SnapRoll

価格：6,912円（税込み） / ランダム1個入り https://jp.pinkoi.com/product/6wh5Chm6

41,469円（税込み） / アソートボックス https://jp.pinkoi.com/product/6ASYe6UW

※為替変動により、価格が変更となる可能性があります。

■ お得なキャンペーンを開催

「SnapRoll」の発売を記念して、期間限定でお得なキャンペーンを開催します。

・早期予約特典（11月17日～11月20日）

5％OFF＋送料無料＋1,000 P coinsプレゼント

・ブラックフライデー（11月21日～11月28日）

特別セールを予定（詳細はPinkoi特設ページにて公開予定）

・クリスマスキャンペーン（12月1日～12月25日）

特別セールを予定（詳細はPinkoi特設ページにて公開予定）

■ 「Escura（エスクーラ）」とは

「レトロ×デジタル」をテーマにした香港発のカメラブランド。 懐かしさを感じさせるデザインと、デジタル技術の利便性を融合させたアイテムを展開し、世界中の感性豊かなユーザーから支持を集めています。

クラシカルな外観のインスタントカメラや、手のひらサイズのレトロデジカメなど、「写真を撮る」こと自体を楽しむライフスタイルを提案。 レトロな写りと遊び心ある機能で、“思い出をカタチにする”ことの魅力を再発見させてくれます。

■ Pinkoiとは

「Pinkoi（ピンコイ）」は台湾発・アジア最大級（商品数：1,200万点以上、ショップ数：50,000店以上 *審査制）のグローバル通販サイトです。お客様と世界のデザイナーを繋ぎ、デザインの国境をなくすことをコンセプトとした「越境ECサイト」として、世界各地のデザインプロダクトをデザイナーから直接購入することができます。台湾、香港、中国、タイ、韓国、日本などアジアの最新の雑貨やファッションに出会うことができ、会員数は全世界で680万人以上、発送実績は168の地域にのぼります。AIとデータ分析に基づいたECサイト事業のほかにも、ワークショップ、文化創造産業への投資などのサービスをグローバルに展開しています。

＜会社概要＞

日本支社

会社名：ピンコイ株式会社

代表者：顏君庭（ピーター・イェン）

所在地：東京都千代田区神田司町二丁目10番地 安和司町ビル4階

設立：2015年3月（日本版サイトオープン：2014年9月）

台湾本社

会社名：香港商果翼科技股份有限公司台灣分公司

代表者：顏君庭（ピーター・イェン）

所在地：台湾台北市大同區承徳路三段 285 之 2 號 D.Lab 103

*他台灣・香港に拠点を展開

設立：2011年8月

従業員数：115名（2025年4月時点、グループ合計数）

ピンコイグループ：香港商果翼科技股份有限公司台灣分公司（台湾本社）、ピンコイ株式会社（日本支社）、iichi株式会社、Pinkoi (HK) Limited（香港支社）

