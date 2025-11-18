ハイブリッドワーク推進企業のつながる環境づくりを支援～シスコ製品によるオフィスDX化で、一体感のある働き方を実現～

株式会社 日立情報通信エンジニアリング

近年、出社とテレワークを組み合わせたハイブリッドワークが急速に普及しています。こうした多様な働き方の中で、従業員同士や顧客との円滑なコミュニケーションを支える会議環境の整備は、企業の生産性向上やビジネスの質を左右する重要な課題となっています。

そこで今回は、ハイブリッドワークを推進する某企業への、シスコシステムズ（以下、シスコ）の製品を活用したオフィスDX化による、働きやすく質の高い会議環境づくりへ向けた支援内容をご紹介します。

背景と課題

オンライン会議では、相手の表情や状況が見えにくいため、映像・音声の品質が会議の満足度に大きく影響します。しかし多くの企業では、会議設備の老朽化による音声の途切れやタイムラグといったオンライン会議特有の問題に悩まされています。さらに、会議室の利用状況をリアルタイムで把握しづらいなど、これらの課題は従業員のストレスや業務効率の低下を招くとともに、顧客対応や社内コミュニケーションの質にも悪影響を及ぼしています。

【想定される課題】

・音声の途切れやタイムラグが原因で、会話に参加しにくいと感じるなど古い会議設備

やオンライン会議にイライラする！

・予約で埋まっている会議室が実際には使われていないなど、会議室の使用状況をリア

ルタイムで確認できず、不便に感じる











日立情報通信エンジニアリングが提案する解決策

日立情報通信エンジニアリングが提案する解決策

日立情報通信エンジニアリングは、ハイブリッドワークを推進する企業の「会議環境を快適かつ高品質に整えたい」というニーズに対し、既存のモニターなど現在の設備を活用しつつ、シスコの最新マルチデバイスとクラウドサービスを組み合わせたオフィスDXによる会議環境の刷新をご提案します。















・AIによる自動調整で映像と音声を最適化し、誰もが快適に参加できる会議を実現

AIが発言者の声を自動で最適化し、周囲の雑音も効果的に抑制します。さらに、会議室の環境に応じて映像の明るさや画角も自動調整します。

・既存のモニターなど現在の環境を生かしつつマルチデバイスを導入し、オンライン会議の品質を向上

既存のモニターや設備を活用することで、投資を抑えながら映像・音声の品質を向上させ、オンライン会議におけるストレス軽減に貢献します。

・会議室の利用状況を可視化し、リアルタイムで空き状況を確認可能

会議室に設置されたビデオデバイスや無線LANアクセスポイントと連携し、Cisco Spacesを通じて利用状況をリアルタイムで把握できます。















想定される波及効果

このように最適な会議環境が整うことで、オフィスにいる従業員とテレワークで働く従業員が物理的な距離を感じることなく、スムーズで円滑にコミュニケーションを取れるハイブリッドワーク環境が実現します。これにより、従業員の一体感が強化され、意思決定の迅速化や業務効率の向上が期待できます。

また、こうした環境改善は従業員の働きやすさを高めるだけでなく、顧客対応の質向上にもつながります。クリアで途切れのないコミュニケーションにより顧客満足度が向上し、信頼関係の強化や新たなビジネスチャンスの創出にも寄与します。

さらに、これらの取り組みは企業全体のビジネス品質の向上を促進し、競争力の強化や持続的な成長を後押しします。快適で高品質な会議環境は、企業の働き方改革とデジタルトランスフォーメーションの重要な基盤となるでしょう。

日立情報通信エンジニアリングの強み

「シスコ製品に関する高度な技術支援を提供します」

当社はシスコゴールドパートナーとして豊富な知識と実績を有しており、お客さまの環境に最適な製品選定から導入、運用まで一貫したサポートを提供しています。これにより、高品質なネットワーク環境の構築を実現し、安心してご利用いただけます。





「多様な働き方に対応した柔軟なソリューションを提供します」

ハイブリッドワークの推進やオフィスDX化など、変化する働き方のニーズに応じて、最新のIT技術とクラウドサービスを組み合わせた最適な提案を行います。これにより、お客さまの業務効率化や従業員の満足度向上をサポートし、結果としてビジネス全体の品質向上を目ざします。

最後に

ハイブリッドワークの普及に伴い、快適な会議環境の整備は企業にとって重要な課題となっています。当社は導入支援から運用・保守まで一貫して対応し、お客さまの環境に最適なソリューションをご提供いたします。お悩みやご相談がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。





■事例について

ハイブリッドワーク推進企業のつながる環境づくりを支援～シスコ製品によるオフィスDX化で、一体感のある働き方を実現～( https://www.hitachi-ite.co.jp/case/case11.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=case11 )





■日立情報通信エンジニアリングについて

エンジニアリング × ネットワーキングの強みを融合させ、獲得したケイパビリティを生かすとともに、OT × DX、さらにAIを活用し、受託開発・エンジニアリングサービスを提供、パートナーとともにデジタル社会の発展に貢献します。詳しくは、日立情報通信エンジニアリングのウェブサイト( https://www.hitachi-ite.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=2025_case )

をご覧ください。





■商標に関する表示

Webex by Cisco、およびWebex は、Cisco Systems, Inc. またはその関連会社の米国およびその他の一定の国における商標登録または商標です。Webex CallingはCisco Systems, Inc.が提供するサービスの名称です。

その他記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。





■お問い合わせ先

株式会社 日立情報通信エンジニアリング 営業統括本部 営業戦略本部

〒220-6122 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目3番3号 クイーンズタワーB 25階

お問い合わせ：https://www.hitachi-ite.co.jp/inquiry/index.html( https://www.hitachi-ite.co.jp/inquiry/index.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=2025_case )





