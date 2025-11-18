こちらは、「共同通信PRワイヤー」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「共同通信PRワイヤー」までご連絡をお願い致します。
空家再生インフルエンサー養成講座の開催
橋本市内で空家活用を促進するため、インフルエンサーとして活躍する講師による講 座、ＤＩＹ体験会、成功事例の視察などを2日間かけて実施します。
目的
橋本市内の空家の活用、流通、再生の促進
取組をきっかけとした地域活性化、定住移住の促進
日時
12月20日（土）～21日（日）
場所
橋本商工会館 〒648-0073 和歌山県橋本市市脇１丁目３－１８
主催
橋本市（建設部 建築住宅課 住宅係）
参加者および人数
30名程度
内容（参考事項）
空家再生の実績があり、ＳＮＳで活躍している豪華な講師陣が揃いました。ＤＩＹ体験会は
専門業者のアドバイスを受けながら、クロス貼付、塗装、和室の洋室化など本格的な施工を
体験できます。活用者募集中物件のバスツアーも予定しています。当日撮影にお越しいただける場合は事前にご連絡ください。取材は講座進行に支障のない範囲で対応いたします。
詳しくはこちら
https://www.city.hashimoto.lg.jp/guide/kensetsubu/kentikujutaku/jutakusisaku/akiya/influencer-kouza.html