橋本市内で空家活用を促進するため、インフルエンサーとして活躍する講師による講 座、ＤＩＹ体験会、成功事例の視察などを2日間かけて実施します。

目的

橋本市内の空家の活用、流通、再生の促進

取組をきっかけとした地域活性化、定住移住の促進

日時

12月20日（土）～21日（日）

場所

橋本商工会館 〒648-0073 和歌山県橋本市市脇１丁目３－１８

主催

橋本市（建設部 建築住宅課 住宅係）

参加者および人数

30名程度

内容（参考事項）

空家再生の実績があり、ＳＮＳで活躍している豪華な講師陣が揃いました。ＤＩＹ体験会は

専門業者のアドバイスを受けながら、クロス貼付、塗装、和室の洋室化など本格的な施工を

体験できます。活用者募集中物件のバスツアーも予定しています。当日撮影にお越しいただける場合は事前にご連絡ください。取材は講座進行に支障のない範囲で対応いたします。

詳しくはこちら

https://www.city.hashimoto.lg.jp/guide/kensetsubu/kentikujutaku/jutakusisaku/akiya/influencer-kouza.html