Å´Æ»¼ÖÎ¾¤ËÅëºÜ²ÄÇ½¡¡¥É¥¤¥ÄMETZ CONNECTÀ½¤Î¥¤ー¥µ¥Í¥Ã¥È¥±ー¥Ö¥ë¤ò¹ñÆâ½éÈäÏª¡¦ÈÎÇä³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥ó¥¹¥³¥Í¥¯¥È¤Ï¡¢¥É¥¤¥ÄMETZ CONNECT¼Ò¤ÎÅ´Æ»¼ÖÎ¾¤ËÅëºÜ²ÄÇ½¤Ê¸·¤·¤¤µ¬³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¥±ー¥Ö¥ë¡¦¥³¥Í¥¯¥¿¤ò¡¢11·î26Æü¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÅ´Æ»µ»½ÑÅ¸¤Ç¹ñÆâ½éÈäÏª¤·ÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯Å´Æ»¼ÖÎ¾¤Ë¤Ï¥«¥á¥é¡¢LED¥Ñ¥Í¥ëÅù¤ËÀÜÂ³¤¹¤ë¥»¥ó¥·¥ó¥°µ»½Ñ¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÄÌ¿®¤Ë¤Ï¥¤ー¥µ¥Í¥Ã¥È¤¬¼çÎ®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿®ÍêÀ¤Î¤¢¤ë¥±ー¥Ö¥ë¡¢¥³¥Í¥¯¥¿¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£METZ CONNECT¼Ò¤ÎÆÃÄ¹¤Ï¹âÂ®ÄÌ¿®¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¥Î¥¤¥º¤Ë¶¯¤¤¥³¥Í¥¯¥¿¹½Â¤Àß·×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÖÎ¾ÍÑ°Ê³°¤Ç¤â¡¢Å´Æ»¤Î±Ø¤ä¥Ó¥ë¡¢¥Ð¥¹Åù¤Ë¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¥Î¥¤¥º¤Ë¶¯¤¤¥¤ー¥µ¥Í¥Ã¥ÈCAT6A,CAT7A,CAT8.1¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
M12X¥³ー¥É RADOX
¢£ÆÃÄ§
1. Å´Æ»¼ÖÎ¾ÅëºÜ²ÄÇ½¤ÊM12D¥³ー¥É¡¢X¥³ー¥É¥¹¥È¥ìー¥È,¥¢¥ó¥°¥ë¥Ñ¥Ã¥Á¥³ー¥É
2. ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¼°M12D,X¥³ー¥É/¥×¥é¥°¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯(ÀìÍÑ¹©¶ñÉÔÍ×)
3. M12¥Ñ¥Ã¥Á¥³ー¥É¤Ï2½Å¥ªー¥Ðー¥âー¥ë¥É¹©Äø¤ÇÂÑ¥Î¥¤¥ºÀ¤ò¸þ¾å
¢£»ÅÍÍ
1. DIN EN 45545-1 and DIN EN 45545-2 | Ç³¾ÆÆÃÀ
2. DIN 5510 ËÉ±ê¥ì¥Ù¥ë 1-4
3. NF F16-101 ¥«¥Æ¥´¥ê A1, A2, B, UNI
4. CEI 11170 ¥ê¥¹¥¯¥ì¥Ù¥ë LR1-LR4
5. DIN EN 50155 | µ¡³£ÅªÉé²Ù
6. IEC 60529; 2009-09 | ¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°¤ÎÊÝ¸îÅùµé(IP code)
7. IEC 61076-2-109 or IEC 61076-2-101 (¥³¥Í¥¯¥¿ー¤Î¥Æ¥¹¥È»ÅÍÍ)
METZ CONNECT Å´Æ»¡¢¥Ð¥¹¸þ¤±¥Ñ¥Ã¥Á¥±ー¥Ö¥ë
https://www.rinsconnect.co.jp/m12-ethernt-for-raila-and-bus/
M12D¥³ー¥ÉBETAtrans¥¢¥ó¥°¥ë
M12X¥³ー¥ÉÁÈ¤ßÎ©¤Æ¼°¥×¥é¥°
¢£Å¸¼¨³µÍ×
Ì¾¾Î¡¡¡¡¡§Å´Æ»µ»½ÑÅ¸
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î26Æü(¿å)～29Æü(ÅÚ)
»þ´Ö¡¡¡¡¡§10:00-17:00
³«ºÅ¾ì½ê¡§ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¡¡4¡¦5¡¦6¡¦7¡¦8¥Ûー¥ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åö¼Ò¾®´Ö°ÌÃÖ 5¥Ûー¥ë¡¡¾®´ÖÈÖ¹æO-16
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡ ¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥ó¥¹¥³¥Í¥¯¥È
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡ ¡§ ÅìµþÅÔ¹¾¸ÍÀî¶èÁ¥ËÙ¸ÞÃúÌÜ3ÈÖ2¹æ-309
ÂåÉ½¼ÔÌ¾¡¡¡¡ ¡§ »³²¼ ¹¨
»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡¡ ¡§ 350Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡ ¡§ À¸»ººâ¤ÎÍ¢Æþ¾¦¼Ò¡¢¥É¥¤¥ÄMETZ CONNECT¼Ò¤ÎÍ¢ÆþÁíÂåÍýÅ¹
¼«¼Ò¥µ¥¤¥ÈURL¡§ https://www.rinsconnect.co.jp/