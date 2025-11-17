「クレヨンしんちゃん」新作ゲーム、正式サービス開始日が決定！

ＣＴＷ株式会社

CTW株式会社は、G123の最新ゲーム『クレヨンしんちゃん オラのすごろく大作戦』の正式サービス開始日を、2025年11月18日（火）に決定いたしました。

ついに『クレヨンしんちゃん』の新作ゲーム 『オラのすごろく大作戦』 が、2025年11月18日（火）より正式サービス開始！

本作は、カスカベ防衛隊の5人が作った、遊び心あふれるステージを駆け巡る すごろくゲーム。プレイヤーは、ミニゲームやハプニングが満載のステージを探索しながら「アクションコイン」を集め、ゴールを目指します。

ゲームを進めることで手に入るガチャやパック開封では、しんのすけの変身コスチュームや思い出の名シーン、チョコビやカンタム・ロボなどの、さまざまなコレクションアイテムをご用意しています。

さあ、新たな冒険の世界へ出発しよう！

■事前登録は、まだまだ受付中！

ゲーム公式LINEで登録：https://lin.ee/eqzYRE5

ゲーム公式Xで登録：https://x.com/crayon_dicegame

ゲーム公式ページで登録：https://s.g123.jp/979kiydp

カスカベ防衛隊が作った、誰でも簡単すごろくゲーム！

『クレヨンしんちゃん オラのすごろく大作戦』は、誰でも気軽に遊べるシンプルなすごろくゲームです。止まったマスごとに発生するミニゲームやハプニングを乗り越え、集めた「アクションコイン」で街の発展を目指します。

本作はスマートフォン・タブレット・PCのWebブラウザ上で遊べるHTML5ゲーム。ダウンロード不要で、「自宅ではPCでじっくり」「外出先ではスマホでサクッと」といった様々なスタイルでお楽しみいただけます。オート機能も搭載し、隙間時間でも快適にプレイ可能です。

ゲームの正式サービス開始まで、どうぞご期待ください。

ゲーム基本情報

ゲームタイトル：クレヨンしんちゃん オラのすごろく大作戦

ジャンル：すごろくゲーム

価格：無料（ゲーム内アイテム課金制）

対応言語（予定）：日本語、英語、繁体字、韓国語

■『クレヨンしんちゃん』とは？

日本一おさわがせな5歳児。好きなものは美人のおねいさんと、お菓子「チョコビ」。

ちょっぴりおバカ＆自由奔放でマイペースな行動で周囲を振り回していくコメディ作品。

家族や友達、幼稚園の先生たちとの日常を描いたギャグ満載のストーリーが魅力の作品です。

■G123(https://g123.jp/?lang=ja)（ジーイチニサン）とは？

スマートフォン・タブレット・パソコンのWebブラウザ上で、ダウンロード不要・会員登録不要で厳選された高クオリティゲームをお楽しみいただける無料ゲーム(https://g123.jp/games/all?lang=ja)サービスです。

公式サイト：https://g123.jp/?lang=ja

■CTW株式会社について

NASDAQに上場し、ゲームプラットフォーム「G123(https://g123.jp/?lang=ja)（ジーイチニサン）」を運営する総合インターネットプラットフォームサービス企業です。

社名 ： CTW株式会社

所在地 ： 〒106-0032

東京都港区六本木1-9-10 アークヒルズ仙石山森タワー

代表者 ： 佐々木 龍一

設立 ： 2013年8月

資本金 ： 1億円

事業内容： プラットフォーム事業

URL ： https://ctw.inc/

(C)臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ＡＤＫ

(C)CTW, INC. All rights reserved.

※その他記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。