Netflixシリーズ『匿名の恋人たち』の撮影中のオフショットをまとめたハン・ヒョジュさんのフォトブックが12月15日（月）に発売決定！

ドラマ『華麗なる遺産』や『トンイ』などで主演を務め、韓国のみならず日本でも高い人気を誇る韓国の国民的俳優ハン・ヒョジュさんのフォトブック『1、2、3 ハナ！』 （ハナ、トゥル、セッ ハナ！）を2025年12月15日（月）に発売することが決定しました。本日11月17日（月）正午より予約受付を開始します。

本書は、ヒョジュさんが視線恐怖症の天才ショコラティエ、イ・ハナ役を演じたNetflixシリーズ『匿名の恋人たち』の撮影中のオフショットをまとめた一冊です。食事中の様子や昼寝姿、リラックスした瞬間など、普段は見られない貴重な表情が満載！ 写真にまつわる心温まるエピソードをヒョジュさんの直筆で紹介したカットも収めています。ぜひドラマと合わせてお楽しみください。

『ハン・ヒョジュ フォトブック 1、2、3 ハナ！』

発売日：2025年12月15日（月）

定価：3630円（税込）

・先行公開カット

【ハン・ヒョジュ プロフィール】

1987年2月22日、韓国忠清北道清州市生まれ。2006年にユン・ソクホプロデューサーの季節シリーズ

完結編『春のワルツ』のヒロインに抜擢され、2009年には主演を務めたドラマ『華麗なる遺産』で視聴率47.1％という驚異的な記録を打ち立てるなどし、注目される。2014年11月公開『MIRACLE デビクロくんの恋と魔法』で日本映画初出演を果たす。その後も、『ビューティー・インサイド』（2015年）、『太陽は動かない』（2021年）、『パイレーツ：失われた王家の秘宝』（2022年/Netflix）などに出演。近作ではドラマ『ムービング』（2023年/Disney+）が大きな話題を集め、最新作Netflixシリーズ『匿名の恋人たち』ではヒロインのイ・ハナを好演している。