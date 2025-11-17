U-NEXT、来季からゴルフのLPGAツアー（米国女子）と海外女子メジャー5大会を独占ライブ配信。男女の海外メジャー全大会および主要ツアーがすべて視聴可能に。「ワールドゴルフパック」の発売も決定

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2026年シーズンより、ゴルフのLPGAツアー（米国女子）および海外女子メジャー全5大会を独占ライブ配信することを決定いたしました。これにより、PGAツアー（米国男子）やJLPGAツアー（国内女子）、男女の海外メジャー全9大会を含めて、世界の主要なゴルフイベントのほぼすべてをU-NEXTで視聴可能になります。また、世界のゴルフを楽しむための新たな有料パック「ワールドゴルフパック」も提供開始いたします。

女子の「世界最高峰」がU-NEXTで視聴可能に

U-NEXTは2026年から、世界の主要なゴルフイベントのほぼすべてを独占ライブ配信いたします。従来の海外男子メジャー全4大会、PGAツアー、JLPGAツアー、DPワールドツアー（欧州男子）、LET（欧州女子ツアー）などといった配信ラインナップに、来季からは女子の世界最高峰であるLPGAツアーと海外女子メジャー全5大会が加わります。

LPGAツアーは、全米女子プロゴルフ協会によって1950年に設立された女子プロゴルフツアーです。アメリカ、ヨーロッパ、アジアなど世界各国でトーナメントが開催され、世界ランキング最上位の選手たちが年間女王の座を懸けてしのぎを削っています。日本からも岡本綾子、小林浩美、宮里藍らレジェンドが参戦し、畑岡奈紗、渋野日向子、勝みなみ、古江彩佳らもプレー。今季は山下美夢有、竹田麗央、西郷真央らが年間ランキング上位に名を連ねています。

U-NEXTはこの度、全米女子プロゴルフ協会と新たに複数年のパートナーシップ契約を締結。来季からLPGAツアーの独占ライブ配信を開始することが決まりました。「海外女子メジャー」と位置づけられる5大大会も対象となります。

LPGAコミッショナー クレッグ・ケスラー氏 コメント

記録的なシーズンを締めくくるこのタイミングで、6人もの日本人選手が優勝を飾るなど大きな盛り上がりを見せた今季。そのような中で、LPGA史上最大規模となる国際的なストリーミングパートナーシップをU-NEXTと締結できたことを嬉しく思います。

この提携により、LPGAツアーで活躍する日本人選手や世界のトップ選手たちのプレーを、より多くの日本のファンの皆さまにお届けし、より深くつながることができます。

U-NEXTとの協力を通じて、日本そして世界における女子プロゴルフの発展をさらに加速させていけることを楽しみにしています。

株式会社U-NEXT 代表取締役社長 堤天心 コメント

世界最高峰のツアーを運営し、かつアメリカで最も歴史の長い女子プロスポーツ組織でもあるLPGAとパートナーシップを結ぶことができ、非常に嬉しく思っております。

女子ゴルフの世界では昨今、実力と人気を兼ね備えた選手たちが、日本から世界の舞台へと次々羽ばたいています。日本のアスリートたちが世界に挑戦していくストーリーに加えて、女子の世界最高峰であるLPGAツアーの魅力をお届けできるよう、全力を尽くしてまいります。

今回のパートナーシップ締結により、世界の主要なゴルフツアー、大会のほぼすべてがU-NEXTで視聴可能になります。これをスタート地点として、ゴルフのさらなる発展に寄与していきたいと考えています。

メジャーもツアーも、ゴルフのすべてを独占配信

U-NEXTはこれまでも、男子のトップツアーであるPGAツアー（米国男子）や、マスターズ・トーナメントをはじめとした海外男子メジャー全4大会、世界屈指の集客力を誇るJLPGAツアー（国内女子）などの独占ライブ配信を行ってきました。

今回のパートナーシップ契約が加わることにより、男女すべての海外メジャー大会（男子4大会、女子5大会）がU-NEXTで視聴可能になるほか、DPワールドツアー（欧州男子）、LET（欧州女子）、アジアンツアー、さらにタイガー・ウッズ、ロリー・マキロイ、松山英樹など世界のトップゴルファーが参戦する新時代のゴルフリーグ「TGL」なども含めて主要な海外ツアーおよび大会が網羅されることになりました。

この機会に、海外の主要ツアーをまとめてお楽しみいただける「ワールドゴルフパック」を、月額2,600円（税込）で提供開始します。パックには、各ツアーの過去の試合映像（VOD）も含まれます。来季からはU-NEXTひとつで、世界の主要なゴルフコンテンツを心ゆくまでお楽しみいただけます。

ランク上位を席巻。記録的勝利も…快進撃続くチームジャパン

女子ゴルフの日本勢は山下美夢有、西郷真央が今季の海外女子メジャーを制覇。LPGAツアー戦でも竹田麗央、岩井千怜、岩井明愛、畑岡奈紗が優勝しました。シーズン合計7勝となり、LPGAツアーの年間ランキング上位10人のうち3選手、25人のうち8選手を占める一大勢力になりました。

世界最高峰の舞台での彼女たちの活躍ぶりが注目されるとともに、トップ選手を輩出し続けるJLPGAツアーへの評価もかつてないほどに高まっています。昨年の山下、竹田らに続いて、ツアー最終予選会に挑戦する選手も多数おり、加えて原英莉花もアメリカ下部ツアーをへて、来季のLPGAツアー出場権を獲得しています。

男子でも松山英樹が、今年1月にツアー新記録となる通算35アンダーでツアー11勝目。久常涼、金谷拓実、星野陸也、大西魁斗は来季シード権獲得へ奮闘を続けています。また、平田憲聖が今季アメリカ下部ツアーで年間ランキング15位に入り、来季PGAツアー出場権を獲得しました。

さらに、DPワールドツアーでの活躍ぶりをU-NEXTでお届けしてきた中島啓太も、年間ランキング上位の資格で来季からPGAツアーに参戦します。こうした日本から世界を目指すアスリートたちのサクセスストーリーを、U-NEXTは一貫してお届けしてまいります。

U-NEXTで視聴可能なゴルフコンテンツ

（★は「ワールドゴルフパック」でのみ視聴可能、無印は「ワールドゴルフパック」、U-NEXT月額プランの双方で視聴可能、※はU-NEXT月額プランでのみ視聴可能）

★PGAツアー（PGAツアー・チャンピオンズ含む）

★LPGAツアー

＜海外男子メジャー全4大会＞

※マスターズ・トーナメント

全米プロゴルフ選手権

全米オープンゴルフ選手権

全英オープンゴルフ選手権

＜海外女子メジャー全5大会＞

シェブロン選手権

全米女子プロゴルフ選手権

全米女子オープン

エビアン選手権

AIG全英女子オープン

★DPワールドツアー（欧州男子）

★LET（欧州女子）

★アジアンツアー・インターナショナルシリーズ

★ニュージーランドオープン

※JLPGAツアー

※ステップ・アップ・ツアー

★TGL

★各海外ツアーの過去大会映像

（注）権利上の理由により、配信されない大会がある場合がございます。

ワールドゴルフパック 概要

【提供開始】

2025年12月25日（予定）

【価格】

月額2,600円（税込）

※「ワールドゴルフパック」単体でもご利用可能

※U-NEXTの月額プラン会員であれば、毎月付与されるU-NEXTポイント1,200円分を「ワールドゴルフパック」に充当し、お得にご利用いただけます。

U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど42万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技、テニスなど世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、124万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。

U-NEXT：https://video.unext.jp

※GEM Partners調べ／2025年10月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。