「名探偵コナン公式アプリ」期間限定でオリジナルグッズのオンライン販売開始！～原作コミックスイラストを使用したグッズを多数販売～

株式会社小学館の少年コミック誌「週刊少年サンデー」（本社：東京都千代田区、編集長：大嶋 一範）と株式会社サイバード（本社：東京都品川区、代表取締役社長 兼 CEO 長嶋 貴之）は、漫画やスタンプ、アニメなど、『名探偵コナン』の全ての情報が詰まった「名探偵コナン公式アプリ」にて、オリジナルグッズのオンライン販売を2025年11月17日（月）から2026年2月28日（土）までの期間限定で実施します。

期間限定のオンライン販売コーナー「名探偵コナン公式アプリ ポップアップストア」では「名探偵コナン公式アプリ」プレミアムクラブ会員を対象に、「名探偵コナンランド」で先行販売中の缶バッジ・アクリルキーホルダー「ミステリートレインシリーズ」「長野シリーズ」「さざ波シリーズ」をはじめ、アクリルスタンド・缶バッジ「ペアシリーズ vol.2」等、様々なグッズを販売します。また、送料を除く購入金額2,000円（税込）ごとに、非売品のホログラムステッカーをランダムで1枚プレゼントします。（数量限定）

【販売グッズ】

◆名探偵コナン公式アプリ 缶バッジ ミステリートレインシリーズ（全10種）

価格：【ランダム】440円（税込）／【コンプリートセット】4,400円（税込）

◆名探偵コナン公式アプリ アクリルキーホルダー ミステリートレインシリーズ（全10種）

価格：【ランダム】770円（税込）／【コンプリートセット】7,700円（税込）

◆名探偵コナン公式アプリ 缶バッジ 長野シリーズ（全8種）

価格：【ランダム】440円（税込）／【コンプリートセット】3,520円（税込）

◆名探偵コナン公式アプリ アクリルキーホルダー 長野シリーズ（全10種）

価格：【ランダム】770円（税込）／【コンプリートセット】7,700円（税込）

◆名探偵コナン公式アプリ 缶バッジ さざ波シリーズ（全7種）

価格：【ランダム】550円（税込）／【コンプリートセット】3,850円（税込）

◆名探偵コナン公式アプリ アクリルキーホルダー さざ波シリーズ（全8種）

価格：【ランダム】770円（税込）／【コンプリートセット】6,160円（税込）

◆名探偵コナン公式アプリ 缶バッジ ペアシリーズ vol.2（全4種）

価格：各種1,540円（税込）

◆名探偵コナン公式アプリ アクリルスタンド ペアシリーズ vol.2（全4種）

価格：各種1,980円（税込）

◆名探偵コナン公式アプリ PVCポーチ（全8種）

価格：各種990円（税込）

◆名探偵コナン公式アプリ アクリルカラビナ（全8種）

価格：【ランダム】1,100円（税込）

◆名探偵コナン公式アプリ トートバッグ

価格：2,970円（税込）

◆名探偵コナン公式アプリ クリアファイル2枚セット vol.3（全3種）

価格：各種880円（税込）

【数量限定購入特典】名探偵コナン公式アプリ ホログラムステッカー vol.4

「名探偵コナン公式アプリ デジタル缶バッジコレクション vol.1」をモチーフにした非売品ステッカーです。

期間中に「名探偵コナン公式アプリ ポップアップストア」で商品をご購入いただくと、送料を除く購入金額2,000円（税込）ごとに「名探偵コナン公式アプリ ホログラムステッカー vol.4」（非売品）を1枚プレゼントいたします。（全8種の中からランダム）

※1注文につき最大8枚までとなります。

※種類はお選びいただけません。全8種の中からランダムとなります。

※本特典は数量限定となり、無くなり次第終了となります。

※本特典は後日ほかのキャンペーンで提供される場合や、名探偵コナン公式アプリ以外でも獲得できる場合があります。

◆オリジナルグッズ販売期間：2025年11月17日（月）12：00～2026年2月28日（土）23：59

※画像はすべてイメージです。実際とはデザイン・仕様が異なる場合があります。

※商品の購入には「名探偵コナン公式アプリ」プレミアムクラブ会員登録（有料）が必要です。

※無くなり次第終了となる場合や、予告なく販売を中止させていただく場合があります。

■「名探偵コナン公式アプリ」概要

『名探偵コナン』のコミックを毎日無料で読むことができ、アプリ限定の録り下ろしアラームボイスやストーリーボイス、SNSで使えるコマスタンプ、スケジュール帳、制作秘話がチェックできるないしょ話など、多数の機能が搭載されたファン必見アプリです。

配信開始日：2016年2月25日（iPhone）

2016年3月16日（Android）

アクセス方法：iPhone版・Android版共通

https://api.conan-official.jp/app/pr.php

情報料：基本無料（アイテム課金制）

プロモーションサイト：https://sp.mco.cybird.ne.jp/conanportal/

コピーライト：(C)青山剛昌／小学館

【名探偵コナンとは？】

推理コミックの決定版!!主人公・江戸川コナンは、見た目は小学1年生だが、その正体は高校生探偵・工藤新一!! 黒ずくめの男達に毒薬を飲まされ、体が縮んでしまったのだ。コナンは父親が探偵事務所をやっている幼馴染の蘭の家に転がり込み、黒ずくめの組織を追う!! 待ち受けるのは数々の難事件!! たったひとつの真実求め、コナンは謎に立ち向かう!! 「週刊少年サンデー」にて大人気連載中！ 最新107巻、大好評発売中！

TVアニメ配信中！

売れ行き絶好調につき早くも250万部（紙＋電子）を突破した、黒い犯人が主人公のスピンオフ・ギャグ漫画『名探偵コナン 犯人の犯沢さん』は「サンデーＳ」（毎月25日頃発売）にて大人気連載中！ 最新9巻、大好評発売中！

