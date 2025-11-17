12月19日公開の「初恋芸人」で映画初主演を飾るtimeleszの原嘉孝が「スカパー!TVガイドプレミアム12月号」の表紙に登場！
「TVガイド」などのテレビ情報誌を発刊する東京ニュース通信社は、スカパー！のプレミアムサービス／プレミアムサービス光に対応したオフィシャルTVガイド誌「スカパー!TVガイドプレミアム2025年12月号」を11月25日（火）に発売いたします。全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。
「スカパー!TVガイドプレミアム2025年12月号」（東京ニュース通信社刊）
11月25日に発売される「スカパー!TVガイドプレミアム12月号」の表紙に登場するのは、timeleszの原嘉孝。
timeleszのメンバーとして活躍中の原が、夢と恋に悩む売れないピン芸人を演じた「初恋芸人」。映画初主演となる今作への思い、そして役へのアプローチや演じることへの思いを語ってもらった。
さらに、なにわ男子の藤原丈一郎のインタビューもお届け。池井戸潤が’05～’08年にかけて発表した短編小説のうち4作をWOWOWがドラマ化。藤原は本作で、あるかばん屋の融資を担当する信用金庫の新人職員を演じ、主演を務めている。「役者としての成長につながった」という作品の見どころに迫る。
そのほか、板垣李光人、真田ナオキ、前田拳太郎、渋谷龍太（SUPER BEAVER）のインタビューをはじめ、映画「ワイルド・スピード」シリーズ、ジャパンラグビー リーグワン、中山美穂など、スカパー！ならではの幅広いジャンルを網羅した特集をお届けする。
ラインアップ
●表紙＆特集1
映画「初恋芸人」12/19公開
原嘉孝 役への細かなアプローチ
●特集2
「連続ドラマW 池井戸潤スペシャル『かばん屋の相続』」主演
藤原丈一郎 自信と成長
●特集3
声優を務める映画「ペリリュー -楽園のゲルニカ-」が公開！
板垣李光人 演じて伝える歴史
●特集4
「ワイルド・スピード」吹替版がコンプリート
新録吹替版で“ワイスピ”！
●特集5
Mrs. GREEN APPLEほか、2025年の音楽シーンを総ざらい
あなたのベストアーティストは？
「今年の主役! BEST ARTIST COLLECTION」ほか
●特集6
12/13(土)開幕！ジャパンラグビー リーグワン2025-26
激闘必至リーグワンのナンバーワン
●特集7
ライブ、ドラマ、映画でよみがえる笑顔
中山美穂からの贈り物
●インタビュー
真田ナオキ／渋谷龍太（SUPER BEAVER）／前田拳太郎／中島洋太朗（サンフレッチェ広島）／瀬川琉久（千葉ジェッツ）／アンジェリカ・ヒューストン
（内容は変更になる場合があります）
【商品概要】
「スカパー!TVガイドプレミアム2025年12月号」
●発売日：2025年11月25日（火）※一部、発売日が異なる地域がございます
●定価：730円
●発行：東京ニュース通信社
全国の書店、ネット書店（Fujisan.co.jp＜https://www.fujisan.co.jp/product/1224071/b/2731714/＞ほか）にてご予約いただけます。
【関連サイト】
■東京ニュース通信社が発行する雑誌・書籍・写真集・カレンダーなど各商品の総合情報サイト
TOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞
■スカパー！TVガイドプレミアム／スカパー！TVガイドBS＋CS 公式X
@skp_tvg＜https://x.com/skp_tvg＞