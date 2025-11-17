12月19日公開の「初恋芸人」で映画初主演を飾るtimeleszの原嘉孝が「スカパー!TVガイドプレミアム12月号」の表紙に登場！

株式会社東京ニュース通信社

「TVガイド」などのテレビ情報誌を発刊する東京ニュース通信社は、スカパー！のプレミアムサービス／プレミアムサービス光に対応したオフィシャルTVガイド誌「スカパー!TVガイドプレミアム2025年12月号」を11月25日（火）に発売いたします。全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。

「スカパー!TVガイドプレミアム2025年12月号」（東京ニュース通信社刊）

11月25日に発売される「スカパー!TVガイドプレミアム12月号」の表紙に登場するのは、timeleszの原嘉孝。

timeleszのメンバーとして活躍中の原が、夢と恋に悩む売れないピン芸人を演じた「初恋芸人」。映画初主演となる今作への思い、そして役へのアプローチや演じることへの思いを語ってもらった。

さらに、なにわ男子の藤原丈一郎のインタビューもお届け。池井戸潤が’05～’08年にかけて発表した短編小説のうち4作をWOWOWがドラマ化。藤原は本作で、あるかばん屋の融資を担当する信用金庫の新人職員を演じ、主演を務めている。「役者としての成長につながった」という作品の見どころに迫る。

そのほか、板垣李光人、真田ナオキ、前田拳太郎、渋谷龍太（SUPER BEAVER）のインタビューをはじめ、映画「ワイルド・スピード」シリーズ、ジャパンラグビー リーグワン、中山美穂など、スカパー！ならではの幅広いジャンルを網羅した特集をお届けする。

ラインアップ

●表紙＆特集1

映画「初恋芸人」12/19公開

原嘉孝 役への細かなアプローチ

●特集2

「連続ドラマW 池井戸潤スペシャル『かばん屋の相続』」主演

藤原丈一郎 自信と成長

●特集3

声優を務める映画「ペリリュー -楽園のゲルニカ-」が公開！

板垣李光人 演じて伝える歴史

●特集4

「ワイルド・スピード」吹替版がコンプリート

新録吹替版で“ワイスピ”！

●特集5

Mrs. GREEN APPLEほか、2025年の音楽シーンを総ざらい

あなたのベストアーティストは？

「今年の主役! BEST ARTIST COLLECTION」ほか

●特集6

12/13(土)開幕！ジャパンラグビー リーグワン2025-26

激闘必至リーグワンのナンバーワン

●特集7

ライブ、ドラマ、映画でよみがえる笑顔

中山美穂からの贈り物

●インタビュー

真田ナオキ／渋谷龍太（SUPER BEAVER）／前田拳太郎／中島洋太朗（サンフレッチェ広島）／瀬川琉久（千葉ジェッツ）／アンジェリカ・ヒューストン

（内容は変更になる場合があります）

【商品概要】

「スカパー!TVガイドプレミアム2025年12月号」

●発売日：2025年11月25日（火）※一部、発売日が異なる地域がございます

●定価：730円

●発行：東京ニュース通信社

全国の書店、ネット書店（Fujisan.co.jp＜https://www.fujisan.co.jp/product/1224071/b/2731714/＞ほか）にてご予約いただけます。



【関連サイト】

■東京ニュース通信社が発行する雑誌・書籍・写真集・カレンダーなど各商品の総合情報サイト

TOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞

■スカパー！TVガイドプレミアム／スカパー！TVガイドBS＋CS 公式X

@skp_tvg＜https://x.com/skp_tvg＞