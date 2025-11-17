スカパー!TVガイドBS+CS12月号の表紙に、なにわ男子の藤原丈一郎が登場！ 主演の一人を務めた「連続ドラマW　池井戸潤スペシャル『かばん屋の相続』」の魅力を語る。

株式会社東京ニュース通信社

「TVガイド」などのテレビ情報誌を発刊する東京ニュース通信社は、スカパー！のオフィシャルTVガイド誌「スカパー!TVガイドBS＋CS2025年12月号」を11月25日（火）に発売いたします。全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。

「スカパー!TVガイドBS+CS2025年12月号」（東京ニュース通信社刊）

11月25日発売の「スカパー!TVガイドBS＋CS2025年12月号」に、なにわ男子の藤原丈一郎が登場する。

池井戸潤の短編小説をオムニバスドラマ化した「連続ドラマW 池井戸潤スペシャル『かばん屋の相続』」。藤原は本作で、WOWOWドラマ初出演ながら初主演を務め、信用金庫の新人職員を演じている。「言葉の意味をより追求するようになりました」と語るように、この作品を通して感じたことをたっぷりと語ってもらった。

また、timeleszの原嘉孝のインタビューもお届け。原にとって映画初主演となる「初恋芸人」が12月19日に公開。今年大注目のグループのメンバーとして目まぐるしい中でも変わらぬ芝居への思いを聞いた。

そのほか、板垣李光人、真田ナオキ、前田拳太郎、渋谷龍太（SUPER BEAVER）、かが屋のインタビューをはじめ、映画「ワイルド・スピード」シリーズ、ジャパンラグビー リーグワン、中山美穂など、スカパー！ならではの幅広いジャンルを網羅した特集をお届けする。

ラインアップ

●表紙＆特集1

「連続ドラマW 池井戸潤スペシャル『かばん屋の相続』」主演

藤原丈一郎 一つひとつを大切に紡ぐ

●特集2

映画「初恋芸人」12/19公開

原嘉孝 変化の中でも変わらぬ思い

●特集3

BS10スターチャンネルがBS10プレミアムへパワーアップ！

BS10プレミアムが贈る極上のひととき

●特集4

声優を務めた映画「ペリリュー -楽園のゲルニカ-」が12/5公開！

板垣李光人 時を超えて繋ぐ

●特集5

「真田ナオキ“2025 浅草秋の奏で”」テレビ初独占放送ほか

真田ナオキ 歌と素顔にノックアウト

●特集6

「ワイルド・スピード」吹替版がコンプリート

新録吹替版で“ワイスピ”！

浪川大輔＆川島得愛インタビュー

●特集7

Mrs. GREEN APPLEほか、2025年の音楽シーンを総ざらい

あなたのベストアーティストは？

●特集8

12/13(土)開幕！ジャパンラグビー リーグワン

激闘必至リーグワンのナンバーワン

●特集9

ライブ、ドラマ、映画でよみがえる笑顔

中山美穂からの贈り物

●インタビュー

渋谷龍太（SUPER BEAVER）／前田拳太郎／かが屋／中島洋太朗（サンフレッチェ広島）／瀬川琉久（千葉ジェッツ）／アンジェリカ・ヒューストン

（内容は変更になる場合があります）

【商品概要】

「スカパー!TVガイドBS+CS2025年12月号」

●発売日：2025年11月25日（火）※一部、発売日が異なる地域がございます

●定価：690円

●発行：東京ニュース通信社

全国の書店、ネット書店（Fujisan.co.jp＜https://www.fujisan.co.jp/product/1281682777/b/2731884/＞ほか）にてご予約いただけます。



【関連サイト】

■東京ニュース通信社が発行する雑誌・書籍・写真集・カレンダーなど各商品の総合情報サイト

TOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞

■スカパー！TVガイドプレミアム／スカパー！TVガイドBS＋CS 公式X

@skp_tvg＜https://x.com/skp_tvg＞