スカパー!TVガイドBS+CS12月号の表紙に、なにわ男子の藤原丈一郎が登場！ 主演の一人を務めた「連続ドラマW 池井戸潤スペシャル『かばん屋の相続』」の魅力を語る。
「TVガイド」などのテレビ情報誌を発刊する東京ニュース通信社は、スカパー！のオフィシャルTVガイド誌「スカパー!TVガイドBS＋CS2025年12月号」を11月25日（火）に発売いたします。全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。
「スカパー!TVガイドBS+CS2025年12月号」（東京ニュース通信社刊）
11月25日発売の「スカパー!TVガイドBS＋CS2025年12月号」に、なにわ男子の藤原丈一郎が登場する。
池井戸潤の短編小説をオムニバスドラマ化した「連続ドラマW 池井戸潤スペシャル『かばん屋の相続』」。藤原は本作で、WOWOWドラマ初出演ながら初主演を務め、信用金庫の新人職員を演じている。「言葉の意味をより追求するようになりました」と語るように、この作品を通して感じたことをたっぷりと語ってもらった。
また、timeleszの原嘉孝のインタビューもお届け。原にとって映画初主演となる「初恋芸人」が12月19日に公開。今年大注目のグループのメンバーとして目まぐるしい中でも変わらぬ芝居への思いを聞いた。
そのほか、板垣李光人、真田ナオキ、前田拳太郎、渋谷龍太（SUPER BEAVER）、かが屋のインタビューをはじめ、映画「ワイルド・スピード」シリーズ、ジャパンラグビー リーグワン、中山美穂など、スカパー！ならではの幅広いジャンルを網羅した特集をお届けする。
ラインアップ
●表紙＆特集1
「連続ドラマW 池井戸潤スペシャル『かばん屋の相続』」主演
藤原丈一郎 一つひとつを大切に紡ぐ
●特集2
映画「初恋芸人」12/19公開
原嘉孝 変化の中でも変わらぬ思い
●特集3
BS10スターチャンネルがBS10プレミアムへパワーアップ！
BS10プレミアムが贈る極上のひととき
●特集4
声優を務めた映画「ペリリュー -楽園のゲルニカ-」が12/5公開！
板垣李光人 時を超えて繋ぐ
●特集5
「真田ナオキ“2025 浅草秋の奏で”」テレビ初独占放送ほか
真田ナオキ 歌と素顔にノックアウト
●特集6
「ワイルド・スピード」吹替版がコンプリート
新録吹替版で“ワイスピ”！
浪川大輔＆川島得愛インタビュー
●特集7
Mrs. GREEN APPLEほか、2025年の音楽シーンを総ざらい
あなたのベストアーティストは？
●特集8
12/13(土)開幕！ジャパンラグビー リーグワン
激闘必至リーグワンのナンバーワン
●特集9
ライブ、ドラマ、映画でよみがえる笑顔
中山美穂からの贈り物
●インタビュー
渋谷龍太（SUPER BEAVER）／前田拳太郎／かが屋／中島洋太朗（サンフレッチェ広島）／瀬川琉久（千葉ジェッツ）／アンジェリカ・ヒューストン
（内容は変更になる場合があります）
【商品概要】
「スカパー!TVガイドBS+CS2025年12月号」
●発売日：2025年11月25日（火）※一部、発売日が異なる地域がございます
●定価：690円
●発行：東京ニュース通信社
全国の書店、ネット書店（Fujisan.co.jp＜https://www.fujisan.co.jp/product/1281682777/b/2731884/＞ほか）にてご予約いただけます。
