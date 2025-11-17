顔も、からだも、同じ”肌”。“お肌がホッとする”フェイシャルタオル登場

株式会社VVV

2025年11月17日、株式会社VVV（本社：東京都目黒区／代表取締役：須藤紫音）は、サステナブル・サニタリーブランド〈limerime（ライムライム）〉より、竹由来の新商品「Bamboo Facial Towel（バンブーフェイスタオル）」を発売します。

肌に直接触れるものだからこそ、「お顔もデリケートゾーンも同じ“ひとつの肌”」としてケアしたい--

そんな想いから生まれたのが、このフェイシャルタオルです。

【なぜ、この製品をつくったのか】

一般的な布タオルは、湿気や皮脂が残りやすく、繰り返し使うほど雑菌が増える傾向があります。 さらに毎日の摩擦は、特に敏感な肌に負担をかけやすい--。

limerimeはサニタリー製品開発で培ってきた“肌への配慮”と“衛生性”を日常ケアにも広げたいと考え、「顔にも、からだにも安心して使える清潔な1枚」というコンセプトで本製品を開発しました。

竹由来のシートのなめらかさは、まるでシルクのようなやわらかさ。摩擦を最小限におさえることで、デリケートゾーンにも安心して使える“ホッとする触感”を実現しています。

【市場背景】

使い捨てフェイシャルタオル市場は年平均成長率（CAGR）約11.2%で拡大しており、特にアジア地域では衛生志向・クリーンビューティの潮流が勢いを増しています。

（出典：Proficient Market Insights「Disposable Facial Towel Market Forecast 2024-2034」）

国内でも、大手化粧品メーカーが“摩擦レス美容”や“清潔を保つスキンケア”を打ち出すなど、 衛生と肌負担に配慮したプロダクトが伸びる市場環境が整いつつあります。

こうした背景の中、limerimeは再生力が高くカーボンニュートラルな竹素材を採用しています。 この竹は FSC(R)認証を取得した管理された竹林由来で、環境負荷を抑えながら安定した供給が可能です。 私たちは「肌にも地球にもやさしい、新しい“習慣"」を提案します。

【サブスクリプション提供について】

limerimeのBamboo Facial Towelは、単品購入に加えて、 サニタリー製品と同様のサブスクリプション配送（定期便）に対応します。必要なタイミングで、必要な分だけ、いつも清潔に使える、 “肌が求める生活リズムに合わせた定期ケア”を実現します。さらに、 3カ月定期便で3,000円(税込)以上のお買い上げの場合、送料無料＋15％OFFの特典をご用意。 サニタリー用品との同梱も可能で、「肌に触れるものをまとめて清潔に整えるミニマル習慣」を、よりお得に継続できます。

【商品概要】

商品名： limerime Bamboo Face Towel（ライムライム バンブーフェイスタオル）

発売日： 2025年11月17日

価格： 1,320円（税込）

内容量： 60枚入り

シートサイズ： 25×24cm

素材： 竹繊維（FSC(R)／OEKO-TEX(R)認証取得）

パッケージ： プラスチックフリー紙包装

竹由来のやさしい使い心地のフェイスタオル使い捨てタイプで、布タオルのような雑菌残りの心配がなく、いつでも清潔。 limerimeのフェイスタオルは、天然の竹を原料にした滑らかなシートで、摩擦を抑えながらお肌にやさしくフィットします。メイク落としやふき取り、スキンケアパック、ボディのふき取りなど、毎日のケアを1枚でマルチにサポート。

さらにOEKO-TEX(R)認証取得で、赤ちゃんのデリケートな肌にも安心してお使いいただけます。

お肌にも、環境にもやさしい--limerimeの新しい習慣。

カットしてマルチな使い方も◎

メイク落としなどの拭き取りにも

ローションや美容液を浸して贅沢にケア

パックなどにも応用可

【limerime（ライムライム）について】

「“これでいい”から“これがいい”へ」

limerimeは、竹由来の素材を中心に“からだと地球にやさしい”サニタリー製品を展開するブランドです。 株式会社VVVは、持続可能な製品開発を通じて、より多くの人が健康と環境課題に関心を持つきっかけを届けることをミッションとしています。

【会社概要】

社名：株式会社VVV

所在地：東京都目黒区青葉台 3-18-3 THE WORKS 405

代表者：代表取締役 須藤紫音

【事業内容】

サステナブルなサニタリー用品ブランド「limerime」の企画・販売、フェムテック関連サービスの展開

ECサイト：https://limerime.com

Instagram：https://www.instagram.com/limerime_official/

X：https://x.com/limerimejp

■本件に関するお問い合わせ先

・メディア、協業に関するお問い合せ：info@v-v-v.jp

・一般のお問い合せ：hello@limerime.com