【世界限定500本】『VERSACE（ヴェルサーチェ）』は、ブランド初となるスケルトン仕様の自動巻き腕時計「GRECA EXTREME CHRONO SKELETON」を発売します。

株式会社ウエニ貿易

イタリアのファッションブランド『VERSACE（ヴェルサーチェ）』の腕時計部門における日本総代理店、株式会社ウエニ貿易（本社：東京都台東区、代表取締役社長：宮上光喜）は、ブランド初となるスケルトン仕様の自動巻き腕時計「GRECA EXTREME CHRONO SKELETON」を、2025年11月17日（月）に発売します。世界限定500本です。

「GRECA EXTREME CHRONO SKELETON」 各色世界限定500本

世界限定500本

ヴェルサーチェ初となるスケルトン仕様の自動巻きクロノグラフムーブメントを搭載。

細部に至るまで妥協のないこだわりが詰められた、各色世界限定500本の特別モデルです。

文字盤から覗く精緻なムーブメントは、ヴェルサーチェの時計づくりにおけるこだわりと美学を物語ります。12時位置に配されたメドゥーサヘッド、そしてグレカ模様をモチーフにしたスケルトン文字盤など、ブランドを象徴する意匠が細部にまで精巧に施されています。

裏蓋にもシースルーバック仕様を採用し、時計の両面からムーブメントの動きを堪能することができます。スイス製の自動巻きムーブメントを搭載し、最大巻き上げ時には約41時間のパワーリザーブを誇り、卓越した技術と伝統が融合したタイムピースです。

【商品概要】

■商品名： GRECA EXTREME CHRONO SKELETON

■品番

VE0Y00125(シルバー) 世界500本限定

VE0Y00225(ブラック) 世界500本限定

■価格：各\603,900（税込）

■スペック

スイス製自動巻きムーブメント(Landeron L80 Skelton) / 再生ステンレススチール/ 5気圧防水 / ケースサイズ 43ｍｍ

■発売日：2025年11月17日（月）

■販売場所：ヴェルサーチェ銀座本店 /WORLD WIDE WATCH(https://world-wide-watch.jp/c/brand/vs)

■輸入会社：株式会社ウエニ貿易

VE0Y00125

VE0Y00225

■VERSACE(ヴェルサーチェ)

ヴェルサーチェは、1978年に設立したイタリアのファッションブランドです。ヴェルサーチェの象徴であるメドゥーサやグレカ模様をデザインのアクセントとして取り入れ、「伝統」と「情熱」を表現したコレクションを多く展開。ヴェルサーチェの時計は、スイスメイドの高度な技術と品質で生産されています。

■VERSACE Watchの特徴

1．『クラシカル×モダン』完璧なバランスのデザイン

ヴェルサーチェウォッチはクラシカルとモダンの完璧なバランスでデザインされており、スイスメイドの高度な技術と品質で生産されています。

2．シンボルの『メドゥーサ』

ヴェルサーチェのシンボルでもあるメドゥーサ。ギリシャ神話を思わせるこのマークは強く美しい女性の象徴ともいえます。

3．シンボルの『グレカ模様』

ヴェルサーチェブランドのシンボリックモチーフとして多用されるグレカ模様は、古代ギリシャ風雷紋の装飾帯です。「グレカ」とはイタリア語でギリシャを意味します。

■日本輸入総代理店：ウエニ貿易

時計・コスメ・服飾の分野を中心に取り扱うファッション専門商社。

アメリカの「タイメックス」、イタリアの「ヴェルサーチェ（時計）」「フルラ（時計）」、ドイツの「アディダ スオリジナル（時計)」「ツェッペリン」、イギリスの「ヘンリーロンドン」など、海外の有名腕時計ブランドを数多く取り扱っています。百貨店、セレクトショップ、家電店等、各種専門店まで幅広いチャネルに精通し、全国800法人、8000店舗とのお取引を誇るブランド流通のリーディングカンパニーです。