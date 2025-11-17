【開示事項の経過】株式会社エデンの株式譲渡契約の締結及び第１回株式譲渡実行に関するお知らせ

AIフュージョンキャピタルグループ株式会社

当社は、2025年5月14日付「株式会社エデンの株式取得（子会社化）についての基本合意書締結に関するお知らせ」、並びに2025年6月30日付「（開示事項の経過）株式会社エデンの株式譲渡契約の締結日及び第１回株式譲渡実行日の変更に関するお知らせ」にて開示の通り、株式会社エデン（以下「対象会社」）の株式を取得し子会社化することについての基本合意書の締結を決議し、当社の子会社であるミライキャピタルホールディングス株式会社（以下「MCH」）とともに、対象会社の株式譲渡契約（以下「本契約」）の締結及び第１回株式譲渡（以下「第１回譲渡」）実行の準備を進めてまいりましたが、本日、当初と異なる段取りにて本契約の締結および第1回譲渡の実行を決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1. 変更の理由

当社は、基本合意書の締結後、2025年5月中旬より買収監査を実施し、本契約の締結及び第1回譲渡の実行については、一般社団法人日本暗号資産等取引業協会（以下「JVCEA」）による対象会社の第二種会員取得の審査・処理を待って実施することを予定しておりました。JVCEAの第二種会員取得について、既に入会申請は実施済ですが、本日時点でJVCEAによる審査・処理待ちの状況となっております。当社グループによる対象会社の子会社化は、当社による適時開示により既に公知情報となっており（株式譲渡を前提としたJVCEA第二種会員取得）、親会社となる予定であるMCHが対象会社株式の40％を先行して取得し、暗号資産交換業者にて取締役経験を有する当社常務取締役兼MCH代表取締役である八角大輔が対象会社の代表取締役、及び、同じく暗号資産交換業者にてAML/CFT担当取締役経験を有するMCH執行役員の阿部貴義が対象会社の取締役に就任することにより、JVCEA第二種会員取得及び暗号資産交換業としての金融庁登録申請を円滑に進めるため、第1回株式譲渡の決議を致しました。

なお、今後予定される第2回株式譲渡実行の方針に変更はございません。

2. 変更の内容[表: https://prtimes.jp/data/corp/165274/table/13_1_02ccc6e54b3b8a973872a60f48008461.jpg?v=202511180626 ]3.株式会社エデンの概要4.今後の見通し

当社グループでは、これまでに累計約4億円のビットコインを購入済であり、また新株予約権により暗号資産への投資を目的とした資金約10億円を調達済であるほか、2025年6月17日付「保有暗号資産運用事業の開始に関するお知らせ」にて開示の通り、保有暗号資産の運用も実施しております。

さらに2025年10月31日付にてMCHの子会社であるミライウェルスマネジメント株式会社にて暗号資産レンディングプレミアムサービス「RENKIN」のサービス提供も開始しております。

対象会社が暗号資産交換業者としての登録を完了し、対象会社の株式取得（子会社化）が完了した後には、当社グループでは上記のレンディング事業のほか、プロ投資家向けトークン販売事業やIEO事業等も手掛けることが可能になります。

本件による当社の連結業績への影響など、今後公表すべき事実が生じた場合には、速やかに開示いたします。