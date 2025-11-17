¡í¾µ¤±·Ñ¤°¼Ô¡í ¤«¤é ¡íÅÁ¤¨¤ë»Õ¡í ¤Ø ¨¡¨¡ ¹ÃÑÉ»Õ¡Ø¾µ¸¡Ù¡¢·Ñ¾µ¤È³×¿·¤òÂÎ¸½¤¹¤ë½éºîÉÊÈ¯É½
ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¹©·Ý¡¦¹ÃÑÉÀ½ºî¤Ë¤ª¤¤¤ÆÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÂè°ìÀþ¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿´ÝÉð»º¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¼¯»ùÅç¸©»§ËàÀîÆâ»Ô¡ËÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹ ÅÄ¥Î¾å¸°ì¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¹ÃÑÉ»Õ¤È¤·¤Æ¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¾¹æ¡Ö¾µ¸¡Ê¤·¤ç¤¦¤±¤ó¡Ë¡×¤ò¹æ¤·¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ò´§¤·¤¿½é¤ÎºîÉÊÈ¯É½¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¸Å¤è¤ê¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö»Õ»ñÁê¾µ¡Ê¤·¤·¤½¤¦¤·¤ç¤¦¡Ë¡×¤ÎÀº¿À¨¡¨¡"³Ø¤Ó¡¢·Ñ¤®¡¢¿Ê²½¤µ¤»¤ë"¤È¤¤¤¦ÈþÆÁ¤ò¶»¤Ë¡£
¡Ö¾µ¸¡×¤È¤¤¤¦¹æ¤Ë¤Ï¡¢»Õ¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤Àµ»¤ÈÀº¿À¤ò¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤ÏÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¼é¤ë¤Ù¤ÅÁÅýÊ¸²½¤ò¼¡Âå¤Ø¤È·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤¯·è°Õ¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÃÎ¸«¤È¾ðÇ®¤òÌ¤Íè¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤°¤¿¤á¤Ë¡¢¾µ¸¤Ïº£²ó¡¢¼«¿È¤ÎÌ¾¤ò´§¤·¤¿»°ÎÎ¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¹ÃÑÉ¤òÀ½ºî¡£
»§Ëà¹ñ°ìµÜ¡¦¿·ÅÄ¿À¼Ò¤Ë¤Æµ§´êº×¤ò·Ð¤Æ´°À®¤·¤¿¤³¤ì¤é¤Î¹ÃÑÉ¤Ï¡¢"¼õ¤±·Ñ¤°¼Ô"¤È¤·¤Æ¤ÎÀÀ¤¤¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëºîÉÊ·²¤Ç¤¹¡£
¾µ¸ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¹ÃÑÉ»Õ¡¦¾µ¸¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¹©·Ý¤Ë¤ª¤±¤ëµ»¤ÈÈþ¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤ÇËá¤¾å¤²¡¢¤½¤³¤Ë¸½ÂåÅª¤ÊÂ¤·Á´¶³Ð¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿"¿·¤¿¤Ê¹ÃÑÉ·Ý½Ñ"¤Ç¤¢¤ë¡£
¸ÅÍè¤Îµ»Ë¡¤òÃé¼Â¤Ë¼õ¤±·Ñ¤®¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¹½À®¡¦¿§ºÌ¡¦ÁÇºà¤Î°·¤¤¤Ë³×¿·¤ò¸«¤»¡¢½Å¸ü¤Ç¤¢¤ê¤¬¤Ê¤é¤â¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤¿ÀÅëí¤òÃ¹¤¨¤ë¡£
¤½¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ëÉü¸Å¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÅÁÅý¤òÀ¸¤«¤·¡¢³×¿·¤òÀ¸¤à¡×¤³¤È¤½¤Î¤â¤Î¤¬Èþ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¾µ¸¤Î¿®Ç°¤Î·ë¾½¤Ç¤¢¤ë¡£
Âç¹ÃÑÉÅ¸¼¨¡Ô·Ñ¡Õ～¾µ¤òÅ»¤¦°Ò »Õ¤¬½É¤¹¸Ø¤ê～
ËÜÅ¸¤Ï¡¢¹ÃÑÉ»Õ¡Ö¾µ¸¡×¤ÎÌ¾¤ò´§¤·¤¿½é¤Î¸ø¼°È¯É½Å¸¡£
¡Ö¾µ¸¡×ºîÉÊÂ¾¡¢¹ÃÑÉ¹©Ë¼´ÝÉð¤ÎÍÌ¾Éð¾¹ÃÑÉ¤Ê¤É30ÎÎ°Ê¾åÅ¸¼¨Í½Äê¡£
²ñ´ü¡§2025Ç¯11·î20Æü¡ÊÌÚ¡Ë～21Æü¡Ê¶â¡Ë
20Æü17»þ30Ê¬～21»þ00Ê¬
21Æü10»þ00Ê¬～21»þ00Ê¬
¡Ê18»þ10Ê¬～19»þ00Ê¬¤Þ¤ÇÍÎÁ¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ë
²ñ¾ì¡§¿ÀÅÄÌÀ¿À¶Æâ Ê¸²½¸òÎ®´Û EDOCCO STUDIO¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è³°¿ÀÅÄ2-16-2¡Ë
Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ
¼çºÅ¡§´ÝÉð»º¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¹ÃÑÉ¹©Ë¼ ´ÝÉð¡Ë
¶¨»¿¡§³ô¼°²ñ¼ÒCoCoRo
ÆÃÊÌÂÐÃÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¡§¡ÖTSUNAGU SESSION ー »Õ»ñÁê¾µ¤Î¸ÝÆ° ー¡×
Âç¹ÃÑÉÅ¸¡Ô·Ñ¡Õ¤Î¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
Æü»þ¡§2025Ç¯11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë18:10³«¾ì¡¿18:30³«±é
³«¾ì¡§Æ±¾å
ÅÐÃÅ¼Ô¡§¹ÃÑÉ»Õ ¾µ¸¡Ê´ÝÉð»º¶È³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡À¼Í¥ ºå¸ýÂç½õ¡Ê¡Øµ¡Æ°Àï»ÎV¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¥¦¥Ã¥½¡¦¥¨¥ô¥£¥óÌò¡Ø¶äº²¡Ù»ÖÂ¼¿·È¬Ìò Â¾¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¥¢¥¯¥·¥ç¥óÇÐÍ¥·ó±é½Ð²È Æ£ÅÄ¤±¤ó¡Ê¡Ê³ô¡Ë¥ïー¥µ¥ëNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡Ù
¡¡¡¡¡¡¡¡¡ØË½¤ì¤óË·¾·³¡Ù¡ØÁ¬·ÁÊ¿¼¡¡Ù¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î±Ç²è¡¦±ÇÁüºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡£¡Ë
¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡§¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥Óー¥È¥Ü¥¯¥µー KAIRI
¥Á¥±¥Ã¥È¡§VIP¥·ー¥È¡Ê15ÀÊ¸ÂÄê¡Ë3,000±ß¡¿¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ê50Ì¾¸ÂÄê¡Ë2,000±ß
ÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡§https://uedskev2sn.evesta.tokyo/web/portal/1169/event/15084
ÅÁÅý¤ÈÁÛÁü¤¬¸òº¹¤¹¤ëÆÃÊÌÂÐÃÌ¥¹¥Æー¥¸¡£
¡Ö¹ÃÑÉ¡×¡Ö¥«¥ë¥Á¥ãー¡×¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¾µ¸¤¬¸ì¤ë"»Õ¤È¤·¤Æ¤Î³Ð¸ç"¤È¡¢É½¸½¼Ô¤¿¤Á¤¬´¶¤¸¤ë"ÁÏÂ¤¤Î¸ÝÆ°"¤¬¶¦ÌÄ¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¥Èー¥¯¡§¡Ö»ø¤È³ÊÆ®²È¤ËÄÌ¤¸¤ë"Éð»ÎÆ»¤È³Ð¸ç"¡×
Âç¹ÃÑÉÅ¸¡Ô·Ñ¡Õ¤Ç³«ºÅ¡¡¸½Âå¤ÎÉð»ÎÆ»¤òÂÎ¸½¤¹¤ë³ÊÆ®²È¤¿¤Á¤¬¸ì¤ëÆÃÊÌÂÐÃÌ¡£
Æü»þ¡§2025Ç¯11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë12:30～
ÅÐÃÅ¼Ô¡§µÈÅÄ½¨É§¡Ê¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¸ÞÎØ½ÀÆ»¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¦¥Ñー¥¯24½ÀÆ»ÉôÁí´ÆÆÄ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¿ÜÆ£¸µµ¤¡ÊWORLD ORDER¡¿¸µÁí¹ç³ÊÆ®²È¡¦K-1¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡Ë
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¾µ¸¥³¥á¥ó¥È
ËÜÅ¸¼¨²ñ¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëºîÉÊÈ¯É½¤ËÎ±¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¤¤Þ¡¢¤³¤Î¹ñ¤¬¼º¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Îº²¡×¤òÌä¤¤Ä¾¤¹¾ì¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢Ì¤Íè¤òÀ¸¤¤ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤¿"¶¶"¤È¤Ê¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¡ÖÂç¹ÃÑÉÅ¸¡Ô·Ñ¡Õ¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤«¤³¤ÎÁÛ¤¤¤Ë¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¶¦ÌÄ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¼èºà¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
´ÝÉð»º¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¹ÃÑÉ¹©Ë¼ ´ÝÉð¡Ë
ËÜ½êºßÃÏ¡§¼¯»ùÅç¸©»§ËàÀîÆâ»ÔÅòÅçÄ®2-1-15¡Ê1F¡Ë
TEL¡§03-5256-4618
MAIL¡§marutake@yoroi.co.jp
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.yoroi.co.jp