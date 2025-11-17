新刊『精神科医が教える AIメンタルケア入門』AIでのメンタルケア、正しく知って、安全に使おう

株式会社翔泳社

株式会社翔泳社（本社：東京都新宿区舟町5、代表取締役社長：臼井かおる）は、書籍『精神科医が教える AIメンタルケア入門』（益田 裕介、株式会社Kaien／著）を2025年11月17日に発売します。本書は、精神科医がAIを安全にセルフケアに使う方法をわかりやすく教える1冊です。

人気精神科医が教える、AI依存のリスクを避け安全にセルフケアする方法

ChatGPTやGeminiといった生成AIの利用が日常のものとなり、「誰にも言えないモヤモヤもAIになら相談できるかも」と考える人が増えています。AIは、メンタル不調の改善や問題解決の有効なツールになる一方で、使い方を誤れば依存・妄想・孤立などの危険性も生じると指摘されています。

本書は、登録者数69.5万人の人気YouTubeチャンネルを運営する精神科専門医の益田裕介氏が、豊富な臨床経験と自らの実践に基づき、AIをメンタルのセルフケアに安全に活用する方法を解説します。AIに相談するメリットとデメリットを正しく理解し、自身の価値観や感情の整理、新しい視点や気づきを得るための具体的な対話方法を、豊富なプロンプト例とともに紹介します。

また、メンタル不調が起きる理由や、よくなる（治癒する）とはどういう状態なのか、それに向けて何が必要となるのかなど、メンタルケアの本質的な理解につながる内容も解説します。

▼こんな人におすすめ

・AIに愚痴ったり相談しているけれど、このまま続けて問題ないか知りたい

・悩みやつらさを誰かに話したいけど、相談できる人がいない

・家族や友人がAIとの会話にはまっていて、ちょっと心配

・AIを利用している患者・当事者への接し方に悩む専門職の方

■書籍概要

『精神科医が教える AIメンタルケア入門』

著：益田 裕介、株式会社Kaien

監修：田中 秀宣

発売日：2025年11月17日

定価：2,200円（本体2,000円＋税10%）

仕様：A5・240ページ

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798193564



全国の書店、ネット書店などでご購入いただけます

・翔泳社の通販 SEshop: https://www.seshop.com/product/detail/27215

・Amazon: https://www.amazon.co.jp/dp/4798193569

■目次

はじめに

プロローグ はじめてのAIメンタルケア

第1章 AIメンタルケアを始める前に【準備編】

01：「心」って何だろう？

02：「治癒」のために何を目指す？

03：メンタル不調改善の基本とは？――3つの治療法

04：どんなAIを使えばいいの？

05：AIって何が得意なの？

06：「今の自分」を知るセルフモニタリング

07：マインドフルネス時間別、おすすめのAIメンタルケア

第2章 まずは使ってみよう【AIメンタルケア初級編】

01：AIに何を話せばいいの？

02：AIを家庭教師にしてみよう

03：年代ごとに起こりやすい悩みをAIに相談してみよう

04：AIに質問する時のコツはある？

第3章 AIに聞いても「答え」が出ない時は？

01：AIは相談には乗るけれど、決めてはくれない――トロッコ問題

02：納得して決断するために必要な「パーソナル哲学」

03：目指すゴールは「仕方がない」「生まれてきてよかった」

04：ゴール到達は難しく、時間がかかる

第4章 AIに質問させて「自分」を知ろう【AIメンタルケア中級編】

01：自分史を作ろう――幼少期の自分を振り返る

02：自分史を作ろう――思春期の自分を振り返る

03：家族の生い立ちについて知ろう

04：「自分」について整理しよう――パーソナル哲学の獲得

05：自分の価値観を確認するための質問

第5章 AI依存の予防と対策

01：AI彼氏が一番の理解者？――AI依存症

02：AIが新たな病気を作り出す？――AI誘発性精神病

03：なぜ、AI依存症やAI誘発性精神病になるのか？

04：AI依存を防ぐためにできること

05：身近な人がAI依存になりそうな時は？

第6章 AIで精神療法をやってみよう【AIメンタルケア上級編】

01：精神療法をメンタルケアに役立てよう

02：自分の考えが偏っている気がする時――AI認知行動療法

03：心を落ち着けたい時――マインドフルネス

04：不安や恐怖が大きくてつらい時――AI暴露療法

05：怒りが抑えられない時――AIアンガーマネジメント

06：自分を責めすぎてしまう時――AIセルフコンパッション

07：断りたいのに、うまく「NO」が言えない時――AIアサーション

08：自分のつらさの原因を深く知りたい時――AI精神分析療法

09：人間関係がうまくいかない時――AI対人関係療法

10：家族の関係を見直したい時――AI家族療法

11：みんなで話し合って解決の糸口を見つけたい時――AIオープンダイアローグ

12：AIを使って精神医学を学ぼう――状態・疾患別プロンプト例

エピローグ AIメンタルケアの未来

おわりに

付録：AIメンタルケアにまつわるQ&A

■著者プロフィール

益田 裕介（ますだ・ゆうすけ）

早稲田メンタルクリニック院長。こころのリワークセンター大阪本町監修者。精神保健指定医、精神科専門医・指導医。防衛医大卒。防衛医大病院、自衛隊中央病院、自衛隊仙台病院（復職センター兼務）、埼玉県立精神神経医療センター、薫風会山田病院などを経て、早稲田メンタルクリニックを開業。主な著書は『精神科医が教える 親を憎むのをやめる方法』（KADOKAWA）、『眠れなくなるほど面白い 図解 メン

タルの話』（日本文芸社）など。メンタルについてのあらゆる疑問をわかりやすく解説するYouTubeチャンネルの登録者数は69.5万人を超える。

●精神科医がこころの病気を解説するCh

https://www.youtube.com/@masudatherapy



株式会社Kaien（カイエン）

障害者雇用支援の専門機関。15年、300社を超える採用支援実績により培った採用に関する専門性とネットワークを活用し、企業の障害者の法定雇用義務の達成や、ダイバーシティの推進に向けた採用支援サービスを提供。2025年4月、精神科医・益田裕介監修のもと「こころのリワークセンター」事業を開始。

●https://www.kaien-lab.com/

■監修者プロフィール

田中 秀宣（たなか・ひでのり）

ハーバード大学CBS-NTT「知性物理学（Physics of Intelligence）」プログラムを率い、米国NTT Research, Inc. にて「Physics of AI」グループリーダーを務める。2014年、京都大学理学部物理系を卒業後、渡米。2018年、ハーバード大学で博士号を取得。スタンフォード大学研究員を経て、2020年より米国NTT Research, Inc.にて研究グループリーダーを務め、ハーバード大学脳科学センターにて「知性物理学（Physics of Intelligence）」プログラムを立ち上げる。現在は、人工知能・脳神経科学・心理学を物理学の視点から統一的に理解する、新しい学際分野「知性物理学」の創出に取り組んでいる。