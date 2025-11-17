AOKI＆イタリアの名門生地ブランドREDA社コラボオリジナル企画生地コレクション「MOVIMENTO（モビメント）」始動

株式会社AOKI

株式会社AOKI（代表取締役社長：青木彰宏）は、160年の歴史を持つイタリアの名門生地ブランド・REDA社の上質なウール素材をAOKIオリジナルで企画した生地コレクション「MOVIMENTO（モビメント）」を開始しました。そしてこの度、本コレクションから「金のスーツ」「着回しクロススーツ」の販売を開始。

身体に馴染むしなやかさと、動きの中でうまれる上品な光沢感が特長の本商品は、AOKIの店舗ならびにオンラインショップで販売しております。

AOKI公式オンラインショップ（商品ページ）：https://www.aoki-style.com/shop/itemList/?keyword=REDACollaboration

■AOKI＆REDA社オリジナル生地を使用した特別な一着が登場！

ビジネスウェア専門店のAOKIでは、この秋「SUITing.(スーティング)。スーツの技術で働くを新しく」をテーマに、働き方や働く服の変化に柔軟に対応できるラインナップを豊富に取り揃えております。

この度開始した「MOVIMENTO」は、160年の歴史を持つイタリアの名門老舗生地ブランド・REDA社がAOKIのために織り上げたオリジナル生地コレクションです。

今回、本コレクションから販売を開始した商品は、お客様のライフスタイルに合わせてお選びいただけるよう「金のスーツ」と「着回しクロススーツ」の2パターンをご用意しました。

ワンランク上の着こなしを楽しむ「金のスーツ」に採用した生地は、REDA社のハイグレードラインウールSuper150‘sにストレッチ機能を付加する等、オリジナリティのある素材です。

上下で別アイテムとの着回しも可能な「着回しクロススーツ」に採用した生地は、ハリ・コシと上品な光沢感が特長の生地をベースにストレッチ機能を付加し、別アイテムとも組み合わせが楽しめる素材感が特長です。

AOKIではこれからも、お客様のライフスタイルを彩る商品の企画・販売に力を尽くしてまいります。

AOKI＆REDAコラボスーツ商品概要

■金のスーツ（REDA）

１.AOKI＆REDAオリジナル生地 SUPER150’sウールの上質な素材感

超極細のSUPER150’sウール素材を使用。REDA社のハイグレードラインウールにストレッチ機能を付加しました。上質さが際立つ滑らかで柔らかな肌触りと、見る角度によって表情を変える艶やかな光沢感が特長。機能性・革新性を兼ね備えた「MOVIMENTO」のオリジナル素材です。

２.AOKIが培ってきたものづくりの技術を結集した一着

AOKIが培ってきた立体縫製技術とアイロンワークで、体に吸い付くような快適な着心地を追求しました。表地をふんだんに使用した台場仕様により、内ポケットに名刺入れなどを入れても型崩れしづらい一着です。

■着回しクロススーツ（REDA）

１.AOKI＆REDAオリジナル生地 ハリ・コシがあり汎用性高く使える素材感

REDA社のハリ・コシと上品な光沢感が特長の生地ににストレッチ機能を付加。別アイテムとも組み合わせが楽しめる素材感が特長です。

２.さまざまなコーディネートが楽しめる仕様

芯地（スーツの骨組み）や肩パッド等の副資材を軽量化。

ものづくりの技術を生かした「きちんと感」がありながらも、ストレッチ性のあるやわらかな着心地と動きやすい肩回りを実現しました。

ビジネスパーソンにとってスタンダードであるセットアップスタイルはもちろん、ジャケットやパンツはそれぞれ単品でも着用でき、さらにTシャツやセーター、他のパンツ等と組み合わせることで着こなしの可能性が大幅に拡がります。

https://prtimes.jp/a/?f=d11795-1117-d8cb6eea49395dd1c4e0b869b3a0fb26.pdf