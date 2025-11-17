ファミマオンライン「ファミマツケン福袋」目標比138%超えで大好評！「3」「8」を並べて“さんば！”に！？ 上様おすすめ「でっかいトランプ」絵札の仕掛けを紹介～11月24日（月）まで予約抽選受付中～

写真拡大 (全2枚)

株式会社ファミリーマート

　株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：細見研介）は、継続して取り組んでいる5つのキーワードのうち「たのしいおトク」、「『あなた』のうれしい」の一環として、年末年始キャンペーンのアンバサダーに就任した松平健さんの「ファミマツケン福袋」が受付開始から４日間で目標対比138(サンバ）%超えと大変ご好評をいただいていることをお知らせいたします。




■「ファミマツケン福袋」申込殺到中！


松平さんおすすめのトランプの「3」「8」を並べると「さんば！」になる仕掛けが！？





　年末年始キャンペーンのアンバサダーに就任した松平健さんのファミリーマートオリジナルグッズを詰め合わせた「ファミマツケン福袋」を、ファミマオンラインにて11月11日（火）から抽選申込の受付を開始しました。発表直後から話題となり、受付開始日から4日でお申込件数はめでたく目標対比138（サンバ）%を超えました。


　松平さんのおすすめグッズは、通常のトランプカードよりも一回り大きなサイズの「ファミマツケンでっかいトランプ」です。J～KやJOKER2種にはこだわった特別なデザインをご用意しています。さらに、マツケンデザインならではのお楽しみとして、「3」と「8」にも、並べると「さんば！」になる仕掛けを施すなど、手元で並べて楽しめる仕掛けもございます。抽選申込は11月24日（月）までとなりますのでお忘れなく。



抽選申込期間：～2025年11月24日（月）23:59


当選結果通知日：2025年11月26日（水）※順次メールにてご連絡します。


商品受取日：2026年1月1日（木）10：00～1月14日（水）23：59



【「ファミマツケン福袋」抽選申込はこちら】


https://famima-online.family.co.jp/item?itemCode=100157486379331030


※お1人様1回まで（1個まで）ご応募いただけます。


※応募者多数の場合は抽選での販売となります。



【ファミマツケン福袋：内容詳細】




【商品名】ファミマツケン ステンレスタンブラー


【素材】ステンレス


【数量】１つ


【サイズ】φ86×125mm　※内容量450ml


【内容】高級感あふれるゴールドボディに、マツケンの名前と芸紋を冠した特別デザインのステンレスタンブラーです。保温・保冷性能で、コーヒー・お茶・冷たい飲み物も適温をキープできます。マツケンファン必携のアイテムです。




【商品名】ファミマツケン でっかいトランプ


【素材】紙


【数量】１セット（4種13枚＋ジョーカー2枚）


【サイズ】W100×H140mm


【内容】マツケンのオリジナルデザインを施した大きいサイズのトランプです。通常のトランプカードよりも大きなサイズで、インパクト抜群です。


3と8（サンバ）やJ～Kにはマツケンデザインが施され、JOKER2種にはこだわった特別なデザインがあります。


トランプとしての実用性はもちろん、お部屋のインテリアアイテムとしても飾ることが可能です。




【商品名】ファミマツケン ランチョンマット


【素材】PP


【数量】１枚


【サイズ】W350×H250mm


【内容】鮮やかなゴールドカラーの背景に、マツケンの笑顔が輝くデザインのランチョンマットです。毎日の食事の時間をより楽しく、いつもの食事を華やかに演出します。いつもの食事をカーニバルに！！




【商品名】 3000円相当のクーポン冊子


【素材】紙


【数量】1冊


【内容】クーポン3000円相当割引券


　・ファミチキ／ファミチキレッド200円引き5枚


　・おむすび100円引き7枚


　・デザート100円引き7枚


　・パン100円引き6枚


【有効期限】


2026年5月31日（日）まで


※クーポンの使用方法など詳細は、実際の券面をご確認ください。



■松平健さん直筆サインもしくは“10,000円相当”のファミマポイントが当たる！


　おまけとして「ファミマツケン福袋」についてくる「おみくじ開運カード」には、500個に1個の確率で10,000円相当の「ファミペイギフトカード」、3,000個に1個の確率で松平健さんの直筆サインが入っています。


　ファミマのアプリ「ファミペイ」で、「ファミペイギフトカード」に印刷されている二次元コードを読み込む、もしくは印字されているギフトコードを入力することで、ファミペイ残高に10,000円相当のファミマポイントがチャージされます　


ファミマの福袋で2026年最初の運だめしはいかがでしょうか。




【景品名】ファミマツケン おみくじ開運カード


【素材】紙


【数量】1枚（全6種からランダムで1枚）


【サイズ】約W63×H89mm


【内容】マツケンのオリジナル開運カードで、華やかなデザインとともに、あなたの運気を引き寄せるパワフルなアイテムです。


全6種、どれが当たるかは運次第。


※直筆サイン入りカードや、ファミマポイント1万円分のコード付きカードが入っている場合があります。


※画像はイメージです。


※注文方法詳細はこちらよりご確認ください。(https://famima-online.family.co.jp/guidance)



　ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。