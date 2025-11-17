首都圏の輸送を支える地下鉄の路線と車両を詳しく解説！ 大きなカラー写真で分かりやすいビジュアルガイド『首都圏の地下鉄2026』を発売！

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループで航空・鉄道分野などのメディア事業を手掛けるイカロス出版株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山手章弘）は、イカロスMOOK『首都圏の地下鉄2026』を2025年11月17日に発売いたしました。

■首都圏の地下鉄に着目したムックを改訂

東京都心の地下に網の目のように張り巡らされた地下鉄網は、首都圏の移動になくてはならない存在です。多くは神奈川・埼玉・千葉各県を走る鉄道と相互直通運転を行い、郊外からの通勤・通学の利便性を高めています。そんな首都圏の地下鉄を、路線ごとに詳しく解説したムックを2023年の発売から2年半ぶりに改訂した、2026年版の発売になります。

■大きなカラー写真で地下鉄車両を掲載

本書はビジュアルガイドと位置付け、各路線の専用車両と、直通運転で乗り入れてくる車両を大きなカラー写真で掲載しています。写真は2023年版からすべて変更しています（一部コラムを除く）。各路線の車両には詳しい解説を掲載し、見て楽しく、読んで理解を深められる内容です。また、巻末には2025年度の引退が予定している東京メトロ8000系と、そのルーツにあたる6000系、7000系を掲載。「地下鉄らしい電車」として一時代を築いたグループを振り返ります。

■本誌は以下のような方におすすめです

- 地下鉄が好きな方- 通勤電車が好きな方- 身近な電車が好きなお子さん、お孫さんがいらっしゃる方

■誌面イメージ

路線ごとに分類し、まずは路線について、路線図や略年表とともに解説しています。

路線解説に続いて、その路線用の車両を形式ごとに、大きなカラー写真とともに掲載しています。

直通運転で乗り入れてくる車両も、形式ごとに掲載しています。

■もくじ

巻頭グラフ：都市の呼吸（撮影：大鶴倫宣）

東京地下鉄（東京メトロ）

銀座線（1000系）／丸ノ内線（2000系・02系）／日比谷線（13000系）／東西線（15000系・07系・05系）／千代田線（16000系）／有楽町線・副都心線（17000系・10000系）／半蔵門線（18000系・08系・8000系）／南北線（9000系）

東京都交通局（都営地下鉄）

浅草線（5500形）／三田線（6500形・6300形）／新宿線（10-300形）／大江戸線（12-600形・12-000形）

横浜市交通局（横浜市営地下鉄）

ブルーライン（4000形・3000形）／グリーンライン（10000形）

埼玉高速鉄道

埼玉スタジアム線（2000系）

横浜高速鉄道

みなとみらい線（Y500系）

営団6000系・7000系・8000系ショートヒストリー

■書誌情報

誌名：首都圏の地下鉄2026

発売日：2025年11月17日(月)

仕様：B5判 / 146ページ

定価：2,420円（本体2,200円＋税10％）

ISBN：978-4-8022-1673-9

◇イカロス出版の書籍情報ページ：https://books.ikaros.jp/book/b10146323.html

