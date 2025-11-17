効果的なテレアポ手法セミナー アポイント獲得までの成功術！【3社共催/無料】
テレアポと聞くと、「アナログ」、「根性主義」、「きつい」といった、悪いイメージを想像する方も多いのではないでしょうか？
しかし、短期間で急成長する際には、テレアポほど効率の良いものはありません。
実際、テレアポは米シリコンバレーのITスタートアップ企業でも頻繁に使われている新規開拓手法です。
また、日本においても、テレアポで急成長を果たし、創業より十数年で東証一部上場を果たした企業もございます。
本セミナーでは、「テレアポ」をテーマに
・アウトソーサーの経験を踏まえたテレアポの有効性
・テレアポに活用できる企業データ
・コンピュータと電話を連動させたシステム「CTI」の導入によってアポイント数を最大5倍に引き上げるノウハウ
などについて、詳しく解説していただきます。
根性主義、きついといったイメージのテレアポの手法を本セミナーで見直しませんか？
11/13(木)～12/10(水)までの配信のとなりますので、この機会にぜひお申込みください。
講師紹介＆セミナー概要
第1部：テレアポ施策の最新動向 -現代の営業活動おいて、テレアポを最大限有効活用するために-
株式会社イクイップ
株式会社イクイップ(Equip.inc) 代表取締役
魚谷恵里沙
富山県出身。大学卒業後、新卒でDeloitteグループ入社し、人事コンサルティング業務に従事。
2015年に、株式会社イクイップを設立し、テレマーケティング代行『ビズコール』のサービス提供を開始。累計1,100社以上のマーケティング・テレアポ代行に従事。
(https://www.xn--cckud4cucw96tr81e.jp/)
【セミナー概要】
過去10年以上に渡り、累計1,100社超のアウトソーサーとして、電話営業/テレアポをサポートしてきた株式会社イクイップ。
このセミナーでは、代表の魚谷が、過去と現在、そして未来の営業活動における重要指標について改めて振り返り、テレアポの有効性や、成果を最大限伸ばすために必要な枠組みを、「明日の営業現場からすぐに使える！」ことをテーマに、わかりやすくご紹介いたします。
第2部：テレアポに活用できる企業データのご紹介
株式会社ナビット
中嶋 雄吾
2001年1月に設立。
「のりかえ便利マップ」を開発した会社として生まれ現在では各種データベースを幅広く扱っている。
特に、当社が展開する法人電話帳データは、全国約680万件の法人データを収録しており更新性、 網羅性、利便性を評価いただき大手検索エンジンの基データとしてご活用いただいている。
【セミナー概要】
テレアポの成果に伸び悩んでいませんか？
本セミナーでは、ナビットが保有する85種類のデータベースを活用し、テレアポリストなどをどのように行うか、具体的な事例とともに解説いたします。
特に、法人電話帳や地域特派員（SOHO）の調査データを活用することで、「決裁者への直接アプローチ」が可能になる手法をご紹介いたします。
「効率的にアポを取りたい」という方に最適な内容です。
▼こんな方におすすめです。
・営業部門でテレアポや新規開拓に課題を感じている方
・マーケティングや販促部門で効果的なリストを探している方
・競合企業の動向をリサーチしたい方
・企業へのアプローチを強化したい方
第3部：電話営業のアポイント数が増える！ ～成果を上げるCTIの活用法～
株式会社Widsley
インサイドセールスマネージャー
宮崎将成
新卒で大手印刷会社に入社後、事業部で最大規模の顧客を担当し社長賞を受賞。その後株式会社ネオキャリアに転職し、中途人材紹介領域の営業、マーケティング、組織作りに従事。新拠点立ち上げから組織拡大を行い、1年目から黒字を実現。現在は株式会社Widsleyにてインサイドセールスのマネージャーとして組織立ち上げ、営業推進に従事。
【セミナー概要】
CTI（Computer Telephony Integration）とはコンピュータと電話を連動させたシステムの名称です。
電話営業を行うインサイドセールスでは特に注目されており、導入によってアポイント数を最大5倍まで引き上げることが可能です。
本セミナーではIP回線と携帯回線を併用できる国内唯一のCTIツール「Comdesk Lead」を用いて
これまで属人的に行っていた電話営業を仕組み化を実現し、どのように成果の最大化を図ったか活用事例をもとにご紹介します。
・CTIとは
・便利機能と活用シーン
・他社と比較した際の独自機能
【日 程】
11/13(木)～12/10(水)
【参加費】
無料
【視聴方法】
